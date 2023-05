Tarô sugere conclusão e realização com a carta do Mundo

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Sabe o final feliz dos filmes de antigamente que, muitas vezes, encerrava com a frase “The End”? A carta do Mundo representa exatamente esta energia: o fechamento de um capítulo e o início de um novo (supostamente muito mais feliz!). Neste momento, tudo está se encaixando para você e as coisas chegarão a uma conclusão bem-sucedida. Se você ainda não alcançou este ponto, este arcano indica que você está muito perto de alcançar o desejo do seu coração. Vamos saber mais sobre a carta de Tarô da semana?

O Mundo é uma das cartas mais positivas do tarô e é a carta final dos arcanos maiores. Lembre-se de reconhecer suas realizações e aproveitar. Você bem sabe que não foi fácil chegar aqui. Tenha isso dentro de você como um trunfo!

O Mundo também está associado a Saturno, então se trata de lições duramente conquistadas. Pode não ter sido fácil superar obstáculos, mas, por outro lado, você amadureceu, ficou mais sábia e está totalmente pronta para iniciar uma nova fase. Você venceu, ou melhor, triunfou!

A carta do Mundo mostra uma mulher nua envolta em um pano roxo, dançando dentro de uma grande coroa de louros (não é à toa que existe a dança da vitória!). Ela olha para trás, para o passado, enquanto o seu corpo avança para o futuro. Você definitivamente chegou ao fim de uma difícil jornada! Em suas mãos estão duas varinhas ou bastões, como as que o arcano do Mago segura. É um símbolo de que o que foi manifestado com o Mago, agora se completou com a carta do Mundo.

A coroa de louros é circular, simbolizando um ciclo contínuo de conclusão exitosa e novos começos porque, conforme a mulher passa pela coroa, ela está completando uma fase, mas iniciando outra quase imediatamente. Ao redor da cora de louros estão quatro figuras (leão, touro, querubim e águia), semelhantes às da Roda da Fortuna. Tanto o Mundo quanto a Roda da Fortuna falam sobre a natureza cíclica de sua vida e sua progressão através dos ciclos. As quatro figuras representam os quatro signos fixos do zodíaco (Leão, Touro, Aquário e Escorpião). Eles também simbolizam os quatro elementos, os quatro naipes do Tarô, os quatro pontos cardeais, as quatro estações e os quatro cantos do Universo. Em suma, eles estão aqui para guiá-la de uma fase para outra, trazendo equilíbrio.

Com a energia da carta do Mundo, nesta semana, muito provavelmente, você vai estar brilhando com uma sensação de plenitude e de missão cumprida. Você sente que tudo, todo o sacrifício, valeu a pena. Um projeto de longo prazo, um período de estudo, relacionamento ou carreira fechou o ciclo e agora você está se sentindo feliz com aquela maravilhosa sensação de realização e plenitude. Esta carta pode representar a formatura, um casamento, o nascimento de um filho ou a concretização de um sonho ou aspiração de longa data. Você finalmente alcançou o seu objetivo ou propósito. Tudo se encaixou e você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, alcançando o que imaginou para você neste estágio da vida. Você se sente inteira e completa. Quer coisa melhor do que isso?

A carta do Mundo convida você a refletir sobre a sua jornada, honrar suas conquistas e sintonizar com as lições espirituais que aprendeu ao longo do caminho. Comemore seus sucessos e desfrute da alegria de ter concretizado seus objetivos. Todas as tribulações ao longo do seu caminho fizeram de você a pessoa forte e sábia que você é agora.

De uma forma mais literal, a carta do Mundo pode significar viagens pelo mundo. Você pode ter a sorte de embarcar numa viagem para o exterior ou trabalhar, estudar ou morar em outro país.

Uma coisa é certa: nesta semana “o mundo é sua ostra”. Aproveite!

Uma boa semana e muita luz,

Cris Paixão.