É possível manter a elegância ao usar tênis no trabalho?

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Nos últimos anos, conforto se tornou uma palavra-chave para aquelas que criam, produzem ou que estão atentas (os) às inovações da indústria da moda. Com tendências que apontam cada vez mais para o bem-estar e a autenticidade do estilo de cada pessoa, um item vem se destacando e conquistando o status de ícone fashion, não só nas passarelas, mas também no Street Style: o tênis. Mas será que dá para usar tênis no trabalho sem perder a elegância?

Antes restrito ao mundo esportivo, esse calçado derrubou barreiras e se tornou o queridinho das grifes – que passaram a investir pesado na criação de novos modelos e estilos variados – e de mulheres e homens que não abrem mão de sua personalidade no que diz respeito às suas escolhas de moda.

Vale ressaltar que essa tendência se fortaleceu ainda mais depois da pandemia, quando surgiu um novo padrão de comportamento voltado para o conforto e a praticidade na volta ao trabalho presencial.

Não há dúvida de que a cada dia esse tipo de calçado é mais valorizado e vem sendo adotado por todas nos mais diferentes ambientes de forma diversa. Mas, mesmo com toda aclamação ao tênis, muitas pessoas ainda têm dúvidas quanto ao uso adequado do calçado no meio corporativo. Afinal, o tênis é bem visto e aceito no ambiente profissional ou não?

Arrisco a afirmar a vocês que este é um movimento praticamente irreversível. O tênis perdeu aquela pegada exclusiva de produto esportivo e adotou um novo conceito de estilo abrindo portas, não só no ambiente de trabalho, como em situações sociais mais sofisticadas.

Como já ressaltei nesse espaço inúmeras vezes, tudo é uma questão de equilíbrio e bom-senso para escolher um modelo ideal para cada situação que se apresentar e para o segmento profissional que você atua. Como existe uma enorme variedade de modelos e de materiais utilizados, dos mais elaborados, coloridos e sustentáveis, aos mais simples e discretos, certamente é possível usá-los no ambiente de trabalho sem perder a elegância e comprometer a sua imagem profissional.

Vocês podem me questionar: e qual seria a dica infalível para adotar o tênis para o trabalho sem confrontar o Dress Code da empresa? A resposta é simples: com inteligência, foco e escolhas acertadas para compor seu look profissional.

Neste caso, é importante observar que a sua preocupação não deve se restringir somente ao modelo de tênis que irá escolher. Ele precisa, obviamente, estar de acordo com a sua essência e em perfeita harmonia com as outras peças que vão compor o seu look, ou seja, com seu estilo pessoal. Não se esqueça de que a forma como você se veste também transmite mensagens; é preciso autoconhecimento para passar uma imagem positiva.

Ao conhecer, de fato, o seu estilo, você certamente saberá como adequar a escolha do tênis sem correr riscos. Se seu ambiente de trabalho é mais informal e você tem um estilo mais despojado, poderá usar modelos mais inovadores, com cores mais vibrantes. Se seu estilo é mais elegante e seu trabalho mais formal, os tênis de cores neutras e suaves, como o branco, o bege e o preto, associadas a um modelo mais clássico e com material mais sofisticado irá atender perfeitamente.

Abaixo dou algumas dicas de como equilibrar a escolha do tênis que será usado no trabalho com as outras peças que vão compor o seu look.

Saia e tênis no trabalho

Para você que adora saias e fica na dúvida se a combinação com tênis pode resultar num look elegante e criativo, a resposta é sim. Dependendo do modelo escolhido, você pode montar um look sofisticado; ou, se preferir, e o seu segmento permitir, pode optar por uma linha mais despojada. A saia lápis ou evasê com uma blusa mais elaborada e um par de tênis mais clássico, como um modelo de couro com cores mais neutras, vão resultar num look sofisticado e moderno. Já as saias mais soltas, com um tênis mais colorido, promovem um ar mais informal e descolado.

Peças de alfaiataria com tênis

Se você é dona de um estilo mais elegante e adora peças de alfaiataria, o tênis se revela uma ótima opção para quebrar um pouco o tom mais formal que essas peças imprimem e dar um ar mais moderno ao visual. Nessa hora, é importante equilibrar a escolha do tênis com as outras peças para que resultem num look harmônico que traduzam o seu estilo de forma interessante e diferenciada. Blazers e terninhos podem formar looks incríveis com tênis e trazer mais glamour ao look.

Vestidos com tênis no trabalho

Para aquelas que não abrem mão de bastante conforto e de uma proposta mais despojada, uma boa alternativa pode ser os vestidos mais soltinhos. Aliados a tênis mais informais, eles podem se transformar em looks fashionistas ressaltando seu estilo pessoal com mais leveza e autenticidade. Os vestidos em tons monocromáticos facilitam a escolha do tênis, mas se você gosta de estampas é importante saber escolher bem as cores para que elas estejam em equilíbrio com os tons e os modelos escolhidos para o tênis.

Macacões e tênis em alta

Por se tratar de uma peça única, o macacão funciona como uma espécie de coringa no guarda-roupa feminino, nada melhor do que a sua praticidade para enfrentar uma jornada de trabalho. Aliado a um modelo de tênis ideal, pode resultar num look surpreendente. Caso você deseje uma pegada mais elaborada, o macacão deve ser usado com um tênis mais estiloso e sofisticado. No entanto, se trabalhar num segmento mais criativo e informal, como uma startup, pode ousar e optar por modelos com proposta mais ousada.

Jeans X tênis

Essa dupla exige atenção redobrada quando se trata de escolhas de look para o trabalho. Reconhecido como um tecido de pegada mais despojada, o jeans pode, sim, promover um look elegante para o ambiente profissional desde que os complementos equilibrem essa informalidade. Ao combinar calça jeans e tênis, opte por calças de cintura alta, de cortes mais retos e com lavagens mais discretas para equilibrar com a informalidade do tênis. Vale investir em tênis de modelos mais elaborados e de cores mais suaves e neutras para conferir mais elegância. Peças como casaqueto ou blazer ajudam a transformar o resultado do visual.