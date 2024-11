10 tipos de bancadas para cozinha e quais mancham mais

A cozinha é um espaço de reunião para acolher e receber as pessoas, tendo a bancada como principal elemento para o preparo dos pratos. Por isso, ela deve ser de simples limpeza, resistente e, é claro, bonita.

A escolha do material para a bancada deve levar em consideração a durabilidade, resistência, estética e manutenção. De preferência, que não manche ou risque com facilidade. Veja algumas opções que unem estilo e praticidade:

Bancada de granito

O granito é o material mais utilizado para bancadas de cozinha. Segundo o arquiteto Paulo Tripoloni, a pedra natural apresenta “durabilidade e alta resistência ao calor e arranhões, mas pode ser porosa, dependendo da composição”.

Porém, ele pode absorver líquidos e manchas, exigindo cuidados especiais na manutenção. “Manchas de óleos, vinho e ácidos (limão, vinagre) podem penetrar se não houver vedação adequada. Cuidado com panelas em altas temperaturas”, orienta.

Bancada de mármore

Outra escolha popular para bancadas é uma mármore, pedra com padrão homogêneo, o que facilita a combinação com os demais elementos do cômodo. “Visualmente luxuosa, porém mais porosa e suscetível a manchas e arranhões. O mármore reage a substâncias ácidas, causando corrosão”, informa o arquiteto.

Bancada de porcelanato

O porcelanato é um tipo de revestimento cerâmico não poroso e com menos chances de manchas, sendo uma opção versátil que oferece resistência, facilidade de limpeza e impermeabilidade.

Diferentemente das outras pedras, ele não pode ser instalado diretamente sobre o móvel e precisa de uma estrutura metálica específica para fixá-lo. Além disso, Paulo comenta sobre a sensibilidade do material nas bordas, que pode quebrar nas junções das peças e acumular resíduos.

Bancada de silestone

Também chamada de mármore composto, o silestone é uma pedra composta de quartzo com resina de poliéster. Com aparência lisa e disponível em diversas cores, é resistente a manchas e riscos, mas exige cuidado com materiais quentes e não é aconselhado para a área externa.

Outra vantagem do silestone é que ele pode ser recuperado em caso de danos: basta retirar a área prejudicada e substituí-la pelo mesmo material.

Bancada de madeira

Apreciada por sua beleza natural, a madeira combina muito bem com cozinhas rústicas ou contemporâneas. O ideal é optar por uma madeira tratada e dura e contar com uma base protetora, porque o material não é resistente à umidade e nem ao calor e requer manutenção constante.

Tripoloni alerta: “manchas com desgastes naturais e derramamentos químicos devem ser limpos rapidamente devido à impermeabilização”.

Bancada de corian

Dentre todas as pedras naturais, o Corian é a que oferece maior resistência. Ela é difícil de manchar, riscar ou lascar e, justamente por isso, possui um valor alto. Outro diferencial do material é a maleabilidade – que permite criar diferentes formatos de bancada –, a limpeza prática e o fato de que ele não amarela com o tempo.

O material possui superfície sólida de resina acrílica e minerais naturais. “Pode manchar com líquidos de cores fortes (como café), mas essas manchas geralmente são removíveis com limpeza adequada”, diz o profissional.

Bancada de concreto

O concreto é uma opção contemporânea para as cozinhas, com vantagens envolvendo durabilidade e fácil manutenção. Além disso, o material é personalizável em termos de cor e textura. “Quando bem executado, estucado e impermeabilizado tem maior resistência, mas o material pode trabalhar e gerar fissuras”, informa Paulo.

Bancada de nanoglass

O nanoglass é um material industrializado produzido com resina e pó de vidro. Com aparência homogênea branca e brilho intenso, a superfície polida é resistente a manchas e tem baixa porosidade. Contudo, não suporta altas temperaturas e, por ter vidro na composição, o manuseio deve ser delicado para evitar trincas e rachaduras.

Bancada de quartzo

Diferente do granito, o quartzo é uma pedra sintética composta por quartzo natural, resinas e pigmentos, o que resulta em uma pedra uniforme em termos de aparência, com cores e padrões consistentes que se adaptam aos diferentes estilos de decoração.

Altamente resistente a manchas, riscos e impactos, o quartzo não é poroso, é mais higiênico, impede a proliferação de bactérias e fungos e não absorve líquidos. Uma ressalva de Tripoloni: “pigmentos fortes (café, vinho, sucos) podem manchar se não forem limpos rapidamente”.

Bancada de dekton

O Dekton é um material feito a partir da combinação de quartzo, cerâmica e vidro. Suas principais características são a resistência e durabilidade. Ele também oferece diversas cores, texturas e acabamentos.

A alta resistência aos raios ultravioleta permite que o material não sofra alteração em sua cor. Além disso, ele também apresenta resistência a produtos químicos e ao calor, sem ficar queimado, rachar ou sofrer qualquer outro tipo de dano.

Paulo considera esse o modelo uma das melhores opções para quem cozinha com frequência, e alega que: “materiais mais caros, como o Dekton, tendem a ter maior resistência a manchas devido à sua composição não porosa”.

Desvendando as manchas nas bancadas

De acordo com Flávia Ferrari, home expert e criadora do canal A Dica do Dia – que tem como objetivo descomplicar a vida e truques caseiros de decoração, limpeza, organização e muito mais – há uma divisão entre manchas difíceis e fáceis de remover: “Manchas de óleo e gordura são chatinhas de tirar, principalmente em granito e madeira. Já manchas de água e poeira são super fáceis, só um paninho e pronto. Mas atenção com produtos químicos, porque eles podem deixar marcas irreversíveis em alguns materiais”.

Ela também menciona sobre a importância de selecionar cuidadosamente as cores e o acabamento das bancadas. “Bancadas claras, principalmente com acabamento fosco, tendem a mostrar menos manchas, mas sujeirinhas pequenas podem aparecer. Já nas escuras, qualquer gotinha de água ou gordura já se destaca. Se você quer uma bancada prática, acabamento polido e com cores intermediárias pode ser a melhor escolha”, diz.

Cuidados de limpeza com a bancada da cozinha

Flávia comenta sobre a importância da manutenção regular para a maior resistência das bancadas: “Cuidar da bancada no dia a dia, limpando sempre com produtos apropriados, ajuda muito na resistência a manchas. Uma bancada bem selada, por exemplo, vai absorver menos líquido, o que significa menos chances de manchar com aquelas gotinhas de suco ou respingos de óleo que caem sem querer”.

A profissional de limpeza pontua que os seladores são essenciais para mármore e granito, principalmente, pois ajudam a impermeabilizar a superfície, prevenindo manchas. Porém, ela destaca o detergente neutro como opção para quartzo e porcelanato, alertando que cada material apresenta um produto adequado.

Sobre os cuidados especiais, o recado é simples: “Prevenir é melhor que remediar, certo? No caso do mármore, evite deixar líquidos ácidos ou vinhos em contato com a superfície por muito tempo. No granito, cuidado com óleos e sempre limpe de imediato. E nas bancadas de madeira, nunca deixe umidade acumulada, seque sempre depois de limpar”.

E para prolongar a vida útil de uma bancada, basta redobrar a atenção com produtos químicos ou líquidos, além de usar tábuas de corte para proteger de arranhões e, é claro, utilizar produtos neutros. “Aquele famoso ‘vou limpar depois’ é um dos maiores erros! Outro erro é usar produtos muito agressivos ou esponjas abrasivas, que podem danificar o acabamento”, finaliza.

