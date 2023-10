Eataly inaugura novo restaurante com cardápio de Salvatore Loi

Inaugurado no finalzinho de setembro deste ano, o Giro Ristobar é o mais novo restaurante do Eataly, complexo gastronômico italiano que conta com sua unidade brasileira em São Paulo, na Vila Nova Conceição.

A casa, cujo funcionamento é independente ao mercado, traz um menu de receitas clássicas da Itália, mas também preparos autorais do chef Salvatore Loi, italiano radicado no Brasil. Segundo o chef, a casa “será um pedacinho da Itália em São Paulo, com uma gastronomia italianíssima sem ficar preso ao clássico”. Além disso, o empreendimento é de responsabilidade do restaurateur mineiro Felipe Santiago, famoso no cenário de Belo Horizonte por casas como Udon, Santafé e a Pizzaria Olegário.

Com funcionamento durante almoço, happy hour e jantar, o Giro aposta numa cozinha aberta, da qual, através do balcão, o público pode assistir seus pratos serem feitos. Para se sentir mais perto da equipe da casa, é possível se acomodar-se em assentos neste balcão em formato de bicicleta, ou nas mesas que ficam ali próximas, que recebem de duas a quatro pessoas.

Enxuto, mas com boas opções para variar numa ida e outra, o cardápio traz opções clássicas, mas outras também mais ousadas, caso da burrata recheada com minimuçarelas, azeitonas pretas desidratadas e raspas de chocolate branco (R$ 59). Também nas entradinhas, não deixe de provar o bocconcini de arroz: pequenas porções de risoto dourados com beterraba e fonduta de queijo pecorino e pesto (R$ 48) – difícil de parar de comer. Caso consiga resistir ao clássico nhoque de batatas ao molho caprese, tomates e muçarela de búfala (R$ 62), vá no tradicional (e saboroso!) pappardelle, feito com massa fresca com ovos caipiras, ragu de linguiça toscana e gorgonzola (R$ 68).

O menu traz ainda opções como a lasanhetta fina com ragu de vitello, mini sanduíches com crudo de filet, tortelli de massa verde com recheio de cacio e pepe com cogumelos frescos, fregola de semola tostada (massa típica da Sardenha), entre tantas outras criações de Salvatore Loi. Em datas especiais, como no dia do Nhoque da Sorte – todo dia 29 de cada mês –, é possível encontrar receitas especiais no cardápio.

Já na seção de sobremesas, vale pedir a maçã verde assada (R$ 32) ou, para uma refeição italiana do início ao fim, o creme de mascarpone com pistache crocante (R$ 36). Para beber, além dos drinques (com e sem álcool), a casa apresenta alguns dos rótulos de vinhos italianos da adega, que é a mesma do Eataly.

Desde que a SouthRock, maior operadora multimarcas no segmento de food service no Brasil, assumiu o comando da operação brasileira do Eataly, o complexo tem passado por mudanças e investimentos na sua estrutura. Na aquisição, no final do ano passado, a marca deixou clara sua intenção de trabalhar em estreita colaboração com o estabelecimento para aumentar a presença da marca no Brasil.

