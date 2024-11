Descubra o que seu estilo de roupa revela sobre a sua personalidade

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Todos os dias somos convocadas a resolver inúmeros desafios que vão surgindo ao longo de nossas jornadas, sejam eles no campo pessoal ou profissional. Dos mais simples aos mais complexos, são demandas que exigem de nós uma postura moldada pelo autoconhecimento, autoestima e segurança para fazermos as escolhas mais assertivas.

E se tem um desafio que impacta muitas mulheres diariamente é a escolha do look para um dia de trabalho ou até mesmo para um compromisso social. Mas por que será que para muitas mulheres essa é uma questão banal, que pode ser resolvida em poucos minutos, enquanto para outras é uma verdadeira tortura cotidiana?

A resposta é simples, minha gente. Quando temos domínio da nossa essência, de quem somos e de que imagem queremos transmitir social ou profissionalmente, escolher uma peça ou montar um look completo não é visto como um problema. Pelo contrário: na verdade, é um estímulo para exercitar a criatividade e uma comunicação não verbal coerente com o que desejamos transmitir.

É bom ressaltar que quando focamos na escolha de looks, atravessamos uma ponte que nos leva direto ao universo da moda. Isso porque é muito comum atrelarmos o conceito de moda e estilo pessoal ao mesmo pacote. No entanto, é importante registrar que esses são pontos bem distintos. A moda diz respeito ao social e abrange um universo macro que passa por inúmeras transformações a cada temporada em função das novas tendências que são apresentadas.

Porém, quando o tema em questão é o estilo pessoal, estamos falando de um elemento que vem de dentro e que é atemporal, pois o estilo particular fala muito sobre quem somos. Podemos avaliar o estilo pessoal como um reflexo genuíno da nossa personalidade, dos valores que defendemos.

Por isso, é fundamental conhecer o seu estilo para que a percepção da sua imagem corresponda exatamente ao que você deseja transmitir, seja no ambiente de trabalho ou social.

Para alguns, pode parecer uma coisa óbvia reconhecer o seu estilo; mas, acreditem, não é tão simples assim. O fato é que para inúmeras situações buscamos referências em mulheres que são ícones da moda ou influencers de relevância nas redes sociais. Entretanto, esse deve ser um ponto de atenção.

O estilo das celebridades nem sempre é o nosso

É natural nos encantarmos por um look usado em determinada situação por alguma personalidade. No entanto, é muito comum que, ao vestirmos a mesma peça, nos sintamos desconfortáveis e insatisfeitas com o resultado. E isso nada tem a ver com o fato de termos ou não o mesmo padrão físico da referência escolhida.

Encontrar o próprio estilo requer autoconhecimento

É que mesmo gostando de um look, ele pode não se conectar à nossa essência e ao nosso biotipo. É importante ter consciência de que o primeiro passo rumo a descoberta do seu estilo pessoal é o exercício do autoconhecimento.

Quando você se permite refletir sobre seus valores, a maneira como vive, seus hobbies e as coisas nas quais acredita, está trazendo à tona vertentes da sua personalidade que contribuem para que transmita uma imagem condizente com quem você é no seu atual momento de vida.

O grande desafio é saber avaliar com atenção os estímulos que recebemos diariamente por vários canais de comunicação. É muito comum escolhermos determinadas peças porque estão em alta e não porque tem a ver com quem somos de fato. Nem sempre uma roupa que nos seduz num primeiro momento se ajusta ao nosso biotipo. E isso exige de todas nós bom senso para fazermos escolhas adequadas e que favoreçam nossa imagem de forma positiva.

Uma de nossas missões no que se refere ao estilo pessoal é aprender a valorizar nosso corpo com peças que deem destaque aos nossos pontos fortes, e que disfarcem detalhes que nos incomodam em nossa silhueta. É claro que isso implica em uma série de questões como a escolha de cores, de tecidos, de estampas e modelagens. É preciso que estejam associadas aos valores que defendemos e àquilo que desejamos comunicar.

Esse conhecimento nos ajudará a ser muito mais conscientes em nossas compras, pois saberemos o que realmente precisamos e o que nos favorece. Peças que dizem respeito ao momento em que estamos vivendo e que se conectem com o nosso estilo de vida.

Revisite o seu guarda-roupa

Outro caminho para ajudar na descoberta do seu estilo pessoal é revisitar o seu guarda-roupa com outro olhar. Separando as peças com as quais você não se identifica mais e dando um lugar de destaque àquelas que fazem você se sentir poderosa e feliz com a imagem que reflete em seu espelho. Memorize o que lhe agrada, pois essas peças funcionarão como um norte para suas próximas compras.

Ao respeitar as suas escolhas e usá-las de forma adequada, você imprimirá mais credibilidade a sua imagem, além de elevar sua autoestima e trabalhar sua autoconfiança de forma ainda mais positiva. Como ressaltei ao longo desse artigo de diferentes formas, o estilo pessoal não se restringe ao simples ato de se vestir.

O estilo pessoal comunica a nossa história, os nossos valores e a maneira como encaramos a vida. Cada peça que usamos diz muito sobre nós. E como a primeira impressão é a que fica, cada escolha tem a sua importância.

Outro passo importante para te ajudar a definir seu estilo é conhecer a teoria dos sete estilos universais criados por Alyce Parson e Mimi Dorsey e que até hoje serve como um norte na Consultoria de Imagem. Abaixo falo um pouco sobre cada um deles.

Romântico

Esse é um estilo que realça a feminilidade e que valoriza a autenticidade de quem o adota. Prima por detalhes românticos como cores, estampas e modelagens mais suaves, rendas e babados. Se você é do tipo que gosta de peças mais ousadas, o romântico provavelmente não te chamará tanta atenção.

Esportivo

O estilo esportivo prima pela praticidade e conforto. Geralmente quem se encaixa nesse estilo prefere roupas que sejam mais casuais, assim como os calçados mais funcionais e versáteis. Vale ressaltar que o estilo esportivo não está restrito somente à calças, shorts e blusas. Ele também abarca vestidos mais leves, com tecidos e modelagens mais simples. Mulheres mais espontâneas e menos preocupadas com a formalidade costumam adotar esse estilo.

Clássico

Se você faz o tipo mais discreta, formal e com viés profissional, o estilo clássico se aproxima muito de você. Normalmente, é adotado por mulheres que optam por cores mais neutras e por peças coringas e atemporais. Costumam ser elegantes e valorizam a qualidade das peças. Tendências passageiras não fazem parte desse time.

Moderno

É um estilo mais elegante e sofisticado. Suas adeptas buscam peças com belas modelagens, cortes impecáveis, tecidos mais luxuosos e detalhes diferenciados. Transmite mais sofisticação. As cores em geral são mais sutis.

Criativo

Mulheres de estilo criativo tem o olhar voltado para as tendências do momento. Transmitem uma imagem de autoconfiança, inovação e exótica. Os acessórios são sempre um ponto de atenção para essas pessoas que conseguem criar looks únicos a partir de misturas inusitadas. Nesse estilo, a criatividade é a grande mestre.

Sexy

O estilo sexy tem uma pegada de ousadia e sensualidade e comunica exuberância. Mulheres com essa energia gostam de peças que evidenciem e valorizem algumas partes do corpo. Neste escopo entram decotes, transparências, fendas e peças mais justas e curtas.

Dramático

O estilo dramático é considerado marcante e capaz de provocar impacto. Essa linha explora referências geométricas e contemporâneas. As peças costumam ter volumes mais exagerados e que imprimem um tom de rebeldia.

Mulheres que se identificam com o estilo dramático gostam de peças volumosas, como blusas e casacos, peças estruturadas e de design marcante. Adoram contrastes marcantes como o branco e preto e acessórios que chamem atenção.

