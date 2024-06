Itens para montar a lancheira do seu filho na Shopee

A hora do lanche é, para vários pais e mães, um desafio, seja para fazer a escolha dos ingredientes perfeitos ou para fazer com que o filho se sinta atraído pelo lanche. Com isso, as táticas para a montagem da lancheira dos pequenos se tornou tendência nas redes sociais, com responsáveis compartilhando suas dicas para tornar esse momento do dia mais lúdico e divertido.

Desde cortadores de sanduíche estrelados ou palitinhos adoráveis, existem diversos itens que podem não somente facilitar a hora da montagem, mas, também, garantir que as crianças irão ficar interessadas.

A CLAUDIA conversou com Gabriela Lins, mãe e influenciadora no “Diário da Lancheira”, e desvendou os itens que não podem faltar para montar a lancheira do seu filho. Confira:

Itens para montar a lancheira do seu filho

Escolha a lancheira ideal

Antes de começar a empacotar os lanchinhos para a escolha, é necessário escolher a lancheira ideal para a sua rotina e, também, a do seu pequeno. “Meus modelos favoritos são aqueles que são fáceis de limpar e com compartimentos separados para diferentes alimentos. Também gosto de opções que sejam visualmente atrativas para incentivar as crianças a comerem bem”, explica Gabriela, do Diário da Lancheira (@diariodalancheira).

Boas apostas são as lancheiras com tecnologia térmica, garantindo com que os alimentos cheguem frescos e em perfeitas condições na escola. Ademais, é interessante adquirir uma opção que seja fácil de transportar, com alças seguras. “Modelos fofos ou com personagens fazem a diferença”, complementa.

Priorize a organização

Engana-se quem pensa que a organização não influencia no sucesso da lancheira! Além de garantir com que os pequenos encontrem tudo com facilidade, também ajuda a fazer que os conteúdos não cheguem derramados ou danificados.

“Quando se trata da organização da lancheira, os itens essenciais são recipientes com boa vedação, para manter os alimentos frescos, e gelos reutilizáveis”, pontua a influenciadora.

Em relação aos potinhos, você pode optar por utilizar os clássicos tupperware, desde que você tenha certeza de que seu lacre é o correto para o alimento embalado – nestes, é interessante não enviar itens que possam derramar líquidos.

Além deles, té possível adquirir os potes de marmita, que se tornaram extremamente populares entre a comunidade de lancheirinhas, por contarem com diversos compartimentos, espaço para talheres e, em alguns casos, espaço para mandar comidas quentes, como sopas.

Já se você preferir investir nos tupperwares, é importante também enviar talheres adequados para a idade do pequeno, facilitando o consumo. “Para uma refeição mais prática e higiênica, eu também recomendo colocar guardanapos ou toalhinhas”, explica Gabi.

“Para embalar salgadinhos e outros elementos do lanche, não podem faltar os sacos ziplock ou embalagens reutilizáveis, que mantêm os alimentos frescos e evitam vazamentos na lancheira”, completa. A influenciadora ainda pontua que, em caso de comidas que demandem molhos, é interessante ter recipientes pequenos para colocá-los na bolsa e acompanhar os snacks.

Crie um momento divertido

Sabemos que não é diariamente que temos tempo para fazer sanduíches com formas lúdicas ou cortar as frutas de maneira especial, mas, caso haja um tempo sobrando, que tal fazer da hora do lanche um momento divertido?

Uma das táticas mais simples, mas que garantem um sorriso, é a utilizar de palitos divertidos – com figuras lúdicas, como animais – para segurar alguns alimentos como frutas e queijos: “Eles são ótimos para que as crianças consigam segurar a comida de forma prática e segura, mas é preciso ficar atenta à idade”.

Para alimentos ainda mais divertidos, aposte em cortadores – em formato de coração, estrela ou animais – para moldar a comida, sejam frutas ou sanduíches. Agora é só deixar a criatividade fluir e montar a lancheira!

Se você também está procurando por receitas que vão encantar seu pequeno na hora do lanche, siga o link!

