O Tarô sugere uma transformação profunda com a carta da Morte

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A Lua Minguante em Escorpião, no dia 13, ajuda você a promover uma verdadeira “faxina” na sua vida, elencando o que precisa ser eliminado de uma vez por todas. Mas o que isso tem a ver com o Tarô? É que a Lua em Escorpião tem correlação direta com a carta da Morte. Mas, calma. Não há nada a temer pois não é a morte no sentido literal e, sim, algo que precisa ser cortado para que você entre numa nova fase. É, portanto, um momento crucial, onde você vai sentir a necessidade de cortar vínculos, dando um ponto final em situações que já não servem mais ou coisas que não fazem mais sentido para você.

Aliás, o número 13 é justamente o deste arcano que também é conhecido como o Ceifador, ou seja, aquele que ceifa ou corta. Contudo, ao contrário de ser o número de azar e do mau agouro presentes no imaginário popular, no Tarô ele tem uma conotação positiva, visto que todo fim traz em si um novo começo. Representa, portanto, a coragem necessária para abrir novos caminhos e deixar para trás tudo o que está atrasando ou impedindo a sua felicidade.

Esta mudança, transição ou transformação provocada pela carta da Morte provavelmente vai acontecer independentemente de qualquer ação que você tome para evitá-la. Afinal de contas, você já tentou conversar, negociar, persistir, insistir, mas sem sucesso. Então, vai acabar tendo que dar um basta na situação, porque não dá para continuar da maneira como está. Neste sentido, a carta da Morte pode indicar a “morte” de uma amizade, um namoro, um emprego, uma moradia ou um casamento. E não tem jeito. Qualquer corte sangra, dói, machuca… É preciso morrer para algo velho na sua vida para renascer para o novo.

A carta da Morte pode estar lhe dizendo que é hora de evoluir espiritualmente para um nível superior. Para fazer isso, você precisará deixar para trás uma velha atitude, velhos hábitos ou crenças. Também pode significar a morte de uma ideia, um projeto ou período em sua vida. Desapegue do passado. Foque no futuro.

Mas tente ser forte e encarar de forma positiva. A morte é transformadora. Todas as folhas das árvores no hemisfério norte precisam cair no inverno e ficar estéreis antes que novas folhas cresçam na primavera. “Podes cortar todas as flores, mas não podes impedir a primavera de aparecer.” (Pablo Neruda)

A carta da Morte pede que você olhe profundamente para dentro de si e aceite a mudança para melhor. Você precisa encerrar uma fase para dar início a um novo ciclo. Corte os laços emocionais negativos que estão te impedindo de ser a melhor versão de você mesma.

Quando você vê a carta da Morte como um conselho, está sendo solicitada a deixar algo ir. Em outras palavras, a Morte está aqui para lhe dizer que é hora de dizer adeus. Como na canção de Os Paralamas do Sucesso: “Ela disse adeus (now the deed is done as you blink, she is gone) / (Let her get on with life) / (Let her have some fun).

Dizem que o ano só “começa” depois do Carnaval, então, não adie mais as mudanças necessárias. Não deixe que nada atrapalhe o início de uma nova etapa, um novo começo na sua vida seja no trabalho, nos estudos, relacionamentos, casa, projetos…

“A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. “(Barack Obama)

Muita luz e uma ótima semana,

Cris Paixão.