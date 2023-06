O valor da autoestima e como ela pode impactar sua vida profissional

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Muito se fala sobre a importância da autoestima na sociedade contemporânea. Porém, poucas são as pessoas que têm a exata dimensão de como esse sentimento de autopercepção de cada indivíduo pode impactar positiva ou negativamente a nossa vida. Afinal, a autoestima está diretamente ligada à nossa saúde emocional e nos atinge de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como vivenciamos cada situação que se apresenta em nosso cotidiano.

E essas vivências atingem todos os setores de nossas vidas, e o ambiente profissional é um deles. Sabemos que trabalhar é um desafio diário e que exige de todas nós um profundo autoconhecimento para identificar nossas capacidades e fragilidades. Pois, somente estando seguras de nossas potências seremos capazes de enfrentar as adversidades sem que isso nos afete de forma negativa. Vale ressaltar que isso significa estar com a nossa saúde emocional em equilíbrio.

É fundamental entendermos o quanto a autoestima é valiosa para uma vida com mais qualidade e o quanto ela pode impactar positivamente, ou não, a nossa carreira e, consequentemente, a nossa produtividade no trabalho. No entanto, algumas pessoas ainda se questionam e não sabem o real conceito de autoestima. Então, vamos entender melhor?

O que é autoestima?

As definições se apresentam de forma diversa, mas, de maneira resumida, ter autoestima significa ter a exata dimensão do valor que temos sobre nós, de estarmos em harmonia com o nosso modo de ser, de nos comportar e de viver. Quando estamos convictas de quem somos, da nossa essência e do que podemos oferecer a nós mesmas e ao outro, nos tornamos mais confiantes e seguras de nossas potencialidades, decisões e ações. A opinião do outro sobre nós não nos abala de forma negativa, entendemos que aquilo que o outro pensa nem sempre corresponde ao que somos de verdade.

A autoestima no campo profissional

Voltando à importância da autoestima no campo profissional, é essencial ter consciência de que manter a autoestima elevada nos estimula a sermos mais convictas de nossa trajetória profissional, a entender o que podemos conquistar, o que não merecemos passar e, o mais importante, o que não devemos aceitar em relação ao outro. Uma pessoa com a autoestima em alta está feliz consigo mesma e irradia esse bem-estar a quem está a sua volta, promovendo um clima de trabalho respeitoso, tranquilo e acolhedor.

No entanto, se você ainda é uma pessoa que não está totalmente segura de seus valores e de quem você é, qualquer atitude ou fala do outro pode abalar negativamente e impactar o seu crescimento profissional. Ou seja, é um cenário claro de que você tem a autoestima baixa e que encara um simples desafio do cotidiano como uma missão impossível de ser executada, muito além de suas capacidades. O resultado dessa equação é uma pessoa que não acredita em si mesma e na possibilidade de atingir metas que a coloquem em outro patamar profissional.

Vale ressaltar que são essas inseguranças, causadas pela baixa autoestima, que levam muitas profissionais a ter constantes crises de estresse e até uma provável depressão. Porém, não posso deixar de mencionar que um ambiente de trabalho tóxico pode, sim, abalar a autoestima de uma pessoa que sempre foi confiante e segura em relação ao seu desempenho. Por isso, lembro o quanto é essencial cuidarmos do nosso psicológico, da nossa inteligência emocional.

Um ambiente de trabalho negativo, com gestores ou colaboradores que atuam sem empatia, com pressão constante para o alcance de metas muitas vezes inatingíveis, e falta de reconhecimento ao valor do outro, podem desencadear todo um processo que atinge até mesmo aqueles profissionais mais confiantes.

Uma barreira de proteção importante para que essas questões do dia a dia profissional não nos abalem e prejudiquem a nossa produtividade é ter plena consciência de que todas (os) cometemos erros, afinal ninguém é infalível o tempo inteiro, não é mesmo? Ao ter em mente essa convicção, você vai saber enfrentar as possíveis cobranças do ambiente de trabalho de maneira mais segura sem permitir que esses fatos coloquem em risco a sua autoestima.

Abaixo dou algumas dicas para que você não perca de vista quem você é, para que não caia em pequenas armadilhas que a torne um profissional desmotivada e que não reconhece seus valores.

Críticas – Aprender a lidar com as críticas deve ser um exercício permanente para que consigamos manter a nossa autoestima elevada. Veja as críticas como um estímulo, quando forem feitas de forma positiva, e tente não se abalar quando o tom for negativo. Os erros fazem parte da jornada de qualquer profissional e saber enfrentá-los com serenidade e sabedoria é uma demonstração de segurança e reconhecimento do seu valor.

Perfeccionismo – Acredite na sua capacidade profissional e não tenha medo de encarar novos desafios, mesmo que eles sejam complexos. Não deixe que o pessimismo tome conta de você e abale a sua imagem no ambiente de trabalho. Perseguir o perfeccionismo é uma tarefa inglória que pode afetar sua produtividade e seu bem-estar emocional.

Investimento – Invista em você e na sua saúde mental. Ao perceber que está sendo afetado por um ambiente de trabalho tóxico, não ache que o problema está em você. Procure o apoio de um (a) profissional que te ajude a superar suas limitações e seus medos, que faça você enxergar o seu potencial e ajude a melhorar a sua autoestima. Esse é um passo importante para que você se torne mais produtiva e feliz consigo mesma. Autoconhecimento é uma ferramenta muito importante para aumentar a sua autoestima e te dar mais segurança.

Celebre – Somos cobradas o tempo inteiro no ambiente de trabalho a apresentar resultados e atingir metas. O problema é que muitas vezes só nos cobramos, mas esquecemos de celebrar nossas conquistas profissionais. Se soubéssemos o bem que isso faz para a nossa autoestima, certamente daríamos o valor devido a cada uma delas, por menores que sejam. Se você atua como gestor, celebre as conquistas de cada membro da sua equipe e do grupo. Reconhecer o valor de cada um é contribuir para um ambiente de trabalho positivo e produtivo.

Carreira – O sonho de qualquer profissional é se desenvolver na carreira que abraçou, não é mesmo? Para que isso aconteça, o primeiro passo é acreditar em você e no seu potencial, melhor dizendo, ter uma autoimagem positiva. Se você não confia na sua capacidade, quem irá acreditar? Ao investir nas suas habilidades, e aceitar novos desafios, você fortalecerá a sua autoestima e se tornará mais produtiva. Não tenha medo de fracassar em algumas etapas, isso faz parte do processo do seu crescimento pessoal e profissional. Aceite suas falhas e aprenda com cada uma delas, dessa forma se sentirá fortalecida.