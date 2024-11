5 restaurantes em São Paulo para passar a ceia de Natal ou Ano-Novo

Durante a ceia de Natal e Ano-Novo, muitas pessoas optam por celebrar a ocasião fora de casa. Seja para evitar conflitos familiares, economizar com a ceia ou escapar daquela louça colossal na manhã seguinte, curtir o período em um restaurante pode ser uma boa ideia. Agora, claro: por estarmos falando de feriados importantes, muitos estabelecimentos acabam não abrindo, o que torna os locais remanescentes ainda mais disputados.

Pensando nisso, separamos uma lista de restaurantes que funcionarão durante o Natal e Ano-Novo. Só não se esqueça de fazer a reserva para ontem, viu?

Restaurante Gero

No Natal do Hotel Fasano São Paulo Itaim, o restaurante Gero oferece um cardápio para lá de especial. Localizado no térreo do hotel, o chef Lomanto Oliveira preparou um menu em cinco tempos. Composto de amuse-bouche, couvert, entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas, o menu sai a R$ 780 por pessoa (não inclui serviços).

Na entrada, um dos destaques fica para a salada Verde com peru cozido e mostarda. Também há o lagostim cozido na manteiga, com creme de abobrinha, espuma de champagne e amêndoa. Outros pratos principais incluem:

Pappardelle com recheio de alcachofra ao molho de camarão e tomate cereja;

Bacalhau com bechamel, azeitona e legumes assados;

Dueto de Paleta de Cordeiro assada ao vinho tinto;

Carré de Cordeiro grelhado com risoto de pistache e ervas

Restaurante Gero Endereço: R. Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04531-010

Reservas e Contato: através do telefone 11 3513-7470 ou gero.itaim@fasano.com.br

Horário de funcionamento: Segunda a quinta, 12h às 15h e 19h à 00h | Sexta e sábado, 12h à 01h | Domingo, 12h à 00h.

Continua após a publicidade

Fogo de Chão

Em todas as unidades será oferecido o tradicional rodízio, com um churrasco tipicamente gaúcho, além do buffet frio e quente completo. Pratos típicos de Natal e Ano-Novo, como chester e leitão à pururuca, respectivamente, também serão ofertados.

O jantar especial será servido entre 20h e 24h nos dois feriados. Para as unidades de São Paulo, o valor sai por R$ 329,00 por adulto, com uma taxa de rolha de R$ 89,00. As sobremesas, bebidas e outros itens são cobrados à parte. Crianças de até 6 anos não pagam.

Fogo de Chão Endereço: lista completa de unidades disponíveis no site do estabelecimento (https://fogodechao.com.br/restaurantes/)

Mais informações: https://www.fogodechao.com.br ou @fogodechaobr

Horário de funcionamento: normalmente entre 12h e 23h, mas conferir o horário da unidade escolhida.

Badauê

Continua após a publicidade

Ideal para jantares ou almoços de confraternização, o restaurante Badauê, especializado em pescados, oferece um salão para eventos. No piso superior, que segue a atmosfera com decoração praiana da casa, são oferecidos pacotes entre R$ 280 e R$ 350 por pessoa.

Por esse valor, o cardápio tem na entrada bolinho de bacalhau, tartar de salmão ou salada de folhas. Outros pratos de destaque são:

Pescada Siciliano (com arroz de brócolis, molho de limão siciliano e shitake grelhado);

Pescada a Moris (grelhado ao molho de ervas com aspargos e cuscuz marroquino);

Bife Ancho (com arroz biro biro e fritas);

Conchiglione 4 queijos.

Entre as sobremesas, recomendamos a cocada ao forno ou o pudim de pistache. Além de água e refrigerante, o pacote inclui vinho argentino branco Chardonnay.

Badauê Endereço: Rua José Maria Lisboa 1397, tel. 11-2894-1804/2894-1798.

Horário de funcionamento: Segunda à quinta 12h-15h/ 19h-meia noite.

Sexta: 12h -15h./ 19h-00:30h. Sábado 12h-00:30h. Domingo: 12h -23h.

Contato: https://www.restaurantebadaue.com.br. / @restaurantebadaue

Continua após a publicidade

Restaurante Fasano

A ceia de Natal do Restaurante Fasano une gastronomia italiana e hospitalidade. Sob o comando do chef Luca Gozzani, os clientes poderão degustar o menu preparado especialmente para a ocasião. Pratos saem, em média, por R$230,00. Dentre as diversas opções de pratos principais, há o Risotto de Avelã (R$ 220) com ragu de codorna e pecorino di grota ou Pargo (R$ 230) em crosta de pão, tomates, manjericão e creme de ervilhas. Para a sobremesa, o famoso Panettone Fasano (R$ 55) com zabaione de vinho marsala.

Restaurante Fasano Endereço: R. Vitório Fasano, 88 – Cerqueira César, São Paulo – SP, 01414-020

Horário de funcionamento: 19h à 00h

Reservas e Contato: De segunda à sábado a partir das 9h, através do telefone (11) 3896-4170 ou após às 18h (11) 3896-4149 ou pelo e-mail caixa.fasano@fasano.com.br

Restaurante Parigi – Apenas Natal

Tradição desde 1998, o Natal do restaurante Parigi traz em seu cardápio os pratos mais representativos da culinária tradicional italiana e francesa. Para a ceia do dia 24, o Chef francês Eric Berland apresentará pratos clássicos com toques contemporâneos e ingredientes selecionados. Pratos saem, em média, por R0,00.

Continua após a publicidade

Entre as opções de entrada, há a famosa caçarola francesa de frutos do mar gratinados (R$ 155). De prato principal, o chef trará como opções o Linguado ao molho champagne com uvas italianas e amêndoas torradas (R$ 215) e o clássico Peru de Natal com arroz e frutas secas ao molho de vinho tinto e cerejas (R$ 199). Para fechar, a sobremesa será o Panettone Fasano com zabaione ao vinho porto (R$ 70)

Restaurante Parigi Endereço: R. Amauri, 275 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 01448-000

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, 12h às 15h e 19h à 00h | Sábado, 19h à 00h | Domingo, 12h às 17h.

Reservas: Contato e reservas no telefone (11) 3167-1575, WhatsApp 3167-1575 ou e-mail: parigi@fasano.com.br

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.