Croquete de carne e queijo

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, refogue a carne aos poucos. Reserve e, na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Volte a carne para a panela e junte o tomilho, a mostarda, o sal e o leite. Junte a farinha e misture até soltar do fundo da frigideira. Deixe resfriar, faça bolinhas de 25g e recheie com o queijo. Empane as bolinhas no ovo batido e na farinha panko. Em uma panela grande com óleo, frite os bolinhos até dourarem por fora (em fogo não muito quente para o queijo derreter). Deixe escorrer em um papel toalha e sirva com molho de pimenta.

*Receita da chef Luiza Hoffman, do restaurante Atto