Black Friday: 4 melhores geladeiras para renovar a cozinha

Esta opção conta com a tecnologia Smart Flow, que distribui o ar frio igualmente na geladeira. Assim, você pode organizar tudo do seu próprio jeito! Com a gaveta Fresh Box, é possível preservar frutas e legumes frescos por até 15 dias. Já com o Carbon Air Filter, não se preocupe com odores indesejáveis – já que o sistema os elimina. O modelo conta também com a tecnologia Safe Power, que protege sua geladeira dos picos de energia.

