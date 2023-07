25 restaurantes em SP para celebrar o Dia do Chocolate

Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é uma homenagem a esse ingrediente versátil e milenar. E uma boa maneira de comemorar a data é, obviamente, saboreando uma sobremesa com muito chocolate.

Relacionadas Cozinha Festival reúne pizzarias de SP com criações especiais

Nos restaurantes de São Paulo é possível conferir receitas das mais diversas com o ingrediente: seja para quem ama muito chocolate (caso do Trio de Mousses de Chocolate, do NOU, e também da Chocolate Vezes 4, do peruano Ama.zo) ou para quem prefere um doce de sabores mais comedidos, como o Tiramisù, do italiano Balcone.

Roteiro de restaurantes de SP para provar sobremesas com chocolate:

St. Chico

A padaria artesanal St. Chico tem diversas opções para os apaixonados por chocolate, a exemplo a da Torta Oreo, feita com massa sucré, ganache de chocolate meio amargo, finalizado com bolacha Oreo (R$ 18,50).

Endereço: R. Fernão Dias, 461 – Pinheiros | @st.chico

La Braciera

A pizzaria La Braciera traz no cardápio de sabores doces a pizza Brownie do Luiz & Lindt, que tem a base recheada com Nutella, chocolate Lindt ao leite, coberto com pedaços do brownie do Luiz (individual R$ 60 / grande R$ 90).

Endereço: Alameda Lorena, 1040 – Jardins | @labracierapizza

Hospedaria

O chef Fellipe Zanuto, do Hospedaria, oferece como sugestão sua clássica Mousse de Chocolate 70%, servida com farofinha de cacau 100% (R$ 29).

Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca | @hospedariasp

NOU

Nas três unidades do restaurante NOU, sob comando do chef Amilcar Azevedo, a refeição pode terminar com o Trio de Mousses de Chocolate: branco, ao leite e meio amargo (R$ 20).

Endereços: Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros | Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros | @nourestaurante

Nouzin

Quem quer aproveitar o Dia do Chocolate e combinar com um café coado, a casa Nouzintem como opção a Torta Gelada de Brownie, com mousse de chocolate, caramelo salgado e pé de moleque (R$ 20).

Endereço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros | @nouzincafe

Modern Mamma Osteria

Os chefs da Modern Mamma Osteria, Paulo Barros e Salvatore Loi, oferecem a Torta de Chocolate 70% ao Bourbon com crocante de avelã e sorvete de baunilha (R$ 36).

Endereço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | @modernmammaosteria

PikurruchA’S

A confeitaria PikurruchA’S traz diversos doces e sobremesas onde o chocolate é a estrela do prato. Destaque para a Taça Brownie (R$ 42), feita com camadas de ganache, mousse e brigadeiro meio amargo com brownie e finalizado com picolé de casquinha crocante de chocolate e brigadeiro. Outra opção é a Torta Três Mousses (R$ 34), com mousse de chocolate ao leite, branco e meio amargo em uma camadinha de mix de nuts, além do Piku Gateau (a partir de R$ 32), disponível em diversos sabores, como o tradicional de brigadeiro belga, Kinder Bueno e Kit Kat, entre outros.

Veja os endereços | @pikurruchas

Nino Cucina e Forno da Pino

Os restaurantes Nino Cucina e Forno da Pino, do Grupo Alife Nino, trazem para os amantes de chocolate a Torta della Nonna, sobremesa feita com torta de chocolate, caramelo e tuile de cacau – sai por R$ 32.

Endereços: Rua Jerônimo da Veiga, 30 – Itaim Bibi (Nino Cucina) | Rua Jerônimo da Veiga, 75 – Itaim Bibi | @ninocucina @fornodapino

Porto Luna

Como opção com chocolate, o chef Rodolfo De Santis indica e sobremesa Oro Cioccolato Caramello, feito com barra de chocolate recheada com caramelo toffee, mousse de chocolate, bolo de cacau e waffer, por R$ 39.

Endereço: R. Min. Jesuíno Cardoso, 291 – Vila Nova Conceição | @portolunabar

Terraço Jardins

O Terraço Jardins, do Renaissance São Paulo Hotel, tem um menu que valoriza ingredientes frescos e celebra os pequenos produtores locais, com influências culinárias caipira e caiçara. Para os chocólatras, a aposta é a Torta de Brigadeiro servida com calda quente (R$ 32).

Endereço: Renaissance São Paulo Hotel: Alameda Santos, 2233 – Jardins | @terracojardins

Red Coffee

A cafeteria Red Coffee traz no cardápio o Pão de Mel, que pode ser recheado com brigadeiro de café, doce de leite ou creme de avelã (R$ 18).

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 416 – Alto da Boa Vista | Rua Francisco Leitão, 120 – Pinheiros | @redcoffeebrasil

Cantagalo Burger

Continua após a publicidade

A Cantagalo Burger, hamburgueria famosa por sua torre de cheddar, aposta na torre de chocolate para celebrar o Dia Mundial do Chocolate. A sobremesa acompanha marshmallows e brownies (R$ 52,90) e está disponível apenas para pedidos no salão.

Endereço: R. Cantagalo, 383 – Tatuapé | Av. Eng. Caetano Álvares, 5666 – Santana | @cantagaloburger

Marinna Gastronomia

No coração da Mooca, o Marinna Gastronomia, do chef Thiago Piazza, sugere o Brownie de Chocolate com sorvete de creme (R$ 15). O restaurante renovou o menu recentemente e conta com receitas que vão da terra ao mar.

Endereço: Rua Guaimbé, 439 – Mooca – São Paulo – SP | @marinna.gastronomia

Des Cucina

Para o data, a casa sugere a Torta Molhada de Chocolate, feita com chocolate e pistache, regada com calda de laranja. Além dela, o menu conta ainda com opções como o Souflê de damasco com nozes e calda de chocolate e o Napoleão desconstruído, sobremesa com doce e leite, morangos e sorvete, tudo regado com chocolate.

Endereço: Rua Desembargador do Vale, 233 – Perdizes – São Paulo – SP | @descucina

Ama.zo

O restaurante peruano Ama.zo, comandado pelo chef Enrique Paredes, tem como sugestão de sobremesa o Chocolate Vezes 4: são quatro texturas de chocolate, gelato amargo, mousse e pó de cacau 100%, calda de chocolate expreso (R$ 48).

Rua dos Guaianazes, 1149 – Campos Elíseos | @amazoperuano

Gâteaux à Croquer

O ateliê de doces franceses Gâteaux à Croquer, da confeiteira Ana Stela Bittencourt, tem no portfólio de doces opções como o Gâteau Tante Andrée (R$ 150 a R$ 288). Trata-se de uma versão do tradicional moelleux au chocolat, que é como os franceses chamam um bolo de interior bem cremoso e sabor intenso de cacau.

Delivery: @gateauxacroquer

Balcone

O italiano Balcone, localizado na Cerqueira Cesar, destaca o Bolo de Pistache (R$ 36), com recheio de pistache e cobertura de creme de avelã e o tradicional Tiramisù (R$ 29), finalizado com cacau em pó polvilhado. Na casa, há ainda o Gelato italiano (R$ 28) no sabor chocolate.

Endereço: R. Cristiano Viana, 370 – Cerqueira César, São Paulo – SP | @balcone.sp

Nonna Rosa

O restaurante italiano Nonna Rosa, do chef Gabriel Marques, oferece para seus clientes o Pane al Cioccolato, um pão de chocolate caseiro servido morno com gelato de vanilla e ganache (R$ 38).

R. Padre João Manuel, 950 – Jardins | @osterianonnarosa

Goodies Burger

O Goodies, que acaba de chegar em São Paulo, traz o Bolinho de Nutella Crocante (R$ 22), preparado em camadas de sabor, alternando brigadeiro de Nutella com massa folhada crocante e bolo de chocolate.

Endereço: R. Kansas, 1603 – Brooklin, São Paulo | @goodiesburger

TGI Fridays

Para o Dia do Chocolate o TGI Fridays sugere experimentar o Brownie Obsession, brownie levemente aquecido, sorvete de baunilha, calda de doce de leite, calda quente de chocolate e nozes picadas (R$ 36,90).

Veja as unidades | @tgifridaysbr



Outback

Inspirado nos festivais de música, o menu do Outback Festival, lançado recentemente pela marca, traz a sua mais nova sobremesa, o Popstars Trio. Um trio de sobremesas, que apresenta uma releitura inspirada nos clássicos de Outback: S’mores, Choco Cinnamon Banoffee e o Brownie Thunder, mas, desta vez, em formato de trufas. A sobremesa fica no menu por tempo limitado nos restaurantes físicos.

Veja as unidades | @outbackbrasil

Abbraccio

O Abbraccio traz o Quadrato di Cioccolato: uma fatia de bolo de chocolate recheada com ganache de chocolate, coberta por calda de chocolate e finalizada com mousse de chocolate cremoso, sendo possível adicionar uma bola de sorvete de baunilha, a opção está disponível nos restaurantes e pode ser pedido também pelo delivery.

Veja as unidades | @abbracciorestaurante

Taverna Medieval

Entre as sobremesas servidas na Taverna Medieval está a Nessie, receita escocesa de chocolate Snickers (chocolate, caramelo e amendoim) empanado em massa de cerveja, frita e polvilhada com canela e açúcar (R$ 19).

Endereço: Rua Gandavo, 456 – Vila Mariana – São Paulo | @taverna_medieval

Good Market

O Good Market destaca uma sobremesa saudável que acabou de chegar na casa. A Torta Low Carb (R$ 28) é preparada com cacau 100%, farinha de amêndoas e xilitol. Além de zero açúcar, a torta tem baixo teor de carboidrato e sem lactose. Uma opção mais tradicional é a Cheesecake de Nutella (R$ 28), servida com calda de frutas vermelhas artesanal.

Endereço: R. Guarará, 385 – Jardins – São Paulo | @agoodmarket

Koburger

Entre as sobremesas da casa com chocolate estão a Supresa Gelada, torta de chocolate com castanhas-do-pará, coberta com sorvete de chocolate e calda de chocolate, finalizada com licor 43 flambado (R$ 30) e o Gateau de Chocolate, fatia de bolo de chocolate cremoso meio amargo com camadas, servido com gelato de vanilla e calda quente de chocolate (R$ 34).

Endereço: Rua Padre García Velho, 83 – Pinheiros | R. Alcindo Guanabara, 27 – Vila Mariana | Rua Joaquim Floriano, 845 – Itaim Bibi | Rua Ângelo Ribeiro, 50 – Boituva – SP | @koburguerhamburgueria