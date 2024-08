Receita de trio de mousses na caneca

Mousse é um doce tipicamente francês, que se espalhou e faz sucesso em diversas partes do mundo. Que tal assistir ao encerramento da Olimpíada de Paris neste domingo (11) saboreando uma sobremesa típica? Se ela fugir do tradicional e trouxer uma explosão de sabores, melhor ainda!

É o que promete a receita de Trio de Mousses do chef Amilcar Azevedo, do Nou Restaurante, que leva três tipos de chocolate e é montada em camadas em um mesmo copo. Confira:

Receita Trio de Mousses

Ingredientes

Mousse branco

500g de chocolate branco belga

400g de chantilly mix

70g de clara

30g de açúcar

2g de gelatina em folha

20 ml de leite

Mousse ao leite

420g de chocolate ao leite belga

380ml de creme de leite

200ml de creme culinário

2g de gelatina em folha

Mousse amargo

420g de chocolate 70%

400ml de creme de leite

200ml de creme culinário

2g de gelatina em folha

Modo de preparo

Para o trio branco, derreta o chocolate branco e bata o chantilly. Depois bata a clara com o açúcar. Aqueça o leite e acrescente a gelatina das três receitas (6g). Use 1/3 para a receita do trio branco e reserve o restante. Esse leite será dividido igualmente entre as três receitas.

Misture o chocolate com o chantilly, as claras batidas e o leite com gelatina até ficar homogêneo.

Para o trio ao leite e amargo, derreta o chocolate, acrescente o creme de leite e por último o creme culinário. Depois adicione o leite aquecido com a gelatina e misture até ficar homogêneo.

Monte o trio de mousses em potinhos com uma camada de cada, leve para gelar por alguns minutos e sirva.

