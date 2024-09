O papel da indústria têxtil na moda atual

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Apontada como a grande vilã do mundo da moda, a indústria têxtil vem tentando desconstruir a imagem que abalou sua reputação durante décadas por conta do grande impacto negativo que causou ao meio ambiente.

Afinal, foram práticas reprovadas mundialmente em diversos segmentos, até mesmo pela população que aplaude o universo fashion e que muitas vezes desconhece todo o processo que envolve a indústria da moda.

Mercado versus impacto

Para atender a uma nova demanda social e comportamental dos consumidores e de empresas mais conscientes, que exigem do setor uma moda mais responsável e sustentável, a indústria têxtil tem trilhado novos horizontes com ações que geram impacto positivo graças ao uso de novas tecnologias e que, consequentemente, agregam valores positivos ao setor.

É sempre bom ressaltar que as mudanças implementadas pela indústria têxtil não surgiram de forma espontânea. São, na verdade, resultado de uma enorme pressão social que clama por mudanças imediatas frente ao grande estrago provocado ao meio ambiente durante anos seguidos, e que em muitos países ainda continuam sendo cometidos por inúmeras empresas de forma totalmente inconsequente.

Relatórios apontam que apesar das inúmeras mudanças que vêm sendo adotadas, o setor ainda é responsável por estragos ao meio ambiente considerados irreparáveis.

Em relatórios como O futuro da sustentabilidade na indústria da moda fica claro que é fundamental um posicionamento das empresas e dos consumidores no sentido de cobrar do setor ações mais acertadas e o emprego de tecnologias cada vez mais avançadas para reverter o cenário atual.

O uso excessivo de recursos naturais é um ponto importante a a ser avaliado. Muitas pessoas desconhecem a questão, mas o fato é que a indústria têxtil ainda se utiliza, por exemplo, de muita água e terrenos para cultivar inúmeras fibras. No ano de 2020, o setor têxtil foi apontado como a terceira maior fonte de degradação da água e de utilização dos solos.

Ainda segundo algumas pesquisas, a produção têxtil é responsável por cerca de 20% da poluição da água potável em escala mundial decorrente da má utilização de produtos para tingimento e acabamento. Mas, afinal, qual é o papel da indústria têxtil no que diz respeito a uma moda mais sustentável e consciente em todo planeta?

Mudanças necessárias para além do “fashion lucro”

A resposta parece óbvia, não é mesmo? A indústria têxtil tem o dever de adotar medidas preventivas e assertivas que reduzam o impacto ao meio ambiente em grande escala. Essa é uma das maneiras mais seguras de termos um futuro sustentável, não só na moda, como em outros segmentos que envolvem a indústria têxtil e muito mais.

A questão que deve ser acompanhada de forma atenta é como isso de fato está sendo posto em prática. É claro que a indústria têxtil não tem apenas pontos negativos a serem apontados.

É preciso reconhecer que graças às novas tecnologias já existe uma outra realidade criada a partir de medidas que estão fazendo toda a diferença. Se hoje temos tecidos mais sustentáveis e inovadores é por conta de todo esse movimento que vem sendo implementado com sucesso por muitas empresas consideradas conscientes mundo afora.

O uso de equipamentos que reduzem o desperdício de energia, sensores de monitoramento ambiental que avaliam a qualidade da água e do ar, e que são capazes de identificar precocemente problemas e agir na prevenção de danos ambientais, controladores que atuam no processo de produção, evitando desperdícios de matéria e diminuindo a produção de resíduos, monitoramento dos níveis de poluição, são alguns dos elementos que estão sendo adotados positivamente por uma fatia considerável da indústria têxtil.

O fato é que a tecnologia se transformou num elemento fundamental para que a indústria têxtil possa conquistar uma nova imagem no mundo da moda, uma reputação que está diretamente atrelada à sustentabilidade e à modernização de um maquinário que seja capaz de reduzir de maneira precisa os estragos ambientais e de trabalhar a favor do meio ambiente.

Como contribuir?

Todas (os) nós deveríamos ter consciência de que a escolha de matérias-primas acertadas pela indústria têxtil é essencial para a redução do impacto ambiental durante o processo de produção de roupas resultando, dessa forma, numa moda mais sustentável.

E como estamos falando de moda sustentável, abaixo cito alguns exemplos dos avanços da indústria têxtil para um novo cenário onde o respeito ao meio ambiente é o ponto de partida.

Tecidos sustentáveis – Criados com o objetivo de reduzir o impacto ambiental no planeta. Nada mais são do que um sinal de avanço da tecnologia. Um bom exemplo disso é o algodão reciclado, feito a partir de resíduos de algodão e com potencial para reduzir o consumo de água durante sua produção.

Linho orgânico – Considerado um tecido especial por ser resistente a altas temperaturas e totalmente biodegradável. Também representa um avanço em se tratando de soluções mais sustentáveis.

Impressão 3D – Técnica com grande potencial de crescimento na indústria têxtil. Tem o objetivo de reduzir o desperdício e promover o descarte de resíduos de forma apropriada, além da produção de tecidos tecnológicos que nunca haviam sido pensados.

Biotecnologia – A biotecnologia tem sido usada para promover novas matérias primas, técnicas de tingimento e métodos de fabricação considerados mais sustentáveis e éticos com a proposta de trazer um novo olhar à produção de moda, minimizando o desperdício e eliminando poluentes.

Moda vegana – Tem como objetivo utilizar materiais que não sejam derivados de animais em suas peças e acessórios. Ou seja, evita o uso de seda, couro, lã, assim como outros materiais derivados de animais. Também prima pela escolha de fornecedores que adotem práticas sustentáveis em todas as etapas de produção e distribuição.

