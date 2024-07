Receita de Fraisier, bolo de morango francês do “Mais Você”

Ferva o leite com metade do açúcar e a baunilha. Em uma tigela, misture o amido, açúcar e as gemas, bata com um fouet até a mistura estar mais branca. Adicione o leite quente e retorne ao fogo médio até que a consistência esteja cremosa e brilhante (cerca de 1 minuto e 30 segundos).

Retire do fogo e adicione a manteiga e o licor. Homogeneize e deixe esfriar, coberto por plástico na geladeira. Quando estiver frio, alise preparação na batedeira e acrescente a manteiga pomada à mistura.

Em um aro de 20 centímetros, coloque uma faixa de acetato e disponha os morangos cortados ao meio nas laterais. Coloque o disco de 17 centímetros da génoise no centro dos morangos e molhe-a com a calda.

Com um saco de confeitar, insira o creme mousseline entre os morangos e faça uma camada fina do creme sobre a génoise. Acrescente os morangos partidos no centro, cobrindo com mais creme e dispondo a segunda génoise de 18 centímetros no topo, molhando-a também com a calda. Finalize com mais uma leve camada de creme.

Montado o bolo, deixe esfriar na geladeira ou no freezer até firmar o creme. Finalize com uma fina camada de marzipan verde, ou com morangos frescos. Retire o aro e o acetato para servir. Bom apetite!

