Carrot Cake à brasileira: aprenda a fazer um bolo de cenoura com coco

O Dia Nacional do Bolo de Cenoura, comemorado em 3 de fevereiro, é uma deliciosa homenagem a um dos bolos mais amados pelos brasileiros. Essa data especial é um convite para celebrarmos essa receita que conquista paladares de todas as idades com sua mistura única de sabores.

Além da receita tradicional, com massa amarelinha e cobertura de ganache ou brigadeiro, a data é uma boa oportunidade para testar uma versão diferente. Produzida pela doceria Zucker (@doceriazucker), do chef Gabriel Pita, a receita abaixo traz semelhanças com a receita norte-americana do bolo de cenoura, mas ganha alguns toques brasileiros, como o coco ralado. Aprenda a fazer:

Receita de Carrot Cake à brasileira

*Receita cedida pelo chef Gabriel Pita, da doceria Zucker

Ingredientes

Para a massa

4 ovos

1 1/2 xícaras de açúcar mascavo (270g)

1 pitada de sal

1 colher de (chá) de canela em pó

2 xícaras de farinha de trigo (240g)

1 xícara de óleo

2 1/2 xícaras de cenoura ralada (450g)

1 colher (chá) de fermento em pó químico

Para o recheio

2 latas de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 colher (sopa) de margarina

Para o praliné do coco

100g de açúcar refinado

100g de coco branco ralado

Para a decoração lateral

Coco ralado desidratado branco a gosto

Coco ralado queimado a gosto

Modo de preparo



Prepare a massa: Na batedeira, bata os ovos, açúcar, sal e canela. Misture a farinha e óleo intercalando, adicione a cenoura e fermento por último, mexa bem. Coloque a massa numa forma untada e leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por 50 minutos. O tempo de cozimento pode variar um pouco, devido ao tipo de forno utilizado. Quando o topo do bolo estiver dourado, faça o teste da ponta de faca. Abra o forno com cuidado e perfure o bolo com a ponta de uma faca ou palito. Se a ponta da faca sair limpa, o bolo está cozido. Reserve.

Prepare o recheio: Leve todos os ingredientes ao fogo médio e mexa sem parar até dar ponto de recheio (um ponto antes do ponto de brigadeiro). Reserve.

Prepare o praliné: Derreta o açúcar em fogo baixo e adicione o coco, mexa até misturar bem e desligue o fogo. Coloque em uma forma forrada com papel manteiga e deixe esfriar. Bata no processador e deixe triturado grosseiramente. Reserve.

Finalize: Corte o bolo em camadas, recheie, despeje o praliné no topo do bolo e decore a lateral com o coco ralado.

