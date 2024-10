Dia da Paella: 5 restaurantes em que vale experimentar o prato

Um dos mais tradicionais em São Paulo quando o assunto é paella, o Paellas Pepe, no Ipiranga, aposta no preparo artesanal na frente dos clientes. “A paella está na nossa família desde a chegada do Pepe no Brasil, em 1953. Todos os domingos a receita dele era preparada e ao longo dos anos foi crescendo, ao ponto de transformarmos o quintal da casa da família em restaurante para receber todos os apaixonados pela paella”, conta Fabio Benedetti, chef e sócio do local, que também conta com serviço de delivery com entrega em uma paellera.

Paellas Pepe

Onde: Rua Bom Pastor, 1660, Ipiranga, São Paulo

Quando: Terça a quinta, das 12h00 às 16h00 e 19h00 às 23h00 | Sexta, das 12h00 às 16h00 e 19h00 às 23h30 | Sábado, das 12h00 às 17h00 e 19h00 às 23h30 | Domingo, das 12h00 às 22h00

Reservas e informações: (11) 3798-7616, (11) 95219-0265 ou no site

Torero Valese

O chef Juliano Valese mostra que nem só de frutos do mar é feita uma paella. No cardápio do restaurante Torero Valese, dedicado à culinária espanhola, há a Paella Mar & Terra (R$ 95), feita na redução de caldo de polvo, com arroz bomba produzido na Serra da Mantiqueira, short rib de porco duroc, legumes e verduras da horta; a Paella Camponesa (R$ 97), com cogumelos frescos, bochecha suína, frango caipira e verdura da horta em um caldo suíno; e a Paella da Horta (R$ 85), com alcachofra, verduras e legumes orgânicos sazonais.

Torero Valese

Onde: Avenida Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, São Paulo

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 14h30 | Sábado, das 12h30 às 23h00 | Domingo, das 12h30 às 17h00

Informações: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183, (11) 94046-5556 ou no site

Continua após a publicidade

Sancho Bar y Tapas

O menu do Sancho Bar y Tapas, na Consolação, tem uma parte dedicada às paellas e arrozes. A Paella del Mar (R$ 94) é preparada com arroz bomba, caldo de frutos-do-mar, frutos-do-mar como polvo e camarão, e aioli.

Sancho Bar Y Tapas

Onde: Rua Augusta, 1415, Consolação

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h00 e 17h30 a 0h00 | Sexta, das 12h00 às 15h00 e 17h30 à 1h00 | Sábado, das 13h00 à 1h00 | Domingo, das 13h00 a 0h00

Informações: (11) 3141-1956 ou no Instagram

Aragon

Em um casarão na esquina da Rua Amauri com a Avenida Faria Lima, no Itaim Bibi fica o AragonEspírito Ibérico, restaurante especializado em clássicos da culinária espanhola e portuguesa. A Paella Valenciana (R$ 320), feita com arroz com açafrão, frango, molho bisque, mexilhão, camarão, lula, pimentão vermelho e ervilha e a Paella Marinera (R$ 310), com arroz com açafrão, molho bisque, mexilhão, camarão, lula, pimentão vermelho e ervilha servem até duas pessoas.

Aragon Espírito Ibérico

Onde: Rua Amauri, 356, Itaim Bibi

Quando: Segunda, das 12h00 às 15h00 | Terça e quarta, das 12h00 às 15h00 e das 18h00 às 23h00 | Quinta, das 12h00 às 15h00 e das 17h00 à 0h00 | Sexta e sábado, das 12h00 à 00h00 | Domingo, das 12h00 às 19h00

Informações: (11) 3079-3387 ou no Instagram

Adega Santiago

Em três endereços em São Paulo estão disponíveis quatro opções de paella na Adega Santiago, restaurante focado na cozinha ibérica: a Paella da Horta (R$ 89); a Paella Negra (R$ 166); a Paella da Casa (R$ 161) e a Paella Raíz (R$ 294, que chega a servir de 2 a 3 pessoas).

Continua após a publicidade

Adega Santiago

Onde: Rua Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano |Shopping Cidade Jardim – 4º piso | Rua Dr. Melo Alves, 728, Jardins.

Quando: horários no site

Informações: (11) 3081-5211, (11)3758-4446, (11)3758-2441 e (11) 3061-3323.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.