O que é reskilling e o upskilling e como podem ajudar na sua carreira

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

O ritmo intenso das inúmeras transformações impostas pela revolução digital nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, quando muitas mudanças foram aceleradas pela crise sanitária, deu ao mercado de trabalho um novo cenário, obrigando empresas e colaboradores a vivenciar uma nova realidade no mundo corporativo.

As mudanças têm sido tantas, e tão profundas, que vêm forçando todas (os) a atualizações constantes para que se mantenham atraentes ao mercado. Muitos segmentos vêm exigindo habilidades tecnológicas e de inteligência emocional específicas para que os profissionais possam se encaixar dentro desse novo contexto.

A verdade é que para não ficar para trás nesse movimento em que muitas profissões estão sendo extintas e outras criadas, e as projeções são de mudanças ainda maiores nos próximos anos, todas (os) precisam se requalificar ampliando seu conhecimento com constantes reciclagens, ou, em muitos casos, migrando para outros setores e adquirindo novas habilidades.

É nesse cenário de mercado que entram em cena o reskilling e upskilling. Muitas (os) profissionais ainda não estão familiarizadas (os) com essas novas tendências e sentem-se meio perdidas (os) tendo que atender a tantas exigências. Então vamos entender melhor o que é reskilling e upskilling e saber exatamente qual o papel de cada um na nossa trajetória profissional.

Primeiramente, é preciso saber que os dois têm como objetivo dotar colaboradoras e colaboradores de novos conhecimentos. Assim, todas (os) estarão aptos a exercer suas funções a partir de novos aprendizados, ou mudar sua área de atuação, dentro dos atuais modelos de negócios que estão sendo adaptados ou criados. Ou seja, proporcionar novas competências para que possam otimizar seus desempenhos dentro de suas rotinas de trabalho.

O reskilling funciona como uma requalificação profissional e tem como proposta transmitir novos ensinamentos a um (a) colaborador (a) para que ele (a) esteja apto (a) a exercer uma nova função em outro setor da empresa. Quem está no mercado de trabalho sabe que a todo instante são criados postos que podem nos abrir portas em outras áreas.

O ideal é que estejamos prontas (os) para acompanhar todas essas transformações. Considero importante ressaltar que não cabe somente às empresas serem canais de novos conhecimentos. Na medida do possível, e por iniciativa própria, todas (os) devemos nos manter em aprimoramento constante.

Quando passamos por esse processo, seja por parte da empresa ou espontaneamente, estamos exercendo o reskilling e ampliando nossas chances de permanência no mercado de trabalho em outros setores que não sejam os nossos de origem.

Enquanto no reskilling conquistamos novas habilidades para outras funções, no upskilling aprimoramos nosso conhecimento em nossa área de atuação para que tenhamos condições de avançar rumo a um novo patamar. Como vamos ascender dentro de uma empresa se não nos tornarmos melhores profissionais?

Se você atua no segmento júnior, certamente quer se tornar um (a) colaborador (a) sênior, não é verdade? Para isso, é necessário investir em aprendizado contínuo em sua esfera de atuação. Quanto mais domínio tiver sobre o contexto profissional em que estiver inserida (o), suas chances de ocupar um posto de liderança dentro da empresa serão bem maiores. Essa prática lhe dará mais visibilidade, além de uma carreira mais bem estruturada. Isso nada mais do que upskilling.

É fundamental entendermos que somente os profissionais que se mantêm atualizados (as) e com novas qualificações serão capazes de se manter num mercado altamente competitivo e, consequentemente, cada vez mais exigente.

Não se esqueça de que com o upskilling você se torna mais competitiva (o), atraente e qualificado chamando mais atenção de seus gestores no exercício de sua função. Já o reskilling oferece mais chances de empregabilidade, já que seu ramo de atuação se torna mais amplo.

Agora que você já sabe como funciona o upsKilling e o reskilling dou algumas sugestões que podem ajudar a potencializar a sua carreira.

Olhar atento – É importante sempre estar aberto a mudanças, pois esse comportamento poderá te levar a outras áreas da empresa com mais possibilidades de crescimento. Para isso, lembre-se de desenvolver outras habilidades e demonstrar constante interesse por novos aprendizados.

Atualização – Mantenha-se sempre informada (o) e acompanhe as oportunidades que estão acontecendo dentro da empresa com cursos de reciclagem. Fique de olho nas tendências de mercado, assista palestras, oficinas, workshops e, sempre que possível, invista em novos cursos.

Autoconhecimento – Se conhecer profundamente, entender sua essência e ter domínio de seus objetivos de vida é um processo importante e que se reflete no seu crescimento profissional. Ter inteligência emocional para saber aquilo que você realmente deseja, aliada ao aprimoramento constante a (o) ajudará em sua trajetória em seu ambiente de trabalho.

Habilidades em alta no mercado – Num mundo altamente tecnológico, algumas habilidades estão em alta no mercado como um contraponto à tecnologia. São as chamadas habilidades emocionais como empatia, capacidade de tomar decisões acertadas e comunicação adequada. Saber desenvolvê-las por meio de constante aprendizado pode elevar o seu patamar profissional dentro da empresa.

Qualificação x Renda – Quanto mais preparada (o) você estiver, maiores serão as chances de assumir novos postos, principalmente de comando, e de aumentar sua renda com contratos mais elevados e melhores benefícios. Invista no seu crescimento e na sua qualidade de vida.