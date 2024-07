Dia do Biscoito: 5 receitas doces e salgadas para saborear

Além de Dia do Amigo, 20 de julho também é o Dia Nacional do Biscoito. A iguaria é feita desde os tempos antigos pela humanidade, quando pães duros eram assados duas vezes para que ficassem crocantes e durassem mais.

De lá para cá, o biscoito – que vem do latim “bis coctus”, ou “cozido duas vezes” – ganhou uma série de variações no preparo, tanto doce quanto salgado, que são servidos no café da manhã, os lanches da tarde ou saboreados em momentos de confraternização. Veja 5 receitas para celebrar o Dia do Biscoito:

1) Biscoito montanha-russa com polvilho

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara (chá) ou 120 mililitros de leite

3/4 de xícara (chá) ou 180 mililitros de óleo

2 xícaras de chá ou 300 gramas de polvilho azedo

1/2 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá ou 30 gramas de muçarela ralada grossa

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, começando pelos ovos. Bata por 1 minuto, mexendo de vez em quando com a espátula para desgrudar das paredes do liquidificador.

Desligue e transfira a massa para uma assadeira de 38 cm por 25 cm e 4 cm de altura, bem untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 210ºC por 15 minutos.

2) Biscoitos recheados fáceis

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

¼ de xícara (chá) de açúcar;

75 g de manteiga;

½ colher (chá) de extrato de baunilha;

2 colheres (sopa) de chocolate em pó;

manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar;

300g de doce de leite firme ou brigadeiro para rechear;

Açúcar de confeiteiro para finalizar.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C . Depois, unte uma assadeira grande com manteiga e enfarinhe com um pouco de farinha de trigo. Numa tigela, junte a farinha, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha. Amasse bem com as mãos até formar uma massa lisa.

Divida a massa em duas partes. Numa das metades, adicione o chocolate e misture bem para que fique com a cor homogênea. Embale a massa com filme plástico ou num saquinho e leve para descansar na geladeira por 30 minutos.

Para dar forma aos biscoitos você pode abrir a massa com o auxílio de um rolo para massa e cortar com cortadores de biscoito ou xícaras de café. Você também pode fazer duas minhocas gorduchas, uma com cada cor de biscoito.

Embrulhe e gele por mais uns 15 minutos. Quando ficar firme, é só cortar em fatias. Leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos ou até os biscoitos ficarem levemente dourados. Retire do forno e deixe esfriar.

Quando estiverem frios, coloque com uma colher de chá uma pequena porção de doce de leite, feche com um outro biscoito e passe-os pelo açúcar de confeiteiro.

*receita cedida pela Carole Crema

3) Biscoito goiabinha

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

150 gramas de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de água

150 gramas de goiabada firme cortada em tiras finas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga e 2 colheres (sopa) do açúcar e amasse bem até obter uma farofa. Faça uma depressão no centro, despeje a água e misture rapidamente até obter uma massa homogênea.

Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até obter uma espessura de 4 mm. Com um cortador de 7 cm de diâmetro, faça discos. Junte as aparas e repita a operação até utilizar toda a massa. Disponha uma tira de goiabada no centro de cada disco e cubra-a dobrando as laterais.

Pressione ligeiramente para fechar bem. Arrume os biscoitos em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno moderado (180 ºC), preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Deixe amornar e sirva polvilhado com o açúcar restante.

4) Biscoito recheado em formato de coração

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

½ colher (chá) de sal

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

¾ de xícara (chá) de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar

1 ovo grande

½ colher (chá) de essência de baunilha

Recheio:

500 g de sorvete de morango ou framboesa

Açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha, o sal e o bicarbonato. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter uma massa fofa. Junte o ovo e a essência. Adicione a mistura de farinha e bata bem. Faça dois discos, cubra-os com filme plástico e leve à geladeira por três horas.

Aqueça o forno em temperatura média. Sobre uma superfície lisa polvilhada com farinha, abra um dos discos da massa e, com um cortador em formato de coração, corte vários corações e coloque-os numa assadeira, sem untar, deixando espaço entre eles. Faça o mesmo com o disco restante. Asse até dourar. Reserve até esfriar.

Recheie os biscoitos com o sorvete e polvilhe com o açúcar para servir.

Rendimento: 12 porções

* Receita criada e testada pela equipe de cozinha de ANAMARIA

5) Biscoito amanteigado

Ingredientes

1/2 xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1/2 xícara de açúcar

1 ovo

1 pitada de sal

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de amido de milho

Modo de preparo

Em uma tigela, junte a manteiga e o açúcar mexendo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o ovo, o sal e as raspas de limão e misture até ficar uniforme. Adicione a farinha e o amido já peneirados.

Embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por duas horas. Abra com um rolo até ficar com 0,5 centímetro de espessura. Recorte com um pequeno molde redondo. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga (ou untada com manteiga), leve ao freezer por meia hora. Asse em forno preaquecido a 160ºC por até 15 minutos, sem deixar dourar.

Retire, espere amornar e sirva puro ou molhado na ganache de chocolate Guarde em pote fechado por até 15 dias.

* receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano

