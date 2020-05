Vai um café? 9 utensílios para o preparo do queridinho do Brasil

Mania nacional, o café é como um grande amigo que nos acompanha pela vida. Ele está conosco pela manhã, marca presença naqueles cinco minutinhos após o almoço e ainda dá uma forcinha naqueles dias que precisamos de uma dose extra de energia. Às vezes é amigo de infância e aquele cheirinho do café coado pela vó povoa nossas lembranças.

E seja usando a mais moderna e tecnológica das máquinas ou o bom e velho coador de pano, fazer um bom café nem sempre é tão fácil como parece. Por isso, neste Dia Nacional do Café, separamos 9 utensílios e acessórios que poderão tornar ainda melhor o preparo e a degustação da bebida queridinha do Brasil. Enquanto confere nossa lista, que tal um cafezinho?

1- Moedor de Café Manual Hario

Todo mundo sabe que o melhor jeito de tomar café é quando ele está fresquinho. E para os apreciadores mais exigentes, o frescor não se resume ao tempo que se passou desde o preparo, mas começa já na seleção dos grãos que serão utilizados. Se você é uma dessas pessoas e não vê problema em gastar um pouco mais de tempo e força colocando a mão na massa para preparar sua bebida, este moedor manual é a pedida certa. – R$246,80* (compre aqui)

2 – Moedor de Café di Grano Cadence

Não tem tempo ou paciência para ficar girando uma manivela? Sem problemas, os moedores automáticos estão aqui para fazer o serviço. Ideal para uso doméstico, este produto compacto transforma em segundos os preciosos grãos em pó, deixando eles no ponto de sua preferência. – R$129,00 (compre aqui)

3 – Suporte Acrílico Com Filtro CLEVER

“Moi os grãos e agora?” Chegou a hora de realmente preparar o café e métodos não faltam. Firmes e fortes, os coadores fazem parte daquelas tradições que nunca saem completamente da moda. Alguns chegam a se reinventar, unindo a pegada “old school” com funcionalidades mais tecnológicas. É o caso deste modelo, que possui uma exclusiva função: quando não está sobre uma xícara ou jarra, as válvulas do utensílio se vedam, interrompendo o gotejamento do líquido. – R$159,57 (compre aqui)

4 – Cafeteira Flavor Programável Oster

Também já consideradas clássicas, as cafeteiras elétricas permitem o preparo de grandes quantidades de café de uma única vez, além de garantir que a bebida fique aquecida por algum tempo. Em certos casos, como o deste modelo, é possível ainda programar o momento da preparação e selecionar a intensidade de pó, deixando o café na dosagem desejada. – R$269,89 (compre aqui)

5 – Cafeteira Bialetti Preziosa

Nada de filtros de papel ou energia elétrica. Para fazer café com a prensa francesa tudo de que você precisa é… de uma prensa francesa! Colocando os grãos previamente moídos e a água quente no recipiente, deixe a infusão repousar por, no máximo, quatro minutos antes de pressionar com delicadeza o êmbolo da tampa (que deve estar completamente levantado) para prensar o café. Por causa do seu fino filtro de metal, a prensa não retém os óleos naturais e os sedimentos do café, garantindo uma bebida de sabor mais forte. – R$256,36 (compre aqui)

6 – Máquina de Café Nespresso Inissia

Mas talvez a sua praia sejam os expressos encapsulados. Preparado com alta pressão da água quente, o café dessa máquina também faz a linha encorpado, com um sabor bem mais marcante que outras variações. Mas é vá com calma: estima-se que cada xícara de expresso tenha entre 90 a 200 mg de cafeína. Melhor não exagerar. – R$249,90 (compre aqui)

7 – Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Café é tudo de bom, já entendemos. Mas às vezes é bom variar. Também na onda das cápsulas, a Dolce Gusto oferece a oportunidade de, para além do expresso e do capuccino, preparar também chocolate quente, chococcino variados chás e outras tantas bebidas frias. – R$349,90 (compre aqui)

8 – Porta Cápsulas Cheiro De Café

De nada adiantam as máquinas sem as cápsulas das bebidas. Para não armazená-las de qualquer jeito, invista em um belo porta cápsulas. Além de organizá-las e protegê-las, ele ainda pode dar um charme extra na decoração do ambiente. E não se esqueça também de sempre descartar as embalagens usadas nos postos adequados de coleta – R$ 149,99 (compre aqui)

9 – Conjunto de xícaras de cerâmica azul navy

Tudo pronto, é hora de provar o seu delicioso café. Para servi-lo com elegância e requinte, que tal este conjunto com 6 xícaras e pires de cerâmica? Agora é só servir e saborear! – R$ 139,55 (compre aqui)

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão por alguns dos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível se referem ao momento da publicação desta matéria. CLAUDIA não se responsabiliza pela mudança de preços.

Todas as mulheres podem (e devem) assumir postura antirracista