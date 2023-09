Conheça o Atto, restaurante instalado no antigo casarão de Cacilda Becker

Dizem que as paredes têm ouvidos. Se assim for, impossível não imaginar quantas histórias contariam os tijolos do lar de uma figura como Cacilda Becker. Localizado no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo, um antigo casarão pertenceu à dama do teatro nacional por uma parte da vida da atriz, que faleceu em junho de 1969, com apenas 48 anos de idade. O sobrado com portão baixo e de ferro resiste em meio a uma multidão de prédios empresariais espelhados, comuns da região.

Por anos, o espaço foi conservado pelo neto de Cacilda, Guilherme Becker, e chegou a funcionar como um museu para a família. Hoje, a história se preserva, porém como restaurante nas mãos da chef Luiza Hoffmann e um grupo de sócios investidores.

“Meu sócio é um grande fã da Cacilda, namorávamos esta casa desde sempre. Ele estava vidrado ao ponto de passar nesta rua todos os dias à espera de uma chance de fazermos um negócio neste endereço, mas o que era impensável na época, porque o neto dela morava aqui e não estava à venda. Mas eis que, um dia, surgiu a oportunidade”, relata a proprietária do Atto, restaurante inaugurado há um ano na capital paulista.

“Ela foi uma das primeiras mulheres de sucesso mundial, comparada inclusive a Charlie Chaplin”, acrescenta a chef sobre a atriz, que nasceu em Pirassununga (SP), lutou contra a pobreza e desafiou a ditadura. “Estudar a história dela me deu muita força. Cacilda foi uma mulher empoderada, ainda mais àquela época. Se temos as dificuldades de hoje, imagine pelo o que a Cacilda não passou. Isso me trouxe uma garra feminina.”

Apesar da reforma e do investimento pesado na revitalização da casa, o sobrado segue respirando a história de Cacilda: alguns tijolos originais foram preservados e inseridos nas paredes do restaurante; a jabuticabeira centenária do quintal segue firme na área externa (agora rodeada por sofazinhos que permitem refeições ao ar livre); obras de artistas convidados – Fernanda Romão, Afonsoul e Báw Pernambuco – fazem homenagem à ex-moradora; itens de seu acervo original, como uma maleta de viagem e uma penteadeira, foram cedidos pelo neto da artista para que seguissem expostos aos comensais; e, por fim, a maior homenagem se manteve no cardápio da casa.

“Muitas das receitas fazem um resgate da história e gostos da Cacilda, e isso foi feito através do que os familiares nos contaram. O milho, por exemplo, era o ingrediente favorito dela”, revela Luiza, que apresenta o cereal como estrela de um dos carros-chefe da casa: o Nhoque de Milhões, servido com fonduta de mascarpone, crocante de parmesão e minimilho na brasa.

A carta de coquetéis também faz jus à antiga moradora, o drinque Antígona (vodca, xarope de mel, limoncello, mix cítrico e hortelã), além de oferecer refrescância à refeição, traz a referência à peça teatral grega.

COMIDA QUE TRANSFORMA

Além da paixão pela arte, a vontade de estar em meio às pessoas certamente guiou a carreira da grande atriz do teatro brasileiro. E, de certo modo, foi também essa a motivação que Luiza Hoffmann encontrou em meio ao seu caminho e que serviu de combustível para que seguisse na carreira de cozinheira.

Criada em Chapecó, em Santa Catarina, a chef paulistana vem de uma família grande, daquelas nas quais as conversas se dão em volta da mesa.

“Minhas duas avós cozinhavam muito bem, e sempre falo das duas, senão tem ciúmes na família. Mas uma delas, a que também se chamava Luiza, teve 16 filhos, e todos os netos iam para a casa dela depois da escola. Todo café da manhã, almoço e jantar eram para 30 ou 40 pessoas, ela basicamente tinha um restaurante sem lucro – e fazia tudo sozinha, nossa, como hoje gostaria de ajudá-la (risos)”, relembra a chef sobre os momentos em que observava a matriarca e, desde cedo, se inspirava e aprendia.

Quando chegou na idade de escolher uma profissão, descartou a gastronomia. A lembrança de ver a avó trabalhar tão pesado na cozinha, sem descanso, ficou gravada na sua memória. “Eu via que ela não parava nunca.”

Mas o destino não brinca em serviço, e, durante um intercâmbio na Austrália, a primeira oportunidade de emprego que Luiza recebeu não poderia ser outra: na cozinha de um restaurante.

De garçonete passou para a função de lavar pratos e, quando menos esperava, lá estava ela dominando o fogão. “Quis fugir, mas não teve jeito, era o que me fazia feliz e não via a hora passar, mesmo trabalhando 12 horas seguidas”, declara.

A partir daí formou-se em gastronomia no Instituto Paul Bocuse, na França, especializou-se em alimentação macrobiótica na Holanda e fez estágio em estabelecimentos premiados, como o espanhol Martín Berasategui. Em 2012, inaugurou o Figo, seu antigo restaurante focado em ingredientes frescos, nacionais e orgânicos.

“Vi o afeto da minha comida aquecendo aqueles corações, foi ali que decidi 100% que nasci para cozinhar” Luiza Hoff­mann

Luiza encontrou seu habitat natural na cozinha dos restaurantes pelos quais passou, mas é também nas oportunidades geradas pela gastronomia que se sente realizada. Versátil, ganhou em 2016 um programa de receitas no canal Food Network, intitulado Bizu, e mais tarde, em 2018, foi responsável pela culinária do programa diário Aqui na Band.

Embora os trabalhos como comunicadora tenham moldado muito da experiência da chef, foi um triste acontecimento, anos atrás, que a fez enxergar a gastronomia através de um novo olhar. Em 26 de dezembro de 2004, uma série de ondas gigantes devastou a costa de oito países no Oceano Índico, entre eles a Tailândia.

O tsunami deixou 125 mil feridos e mais de 1,7 milhão de pessoas perderam suas casas. Foi com essa notícia que Luiza Hoff-mann decidiu deixar tudo para atuar como voluntária no país.

“Escolhi cuidar das crianças e também ajudar na preparação dos alimentos para os outros voluntários. Foi quando vi o quanto o carinho da minha comida acolhia aquelas pessoas que estavam num trabalho muito mais difícil do que o meu, eram pessoas que estavam encontrando corpos, buscando familiares… E aí vi um sorriso no rosto delas, o afeto da minha comida aquecendo aqueles corações, foi ali que eu decidi 100% que nasci para cozinhar.”

E foi a partir desse sentimento latente e das memórias de Cacilda Becker que Luiza Hoffmann criou os pratos tão potentes de seu Atto.

Créditos de equipe:

Texto: Marina Marques

Fotos: Bruno Geraldi

Concepção visual: Catarina Moura

Assistente de arte: Jessica Hradec

