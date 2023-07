Carla Pernambuco celebra 28 anos de restaurante com livro de receitas

Neste mês, Carla Pernambuco celebra os 28 anos do Carlota, bistrô brasileiro da chef em Higienópolis. Para marcar a ocasião, a chef prepara uma série de novidades na casa, que vão desde jantares harmonizados ao lançamento de 12 livretos de receitas com suas receitas mais icônicas, que contam a história do restaurante.

Dos Rolinhos de pato ao Suflê de goiabada, passando pelo mais recente Filé Wellington, são muitas as receitas de Carla que influenciaram a gastronomia Brasil afora. Mas no Carlota também sempre existiu muito espaço para os tradicionais da culinária brasileira, como é a Feijoada do Carlota (R$ 90), que volta a ser servida aos sábados na casa, acompanhada de arroz, torresmo, farofa, couve refogada e laranja.

As receitas mais marcantes de Carla Pernambuco

A receita de feijoada começou a ser preparada por Carla no começo de sua carreira, quando ela morava em Nova York, e foi tema até de matéria no The New York Times, à época. Por ser tão emblemática, foi a escolhida para dar início a uma série de 12 livretos, lançados em comemoração a mais um aniversário do Carlota.

Sempre com dez receitas da chef ilustradas por Daniel Kondo, eles serão vendidos no restaurante a R$ 50 cada. No livro de estreia, chamado Feijuca, Carla ensina, além da feijoada, preparo de acompanhamentos para o prato, como torresmo de barriga, caldinho de feijão, molho de pimenta, farofa de banana e ovo, picles de abóbora e caipirinha.

A série de livretos terá sequência com outros preparos brasileiros marcantes, como a moqueca. As obras reservam ainda uma seção sobre o preparo de ingredientes versáteis, como abacaxi, pimenta, ovo, goiaba, bergamota e cogumelos, por exemplo. Estas e outras receitas também estão disponíveis no site de chef.

Menus especiais

Além dos livros, Carla celebra os 28 anos do Carlota com outra novidade aos domingos: sugestões que já figuraram em seu cardápio e que ficaram na memória dos frequentadores. É o caso da Lasanha da Mamma (R$ 85), lasanha bolonhesa que leva queijo colonial, presunto royale, molho bechamel e molho de tomates frescos, servida entre junho e julho. As receitas serão alteradas a cada mês, traçando uma linha do tempo da carreira da chef, com os pratos mais pedidos pelo público.

Por fim, o Estúdio CP, instalado na casinha de tijolos brancos em frente ao Carlota e idealizado para promover aulas e eventos, transforma-se, uma vez por mês, em La Cave de Carla. Em parceria com a sommelière Analu Torres, a chef oferece jantares harmonizados exclusivos, com vagas limitadas, nos quais pequenos pratos são degustados junto a vinhos especiais.

Restaurante Carlota

Endereço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis – São Paulo – SP

Telefone (11) 3661-8670 / Whatsapp (11) 98225-6030

Funcionamento: De 3a a 5a, das 12h às 16h30 e das 19h às 23h; 6a, das 12h às 16h30 e das 19h às 23h30; sábados, das 12h às 17h e das 19h às 23h30; domingos das 12h às 17h. Segunda: fechado.

La Cave de Carla, no Estúdio CP

Jantares harmonizados juntos à sommelière Analu Torres

Endereço: Estúdio Carla Pernambuco – Rua Sergipe, 768 – Higienópolis

Próxima edição: 20/07, às 19h30 Reservas por WhatsApp: 11 98225-6030 (Vagas limitadas)