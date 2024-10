Dia do Nordestino: Chef Carmem Virgínia ensina 3 receitas pernambucanas

Berço de uma rica diversidade cultural e gastronômica, o Nordeste brasileiro se destaca como uma das regiões mais vibrantes e acolhedoras do país. Neste dia 08 de outubro, data em que celebramos o Dia do Nordestino, nada mais justo do que homenagear essa região por meio de seus representantes gastronômicos, que exaltam o melhor desta culinária de forma única e irreverente.

Quem nos guia nesta celebração saborosa é a chef pernambucana Carmem Virgínia, uma legítima representante da culinária nordestina, que comanda o renomado restaurante Altar – Cozinha Ancestral, especializado em comida afetiva, localizado no coração do bairro Santo Amaro, em Recife.

A seguir, a chef ensina 3 receitas típicas dessa região, mostrando como a gastronomia pode ser uma forma justa – e deliciosa – de exaltar o povo e a cultura nordestina. Confira o passo a passo dessas delícias irresistíveis:

3 receitas da chef Carmem Virgínia que você precisa reproduzir

Moqueca de ovo frito e legumes da terra

Pronto em 40 minutos | Rende 6 Porções

Ingredientes

5 colheres (sopa) de azeite de oliva

colheres (sopa) de azeite de oliva 1 pimentão vermelho cortado metade em cubinhos e metade em rodelas

pimentão vermelho cortado metade em cubinhos e metade em rodelas 1 pimentão amarelo cortado metade em cubinhos e metade em rodelas

pimentão amarelo cortado metade em cubinhos e metade em rodelas 1 pimentão verde cortado metade em cubinhos e metade em rodelas

pimentão verde cortado metade em cubinhos e metade em rodelas 1 cebola roxa média cortada metade em cubinhos e metade em rodelas

cebola roxa média cortada metade em cubinhos e metade em rodelas 2 colheres (sopa) de tempero misto

colheres (sopa) de tempero misto 4 dentes de alho picados

dentes de alho picados 1 ½ xícara de leite de coco

xícara de leite de coco 1/2 xícara de caldo de legumes

xícara de caldo de legumes Sal e pimenta-de-cheiro picada

1 tomate maduro em cubinhos

tomate maduro em cubinhos 1 xícara de minicenouras

xícara de minicenouras 1 minichuchu cortado em quatro

minichuchu cortado em quatro 6 minibatatas inglesas

minibatatas inglesas 1 xícara de jerimum em cubos

xícara de jerimum em cubos 6 minimaxixes

minimaxixes 6 miniquiabos

miniquiabos 5 colheres (sopa) de azeite de dendê

colheres (sopa) de azeite de dendê 5 ovos caipiras

ovos caipiras Coentro e cebolinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com o azeite de oliva, leve ao fogo os pimentões, a cebola, o tempero misto e o alho até dourarem. Adicione o leite de coco e o caldo de legumes e misture. Tempere com sal e pimenta-de-cheiro. Quando começar a ferver, acrescente os legumes e cozinhe até que fiquem macios. Junte o azeite de dendê e misture delicadamente.

Em uma tigela, quebre os ovos, um por vez, e disponha sobre a moqueca, ainda no fogo. Abaixe a chama e deixe que os ovos cozinhem com a panela tampada. Desligue o fogo e finalize com coentro e cebolinha. Sirva quente

Continua após a publicidade

Salada de Biri-Biri

Pronto em 20 minutos | Rende 6 Porções

Ingredientes

1 maço de alface variada (lisa, crespa, romana) higienizada

maço de alface variada (lisa, crespa, romana) higienizada 1/2 maço de rúcula higienizada

maço de rúcula higienizada 1/2 maço de agrião higienizado

maço de agrião higienizado 4 biri-biris cortados em fatias finas

biri-biris cortados em fatias finas 3 figos cortados em fatias

figos cortados em fatias 1 caixinha (250 gramas) de tomate-cereja cortado ao meio

caixinha (250 gramas) de tomate-cereja cortado ao meio 100 gramas de castanha de caju torrada

gramas de castanha de caju torrada Brotos de girassol, brócolis, beterraba e coentro

1/2 xícara de azeite de oliva

xícara de azeite de oliva Suco de 1 laranja

Pimenta-do-reino branca a gosto para temperar

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

colheres (sopa) de vinagre de vinho branco Flor de sal a gosto

Modo de Preparo

Em uma saladeira, disponha as folhas e depois as fatias de biri-biri e de figo, o tomate-cereja, as castanhas de caju e os brotos. Em uma tigela, misture, com o auxílio de um batedor, o azeite, o suco de laranja, a pimenta-do-reino branca e o vinagre. Regue a salada com o molho e finalize com flor de sal.

Caipirinha de Caju Nordestina

Pronto em 10 minutos | Rende 1 porção

Ingredientes

1 caju cortado metade em pedaços e metade em fatias finas

caju cortado metade em pedaços e metade em fatias finas 1 limão-taiti cortado ao meio sem a parte branca do miolo da fruta

limão-taiti cortado ao meio sem a parte branca do miolo da fruta Rapadura ralada a gosto

Cubos de gelo a gosto

1 xícara (café) de cachaça

xícara (café) de cachaça 1/2 limão-galego cortado em fatias finas

Modo de Preparo

Em um copo de caipirinha, macere os pedaços de caju com o limão-taiti e a rapadura. Complete o copo com gelo, acrescente a cachaça e misture com uma colher bailarina. Decore com as fatias finas de caju e de limão-galego.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade