São Paulo recebe festival que exalta a cultura da comida de boteco

São Paulo recebe no próximo dia 21 de maio, das 12h às 21h, a terceira edição do Festival Cultura de Boteco. O evento vai reunir oito famosos endereços gastronômicos no Espaço Aroo, rooftop do Shopping Light, para exaltar a cozinha de petiscos. Num espaço aberto com vista para o Theatro Municipal de São Paulo e o Vale do Anhangabaú, o encontro leva até o público petiscos de destaque nos cardápios de conceituadas casas da capital. Os valores dos aperitivos, que incluem petiscos, lanches e sobremesas, vão de R$ 10 a R$ 40 – a entrada é gratuita.

O projeto é idealizado pela Sociedade Paulista de Cultura de Boteco (SPCB), comandada pelo jornalista Miguel Icassatti, e desde 2016 leva para diversos pontos especialidades de botequins selecionados.

Participam da edição 2022 do festival o Abaru, comandado pelo chef paraibano Onildo Rocha; o Fôrno, que faz sucesso na região central com suas criações com pastrami; o Miquelina Focacceria, que oferece na Vila Leopoldina suas pinsas, espécie de pizza romana; o Cannoli do Calimano, especialista no doce italiano; o Carlinhos Restaurante, com arais de carne e de queijo; o Dr. Costela, famoso por seus assados; o Rota do Acarajé, conhecido pelo bolinho que dá nome à casa; e o Hilda Botequim, que serve receitas regionais na Vila Ipojuca (Lapa).

Além disso, o festival traz também atrações musicais, com DJs, o grupo Mano Unica, que recebe a cantora paulistana Fabiana Cozza para celebrar a música popular brasileira, e a banda Santa Jam Vó Alberta, projeto de influências musicais que passeiam pelos blues, country e folk-rock. O próximo evento está programado para o dia 18 de junho, na Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Cardápio do evento

Abaru – Tortilla de porco picante (R$ 39, com 4 unidades); Pastel de queijo da canastra (R$ 38, com 4 unidades); Oxente dog (R$ 35), pão de leite recheado de linguiça caipira, fonduta de queijo coalho, mandioquinha palha e vinagrete.

Cannoli do Calimano – Cannolo tradicional, Cannolo limão siciliano, Cannolo doce de leite, Cannolo creme pasticcere (R$ 12), Cannolo pistache, Cannolo Nutella (R$ 16), Sfogliatella (R$ 12), Panini de porchetta (R$ 35), Panini de caponata (R$ 30).

Carlinhos Restaurante – Arais de carne (R$ 19), Arais de carne com queijo (R$ 23) e Arais de záatar – vegetariano – R$ 23.

Dr. Costela – Sanduíche de costela artesanal desfiada com queijo (R$ 28).

Continua após a publicidade

Fôrno – Coxinha de patrami (R$ 35, com 4 unidades).

Hilda Botequim – Buraco quente (R$ 25); Caldinho de feijoada (R$ 17/ 300ml); Torresminho (R$ 29/ 300g); Linguiça toscana flambada na cachaça (R$ 29/ 300g); Combo KIDS (R$ 35, com batata frita e bolo de pote de chocolate).

Miquelina Focacceria – Pinsa Margherita (molho tomate, mussarela e manjericão, R$ 29); Pinsa Napolitana (molho de tomate, mussarela, tomate cereja e azeitonas pretas picadas, R$ 32); Pinsa de Parma (creme de gorgonzola, rúcula, presunto cru, straciatella e pesto de manjericão, R$ 36); Pinsa Mortadela (creme de mussarela, mortadela, straciatella, geleia de pimenta e raspas de limão, R$ 36); Sanduíches de focaccias: Mortadela (mortadela, straciatella, raspas de limão, R$ 27); Parma (mussarela, rúcula, presunto cru, tomate seco e pesto de manjericão, R$ 33); Rúcula (mussarela, straciatella, rúcula e tomate seco, R$ 30).

Rota do Acarajé – Acarajé no prato (R$ 32), Bobó de camarão (R$ 36), Dadinho de tapioca (R$ 29 – porção com 10), Dadinho de tapioca com camarão (R$ 32), Bolo de manteiga de garrafa (R$ 17).

Para fazer em casa

O Cannoli do Caliman, um dos participantes do evento, ensina uma receita para quem quiser levar o clima de boteco para casa. Abaixo, você confere o passo a passo para fazer um típico e irresistível panino de porchetta:

Panino de Porchetta (receita cedida por Cannoli do Caliman)

Ingredientes

Para a maionese de rúcula

1 pote de maionese da sua preferência

1 maço de rúcula fresca

Para o panino

1 tira de carne porco desossada contendo lombo, costela e barriga (com pele, no mínimo 40cm de pargura, aprox. 3,5kg)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 ramos de erva-doce

Azeite a gosto

300 gramas de paleta e pernil suínos picados em cubos

1 pão ciabata

Rúcula fresca para finalizar

Modo de preparo

Prepare a maionese de rúcula Bata a maionese com a rúcula picada até a maionese ficar verde e homogênea. Prepare o panino Estenda a tira de porchetta desossada em uma superfície lisa e tempere com sal e pimenta, massageando a carne. Pique bem o cabelo de erva doce e espalhe uniformemente por cima da tira de porchetta já temperada. Regue a erva-doce com azeite e coloque o pernil e a paleta picados por cima, espalhando uniformemente. Enrole a tira no sentido do lombo para a barriga, como um rocambole. Amarre o rocambole com um barbante, começando em uma ponta e indo até a outra. Leve ao forno preaquecido em sua temperatura máxima coberta com papel alumínio. Deixe a porchetta assar por, no mínimo, 3 horas, sempre observando o ponto da carne. Ela deve estar totalmente cozida. Retire o papel alumínio após a carne estar cozida e deixe por mais 49 minutos, dourando a pele do porco. Quando a pele já estiver pururucada, retire do forno e fatie a carne. Começando por uma das pontas. Fatie cerca de 150g para um sanduíche, que você irá montar em um pão ciabatta, com maionese de rúcula e rúcula fresca. Corte ao meio e está pronto!

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.