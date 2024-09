Como fazer sorvete em casa? Veja dicas e 5 receitas

Um sorvete vai bem, seja em dias quentes ou até como acompanhamento de alguma sobremesa. E não é preciso sair toda vez que dá vontade – nem recorrer aos potes de supermercado: você mesma pode fazer sorvete em casa – e do sabor que preferir. Mas como? Ronny Trojbicz, proprietário da Glidah Sorvetes, em São Paulo, dá dicas para você comemorar o Dia do Sorvete – celebrado nesta segunda-feira, 23 de setembro.

Para começo de conversa, não é preciso de acessórios especiais para fazer sorvete caseiro. “Você vai usar batedeira, fouet, panela, peneiras, colheres e potes de inox ou de plástico, tudo que já costuma ter na cozinha. Qualquer sabor pode ser feito em casa! Use sempre os melhores e mais frescos ingredientes”, recomenda.

Só é preciso um pouco de paciência antes de consumi-lo, lembra Ronny. “Em geral, o sorvete feito fora de produtoras profissionais precisa de um tempo para chegar na consistência esperada. O ideal é de 8 a 12 horas depois de pronto”.

E qual a validade do sorvete feito em casa? “Por se tratar de um produto fresco, recomenda-se ser consumido logo. Mas tem validade de 30 dias pelo menos”, afirma.

Agora que você já sabe mais sobre o preparo, que tal fazer sorvete em casa? Conheça 5 receitas de sorvete caseiro:

1. Sorvete de Morango

Ingredientes

1 lata de leite condensado

200 ml de creme de leite

1 gelatina de morango

100 gramas de morango picado

Modo de preparo:

Inicialmente, prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem. Acrescente o leite condensado, o creme de leite e o morango. Bata por quatro minutos e leve ao congelador por cinco horas.

Retire do freezer e bata por oito minutos na batedeira. Leve a mistura novamente para o freezer por mais quatro horas. Sirva como preferir.

Rendimento: 10 porções

*Receita cedida pela Divino Fogão

2. Sorvete de milho verde

Ingredientes

1 pacote de pó para o preparo de s orvete sabor milho verde

400ml de leite bem gelado

Modo de Preparo

Bata os dois ingredientes na velocidade mínima da batedeira durante 1 minuto. Limpe as laterais da tigela para que não sobre pó, sem misturar. Bata novamente, aumentando gradativamente a velocidade até atingir a rotação máxima, durante 4 minutos. Leve ao freezer e deixe por 4 horas. Mantenha no freezer até a hora de servir.

Rendimento: Cerca de 1 litro de sorvete de milho verde, suficiente para 6 pessoas.

*Receita cedida pela Yoki

3. Gelato de Baunilha

Ingredientes

1 litro de leite

500 ml de creme de leite

150g de leite em pó

270g de açúcar

120g de glucose

10g de pasta de baunilha

40g de amido

20g de emulsificante

Modo de preparo

Aqueça 700ml de leite com o creme de leite, açúcar, glucose e a pasta de baunilha. Em um bowl, misture o restante do leite, o leite em pó, o amido e o emulsificante. Passe por uma peneira e despeje sobre o leite fervido. Leve para cozinhar por três minutos, para cozinhar o amido. Transfira para um recipiente e leve para gelar por 4 horas antes de bater.

Bata na batedeira até pegar um pouco de consistência e leve novamente para gelar por mais 4 horas. Bata novamente na batedeira até pegar consistência de sorvete e leve ao congelador.

Se você tiver máquina de sorvete em casa e preferir usa-la, leve a base por 12 horas para o freezer, e depois bata na máquina.

Sirva o sorvete com uma fatia de chocotone aquecida.

Dica

Pode ser acrescentado 200g de chocolate amargo no preparo ainda quente para fazer sorvete de chocolate.

*Receita do chef Francisco Soligon, cedida pela Osteria Nonna Rosa

4. Sorvete de Pão de Queijo

Ingredientes:

663ml de leite integral

50g de leite em pó

108ml de creme de leite fresco

140g de açúcar refinado

21g de glucose em pó

43g de dextrose

5g de neutro cream

3g de sal

400g de pão de queijo tostado e triturado

Modo de preparo

Asse os pães de queijo da forma tradicional. Abra-os e deixe tostar mais um pouquinho por dentro. Triture e reserve.

Em uma panela aqueça o leite, leite em pó e o creme de leite fresco. Acrescente o pão de queijo triturado e deixe infusionar. Misture os secos e acrescente-os nessa base líquida.

Deixe resfriar até o dia seguinte. Em uma máquina de sorvete, bata a mistura até obter a textura adequada, seguindo as configurações da própria máquina. Leve para o congelador. Sirva com uma calda de goiabada.

*Receita da chef Andreza Luisa, cedida pelo Belô Restaurante

5. Picolé Crocante Recheado

Ingredientes

1 litro de sorvete de creme

de creme 400g de Creme Profissional Ovomaltine

150g de Creme Crocante Ovomaltine

500g de chocolate meio amargo

300g de Ovomaltine Rocks

Modo de preparo

Retire o sorvete do freezer e deixe fora da geladeira por alguns minutos, para ficar mais maleável. Misture o creme profissional até homogeneizar e volte ao freezer para firmar novamente. Para o recheio, porcione 10 colheradas de creme crocante e espete um palito de sorvete em cada uma delas. Leve ao freezer e deixe firmar por 1 hora

Quando os recheios estiverem congelados, monte os picolés em moldes, colocando o sorvete e os recheios com palito. Retorne os picolés ao freezer para firmar. Assim que estiverem bem congelados, derreta o chocolate, espere alguns minutos até esfriar e passe cada um deles no chocolate para cobrir, salpicando em seguida com o Ovomaltine Rocks para decorar. Retorne ao freezer e retire só na hora de servir.

*Receita cedida pela Ovomaltine

