Couve-flor frita com coalhada é ideal para petiscar

Localizado em São Paulo, o Bar dos Cravos tem se destacado não apenas pela atmosfera acolhedora e boêmia, mas também por um cardápio inventivo. Entre os pratos mais comentados, a couve-flor frita se tornou uma das favoritas dos frequentadores.

O prato, ideal para compartilhar entre amigos, é um petisco saboroso que une pó de azeitona, coalhada e azeite. Abaixo, confira a receita completa:

Ingredientes:

1 couve-flor grande

250 g azeitona verde sem caroço

1L de leite

150 g creme de leite fresco

150 g iogurte natural integral

500 g farinha de trigo

10 g sal integral

500 g água com gás

Modo de preparo da couve-flor

Separe as flores, higienize e reserve. Aqueça 1L de água com 20 g de sal integral. Branqueie a couve para que se mantenha crocante, mas não crua. Reserve e refrigere. Lave bem as azeitonas para tirar o excesso de sal e, em seguida, seque bem. Disponha em uma forma e assar a 130°C até que desidrate completamente – leva aproximadamente 5h. Bata no liquidificador até que vire um pó.

Modo de preparo da coalhada

Aqueça 1L de leite até 50 graus. Misture o creme e o iogurte. Jogue o leite nessa mistura e deixe 24h para fora da geladeira. Peneire com dois perfex ou pano pra coalhada para dessorar, quanto mais tempo, mais seca fica. Aproximadamente 12h.



Para a massa de empanamento:

Misture a água com gás, a farinha de trigo e o sal. Bata com fouet até que fique uniforme. Depois, passe a couve na massa, deixe escorrer o excesso com uma escumadeira e frite a 190°C. Finalize com a coalhada seca, azeite extravirgem, o pó de azeitona e bastante cebolinha.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.