3 receitas com salmão do Chile para comemorar o Dia das Mães

Pelo segundo ano consecutivo, o Dia das Mães será diferente. Ainda não vai dar para reunir a família inteira em volta da mesa e, em muitos casos, aquele abraço gostoso entre mãe e filhos também seguirá impossibilitado.

Mas o amor é o mesmo, ainda que recheado de saudade, e não tem nada melhor do que cozinhar em família para estreitar ainda mais os laços. Seja pessoalmente ou via telefone e chamada de vídeo, a melhor pedida para o segundo domingo de maio é dedicar o tempo para cozinhar para aquelas que sempre nos alimentaram tão bem.

Uma boa pedida, para os mais experientes ou iniciantes nas habilidades culinárias, é o salmão. De sabor marcante e que agrada a todo tipo de paladar, o peixe pode ser usado tanto em receitas mais elaboradas quanto em pratos de simples preparo.

E tem mais: o Salmón de Chile tem origem na região austral do Chile, local com características naturais que o tornam único para a produção do salmão, com suas ótimas condições hidrográficas, clima e temperatura. Sem contar as águas frias da corrente de Humboldt, um importante diferencial por ser considerada a mais limpa do mundo e ideal para o cultivo da espécie.

Vale lembrar que o peixe é uma boa fonte de agentes antioxidantes e anti-inflamatórios que atuam ativamente no fortalecimento do sistema imunológico e o destaque fica por conta do ômega 3, conhecido como uma gordura boa, que traz diversos benefícios para a saúde, como melhora da formação e do desenvolvimento das células do cérebro e do coração, reduzindo o risco de Alzheimer e depressão. A proteína, ainda, é uma ótima fonte de triptofano, vitamina D e complexo B, além de fósforo e magnésio.

E aí, já escolheu qual será o menu com Salmón de Chile para agradar a matriarca da família?

Confira três receitas especiais para a data:

