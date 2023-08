Tarô sugere esperança, inspiração e renovação com a carta da Estrela

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Estrela no tarô representa esperança e renovação. Ela indica que um período de paz e equilíbrio está chegando, trazendo consigo a possibilidade de novas oportunidades. Este arcano geralmente representa um período de otimismo e harmonia. É, sem dúvida, um excelente presságio. Após uma semana intensa com a carta do Diabo, resistimos bem. Ufa!

Esta carta dos Arcanos Maiores do tarô sugere que você superou desafios extremamente difíceis e está pronta para curar suas feridas. Quaisquer problemas psicológicos, emocionais, físicos ou espirituais com os quais você estava lidando, agora ficaram para trás e você está preparada para receber o que o futuro reserva para você, sabendo que o melhor está por vir. Aquele momento que te desejam “boa sorte” no início de uma nova fase e, de fato, você vai ter.

A Estrela é uma carta de um simbolismo muito bonito. Relacionada ao signo de aquário, do elemento ar, significa novas possibilidades. Portanto, indica o surgimento de algo muito positivo na vida de uma pessoa. A Estrela faz com que seus desejos sejam realizados e sua esperança seja renovada. Com a Estrela, você se sente, de fato, guiada e protegida. O grande segredo para que o seu desejo se realize é acreditar. É uma libertação do medo e da preocupação baseada na fé.

“Ter fé é acreditar naquilo que você não vê; a recompensa por esta fé é ver aquilo que você acredita” Santo Agostinho

Esta carta traz uma energia muito positiva e esperançosa. Na maioria das vezes, representa um período de equilíbrio emocional e a sensação de paz interior após as situações desafiadoras vividas com a carta da Torre, onde algo que era importante para você desmoronou. A Estrela indica a calma e a estabilidade que vem depois da tempestade. Você pode se sentir novamente em harmonia consigo mesma e com as situações ao seu redor depois de ter vivido a insegurança de haver perdido as estruturas por conta de uma situação que fugiu do seu controle. Um momento em que você percebe que existe luz no final do túnel. Como a famosa estrela-guia, esta carta conduz rumo ao nosso verdadeiro destino. O Universo conspira a seu favor. Aquilo que ruiu e desabou é porque não era para ficar.

“Eu vos digo: Alguém precisa ter caos em si mesmo para dar luz a uma estrela dançante” Friedrich Nietzche

Por essas e outras razões, a carta da Estrela pode representar a necessidade de se concentrar em sua saúde mental e emocional. Ela pode ser um lembrete para você confiar em si mesma e seguir sua intuição. Afinal, você sabe, lá no fundo, que o que está destinado para você vai acontecer. Nada acontece por acaso. Está “escrito nas estrelas”.

A carta da Estrela no tarô está associada à astrologia por representar o próprio corpo celeste e é ligada à esperança, inspiração, renovação e ao desejo de alcançar objetivos elevados. Também pode representar esses mesmos conceitos. Aliás, curioso saber que somos feitos de poeira de estrela, não é mesmo? Pesquisadores descobriram que tanto os seres humanos quanto os astros brilhantes possuem 97% do mesmo tipo de átomos.

A presença do número 17 na carta da Estrela no tarô é significativa, pois esse número é considerado um número de poder e transformação. Na numerologia, o número 17 é reduzido a 8 (1 + 7), que é o número da justiça, equilíbrio e manifestação material. Com a energia da carta durante a semana, você pode se sentir particularmente mais inspirada a buscar novas ideias e expressar sua criatividade. Um momento propício para explorar seus talentos pessoais e projetos artísticos. Acredite na sua boa estrela. Você vai brilhar!

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.