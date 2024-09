Como deixar as panelas brilhando? Aprenda a arear panelas

Cozinhar é uma delícia, mas deixar as panelas brilhando depois do uso pode parecer um desafio. Você sabe arear panelas da forma correta, sem causar riscos nem fazer grandes esforços? Cláudio Roberto de Souza, franqueado da rede de limpeza Maria Brasileira, dá todas as dicas.

Que produtos utilizar para arear panelas?

Ele conta que apenas detergente neutro é o suficiente. “Evite usar multiuso, desengordurante ou saponáceos”, aconselha. Água quente é uma aliada na lavagem, pois amolece as partículas de gordura. “A água quente potencializa a ação dos produtos e acelera o processo. Mas ela não faz isso sozinha”.

Quando arear a panela?

Para que a limpeza aconteça com o mínimo de trabalho possível, a recomendação do especialista é sempre deixar de molho e nunca tentar limpar logo após o preparo do alimento.

Como arear panelas de inox?

As panelas de inox são mais delicadas e riscam facilmente. “Não pode usar nada abrasivo para o processo, pois é arriscado perder o inox. Por exemplo, não pode usar o lado verde da esponja e nem esponja de aço, pois prejudica. Utilize somente esponjas que não sejam abrasivas, como a azul e a laranja”, indica Cláudio.

Como arear panelas de alumínio?

Já as panelas de alumínio são consideradas mais resistentes que as de inox, mas também demandam cuidados. “Se for usar o lado verde da esponja, tem que ter em mente que o alumínio vai ficar com microriscos e, com o tempo, vai escurecer. Tente não colocar tanta força, deixe de molho por umas duas horas com detergente neutro. Isso vai facilitar o processo”, ensina o profissional da Maria Brasileira.

Como arear panela de ferro?

O uso de fibras ásperas danificam as panelas de ferro. Também é preciso ficar atenta à oxidação. “Se ficar muito tempo de molho, pode enferrujar. Se tiver algo grudado, deixe duas horas de molho com detergente neutro e lave em seguida”.

