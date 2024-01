3 receitas práticas e rápidas de caldos quentes

Nada como um bom caldo quente para aquecer o corpo e alma durante aqueles dias em que a temperaturas despencam, não é mesmo? Seja acompanhado de uma entrada ou até mesmo para substituir uma refeição, os caldos e sopas quentes podem ser ótimas opções para uma alimentação balanceada e rica em nutrientes.

E se você gosta de experimentar novas receitas de caldos quentes, separamos um compilado com 3 receitas super práticas e rápidas para você saborear e degustar.

Receitas de caldos quentes

Caldo de ervilha com bacon

Ingredientes

500g de ervilha seca;

1 colher (chá) de azeite;

2 dentes de alho picados;

200g de bacon picados em cubinhos;

1 cubo de caldo de legumes;

500 ml de água;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, acrescente o alho picado e o bacon e refogue até dourar. Em seguida, acrescente as ervilhas secas e um pouco de água e deixe cozinhar por 5 minutos. Adicione o restante da água e o caldo de legumes. Ajuste o sal e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo alto ou até a panela pegar pressão.

Após os 10 minutos, desligue o fogo e deixe toda a pressão da panela sair com cuidado. Transfira o líquido junto com as ervilhas e o bacon para um multiprocessador ou liquidificador e bata até formar um caldo expesso e cremoso. Finalize com temperos a gosto em uma panela em fogo baixo e sirva quente com queijo ralado, presunto de parma e torradinhas.

Caldo de inhame com tofu

Ingredientes

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

2 inhames descascados e cortados em rodelas;

1 noz moscada;

Cheiro-verde picado;

450 ml de água;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 colher (chá) de azeite;

250g de tofu em cubos.

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, refogue o alho e a cebola em cubos até dourar. Acrescente os inhames e a água até cobrir e deixe cozinhar por 15 minutos. Em uma outra panela, refogue o tofu com sal e pimenta-do-reino até dourar e reserve. Desligue a panela de pressão e retire todo o ar quente com bastante cuidado.

Transfira os inhames, a água do cozimento e os tofus grelhados para um multiprocessador ou liquidificador e bata tudo até formar um caldo liso e macio. Finalize em uma panela pequena em fogo baixo e ajuste o sal. Sirva quente e com um pouco de cheiro-verde e cruttons

Caldo de cebola com cogumelos

Ingredientes

2 cebolas grandes picadas em cubos;

1 chuchu picado;

2 dentes de alho picados;

1 colher (chá) azeite;

2l de água;

3 folhas de louro;

150g de cogumelos paris;

1 cubo de caldo de legumes;

Folhas de manjericão;

Sal e pimenta-a-gosto.

Modo de preparo

Coloque o azeite em uma panela aquecida e refogue primeiramente o alho e por fim, a cebola. Deixe refogar tudo até o ponto em que a cebola fique bem dourada, com tons escuros, mas sem queimar. Acrescente o chuchu, o caldo de legumes, o sal, a pimenta e o louro e ferva por no máximo 20 minutos, ou até que a cebola esteja quase desmanchando.

Deixe esfriar, retire todas as especiarias e bata em um multiprocessador ou liquidificador até formar um caldo liso e consciente. Volte o caldo para a panela e ajuste o sal. Deixe adquirir a consistência desejada e sirva com as folhas de manjericão por cima.

Receitas deliciosas e quentinhas ganham com toda certeza o nosso coração. Bom apetite!

