Como usar cropped no trabalho sem prejudicar sua imagem profissional

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Tendência marcante nos anos 1990, quando passou a ocupar um lugar de destaque no mundo fashion como uma espécie de símbolo da liberdade feminina, o cropped voltou com força total à moda e vem se tornando uma peça essencial no guarda-roupa de mulheres modernas e conectadas com o que existe de mais atual na indústria da moda.

Entretanto, por se tratar de uma peça que deixa algumas partes do corpo à mostra, o cropped ainda é visto com certa reserva por muitas mulheres, especialmente no que se refere ao seu uso no ambiente profissional. Mas, afinal, devemos ou não usar cropped no trabalho?

A minha resposta é: depende. É claro que as empresas evoluíram o olhar e os códigos em relação ao dress code corporativo, permitindo maior flexibilidade e liberdade no estilo pessoal de suas colaboradoras. Mas, mesmo assim, ainda é preciso cuidado para adequar de forma assertiva sua vestimenta ao Dress Code da empresa e não comprometer a sua imagem profissional.

Em alguns segmentos mais formais de trabalho é preciso avaliar com bastante atenção, pois a peça pode não ser vista com bons olhos. No entanto, em profissões que exerçam atividades mais flexíveis e criativas, o cropped é bem-visto e recebido de forma positiva pelas empresas.

Vale ressaltar que isso não significa abrir mão de seu estilo pessoal e de sua personalidade ao vestir. O cropped é uma peça bastante versátil e permite variações criativas, e até sofisticadas, sem comprometer a sua imagem.

O segredo para este possível dilema é a escolha do modelo adequado para cada situação. Pois, aliado a outras peças que trazem equilíbrio ao look, é possível, sim, que a peça transite do ambiente informal até o mais formal.

Atenta a todos esses detalhes que envolvem o uso da peça, a indústria da moda apresenta uma grande variedade de modelos, desde os mais sensuais até os mais comportados, e esse leque de opções tão abrangente nos ajuda na escolha do cropped que mais se adeque ao nosso estilo e ao nosso ambiente de trabalho.

A origem do cropped

Antes de falar um pouco mais sobre o uso adequado do cropped no trabalho, gostaria de contar sobre o surgimento dessa peça que se tornou, novamente, objeto de desejo do guarda-roupa feminino. Apesar de ser uma roupa com pegada bem moderna, o cropped foi criado entre as décadas de 1930 e 1940. Naquela época, era usado com peças como saias como uma forma de realçar ainda mais a silhueta feminina.

Porém, foi nos anos 1980, com a força do movimento hippie, que o cropped ganhou destaque em função da busca de um estilo de vida mais saudável e com a prática de exercícios. Muitas pessoas chegavam a “criar” seu próprio cropped cortando blusas e adequando a peça ao seu estilo. No entanto, a consagração como ícone fashion aconteceu nos anos 1990. Vale lembrar que cropped em inglês quer dizer cortada ou cortado, o que faz todo sentido.

Como usar cropped no trabalho

Agora que já sabemos mais sobre a história da peça, vamos entender como usá-la no ambiente de trabalho trazendo estilo, leveza e sofisticação para a sua imagem profissional. Sempre acho importante enfatizar que, independentemente do tipo de função que você exerça, é importante optar por peças que façam parte do seu estilo pessoal e que a deixem confortável e confiante. A chave do sucesso, como em muitas situações de nossas vidas, é manter o equilíbrio nas peças que serão usadas.

Como estamos tratando do uso do cropped no ambiente de trabalho, gostaria de ressaltar ainda que a escolha de peças que tenham tecidos de melhor qualidade, com boa modelagem e bom caimento ajudam a tornar a roupa um pouco mais formal e sofisticada quebrando um pouco o tom de descontração que o cropped apresenta.

Abaixo algumas dicas de como usar o cropped de forma adequada no ambiente profissional, sem abrir mão do seu estilo.

Cropped com calça de cintura alta

Na hora de fazer a composição de seu cropped com outra peça, as calças de cintura alta são uma ótima estratégia. Além de alongar a silhueta e serem bastante elegantes, elas funcionam como um excelente truque para não deixar a barriga tão à mostra. As calças de alfaiataria e pantalonas transmitem um ar sofisticado e moderno.

Decote x Discrição

Se você é adepta do cropped, mas deseja manter uma imagem profissional discreta em seu ambiente de trabalho, escolha peças com pouco decote e que não deixem sua pele tão à mostra. Croppeds com mangas estilosas ou mais soltos conferem elegância ao look, além de dar um ar contemporâneo ao seu visual.

Sobreposições

Se você é adepta de um estilo mais chique, uma ótima opção é adicionar uma terceira peça para valorizar o visual. O blazer é uma ótima escolha para complementar o look. Além de ser uma peça atemporal, é adequado para diversos ambientes de trabalho, sejam eles formais ou informais. Hoje existem modelos super descolados e modernos para atender a todos os gostos sem deixar o visual com aspecto pesado. Os blazers cropped também são muito estilosos e deixam o look mais leve e moderno.

Calça jeans x cropped

Muitas pessoas ainda consideram que o uso da calça jeans no trabalho não é uma opção elegante. Mais uma vez digo a você que depende muito do modelo e da forma como vai compor o seu look. No caso da dupla cropped e calça jeans, fazendo as escolhas corretas, você pode, sim, ter um look elegante e adaptado ao ambiente profissional. Opte por um jeans de cintura alta que oculte o umbigo e com caimento mais solto. As flares e wide legs formam uma composição interessante quando usadas com cropped e uma jaqueta ou um blazer como terceira peça para imprimir mais sofisticação à sua imagem.

Justo X Largo

Um ponto que merece atenção em relação ao cropped é saber mesclar peças mais justas com as mais largas. Lembre-se disso ao montar seu look. Se optar por um cropped mais justo, a parte debaixo deve ser mais soltinha para tornar o seu visual mais elegante, além de proporcionar mais conforto durante a jornada de trabalho. Calças de alfaiataria, saias mídis ou até mais românticas formam uma bonita composição.

Cores e Estampas

Partindo da informalidade que o cropped confere ao visual, é importante estar atenta também à cartela de cores e as estampas que serão usadas na peça ou nas roupas complementares. Composições monocromáticas alongam a silhueta e são muito elegantes. As estampas devem ser mais discretas e não devem funcionar como o ponto de atenção do look. Outra questão diz respeito aos acessórios, eles devem estar alinhados com as peças escolhidas.