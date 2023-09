De lámen a comida thai: roteiro gastronômico na Liberdade

Fundado em 20 de dezembro de 1905 e conhecido pela forte influência da cultura oriental, o bairro da Liberdade sempre foi conhecido por atrair turistas do Brasil inteiro. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a região segue se mantendo como um dos pontos mais visitados da capital paulista, ainda mais com a ascensão da cultura pop asiática. Um dos pontos altos é sua forte concentração de restaurantes imperdíveis, além da famosa comida de rua – e, ao contrário do que muita gente pensa, bem além da culinária japonesa. Quer explorar melhor o local? Aqui, você encontra um roteiro gastronômico completo.

Muito além do pastel da Feira da Liberdade, que acontece aos finais de semana, o bairro conta com estabelecimentos diversos, onde é possível provar a culinária japonesa, chinesa, coreana, tailandesa e tantas outras.

Abaixo, selecionamos alguns dos restaurantes imperdíveis do bairro da Liberdade, em São Paulo, para incluir no seu roteiro turístico. Confira:

Sushi Kenzo

Com um cardápio à la carte (não há rodízio, nem cream cheese ou hot roll), o Sushi Kenzo é inspirado nas mais tradicionais casas de sushi do Japão. No menu estão oções de combinados com os peixes do dia, tudo bem fresquinho.

• R. Thomaz Gonzaga, 45 – F – Liberdade | @sushikenzoliberdade

Continua após a publicidade

Komei Restaurante

Localizado na charmosa rua Thomaz Gonzaga, o Komei tem menu especializado em lámen e karê. Com ambiente simples e atendimento bastante amistoso, os pratos do chef Igor são bem servidos e uma ótima oportunidade de conhecer mais dos pratos quentes da culinária japonesa.

• Onde: R. Thomaz Gonzaga, 65 – Liberdade | @komeirestaurante

Thai e San

O bairro da Liberdade é também um ótimo reduto para provar culinárias que vão além da japonesa e chinesa, como as do sudeste asiático. Especializado na gastronomia tailandesa, o Thai e San é o espaço ideal para conhecer os sabores desse país, como seus chás, frutos do mar, receitas apimentadas e pratos generosos, como a típica salada de mamão verde.

• Onde: Rua Barão de Iguape, 373 – Liberdade | @thaiesan_br

Continua após a publicidade

Eat Asia + Hello Kitty

Inaugurado em 2019, o restaurante na Liberdade inspirado na personagem japonesa marcou os 45 anos da Hello Kitty. O espaço temático é disputado por pessoas de todas as idades e chama a atenção pelo ambiente, com decoração inspirada nas vilas asiáticas em que são mantidas a cultura da comida de rua. No cardápio, especialidades asiáticas como gyoza e yakissoba, mas também cheese burger e batata frita.

• Onde: R. Thomaz Gonzaga, 61 – Liberdade | | @eatasiabr

89ºC Coffee Station

Aberto todos os dias na Praça da Liberdade, o 89ºC Coffee Station é um bom lugar para começar o dia na Liberdade. O café tem espaço amplo e aconchegante – mas se prepare para filas no caixa! Na vitrine estão donuts coloridos e de coberturas generosas, além de uma confeitaria criativa, com doces inspirados por personagens de desenhos. Há ainda opções salgadas, como croissant, e cafés especiais.

• Onde: Praça da Liberdade, 169 – Liberdade | @89coffeestation

Continua após a publicidade

Kazu Cake

Localizado no interior do Espaços Kazu está o Kazu Cake, confeitaria criada em 2013 onde é possível encontrar doces japoneses. Além de uma enorme varidade de bolos, o espaço conta com choux cream, tortinhas e doces com matchá. Vale lembrar que o Kazu também conta com outros dois ótimos restaurantes: o Espaço Kazu, que oferece o melhor da culinária japonesa, e o Lamen Kazu, que serve um dos melhores lamens da cidade.

• Onde: R. Thomaz Gonzaga, 77 – 81 – Liberdade | @kazucakeoficial



We Coffee

O mais bombado dos cafés do bairro, o We Coffee acumula filas que se estendem na calçada do estabelecimento. A combinação de um cardápio criativo e a estética minimalista foi essencial para conquistar uma multidão de curiosos para provarem as receitas da casa. No menu estão smoothies, cafés especiais, bebidas veganas, além de pães e doces muito criativos, a exemplo do famoso Magic Stick Morango (massa soft com creme de frutas vermelhas e morangos frescos, decorado com chocolate branco e leite em pó) e Soft Bun Alho (pão de fermentação natural com creme de alho doce, cream cheese agridoce, lascas de parmesão e salsinha).

• Onde: R. dos Estudantes, 24 – Liberdade | @wecoffee.br

Continua após a publicidade

Jardim Meio Hectare

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bora Comer Em Sp (@bora_comer_em_sp)

Especializado na gastronomia chinesa, o Jardim Meio Hectare é um dos restaurantes mais procurados do bairro e serve pratos fartos, para serem compartilhados. No cardápio estão opções como pastelzinho de nirá e o famoso siri apimentado.

• Onde: R. Thomaz Gonzaga, 77 – 81 – Liberdade

Kintarô

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 石川 Bruno (@bruno.is) Continua após a publicidade

Fundado em 1993, o bar japonês (izakaya) Kintarô é um estabelecimento familiar ideal para petiscar porções, como as conservas (como berinjela e sardinha), ou preparos quentes acompanhados de cerveja gelada ou saquê.

• Onde: R. Thomaz Gonzaga, 57 – Liberdade | @izakaya_kintaro

Yoka

Que tal um tradicional pastel da Liberdade? Fundada em 1996, a pastelaria familiar Yoka já chegou a ter o pastel eleito como o melhor da cidade. Além do pastel, a casa serve também outros salgados, como coxinha e empanada, e o doce pastenoli (massa de pastel recheada e polvilhada com açúcar e canela).

• Onde: R. dos Estudantes, 37 – Liberdade | @pastelyoka

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.