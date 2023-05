Tarô sugere equilíbrio e paciência com a carta da Temperança

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Você é uma pessoa que domina a arte de encontrar o equilíbrio em todos os momentos? Para a maioria de nós, a resposta é não. Mas faz parte da experiência humana procurar ter harmonia. Portanto, encontrá-la pode trazer grande alegria, bem-estar e até um certo alívio. “Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra”. (Jesus Cristo) Com a energia da carta de Tarô da Temperança, que domina a semana entre 15/05 e 21/05, você será capaz de ser moderada mesmo diante dos desafios.

Algumas situações são complicadas e exigem ter paciência, mesmo quando suas emoções estão lhe dizendo, ou melhor, gritando para reagir. Resista à tentação de mandar tudo ou alguém para “aquele lugar”. Lembro do personagem George Constanza da série Seinfeld dizendo o seu mantra quando estressado: “serenidade agora, insanidade depois.” É bem por aí.

A Temperança é, na verdade, uma habilidade e, como tal, a prática leva à perfeição.

Na carta da Temperança, vemos um anjo com asas, cujo gênero não é imediatamente óbvio, o que sugere que há um equilíbrio entre os sexos. Um pé do anjo está na água, para representar o subconsciente, enquanto o outro pé está na terra seca, uma representação do mundo material. Ele segura dois vasos de forma a misturar as águas, sugerindo fluidez e energias em transmutação.

​Em um contexto geral, a carta da Temperança significa equilíbrio, paz, paciência e moderação. Esta carta dos Arcanos Maiores indica que você (finalmente) encontrou sua calma interior e agora consegue ter uma perspectiva melhor sobre as coisas. Este arcano indica que você está em contato com quem você realmente é por dentro. É também um sinal de que os relacionamentos em sua vida estão harmoniosos. Você aprendeu a não se deixar arrastar para o conflito de outras pessoas ou a deixar que questões menores a desequilibrem.

Tudo nesta carta representa a harmonia perfeita que vem do ajuste entre opostos. Nos momentos em que há ansiedade ou grande estresse, você consegue manter a calma. Como conselho, sugere que os extremos, em qualquer situação, devem ser evitados.

A Temperança indica que você tem uma visão clara e sabe o que deseja alcançar. E não tem nenhuma pressa para chegar lá. Em vez disso, você prefere garantir que fará o melhor trabalho possível. O seu lema é: devagar se vai ao longe.

Você está sendo capaz de se adaptar e trabalhar em harmonia com sua comunidade, seus colegas de trabalho e seus entes queridos. Nada a tira do eixo.

A Temperança também pode indicar um momento para avaliar e reexaminar as prioridades que você escolheu. É hora colocar sua vida em ordem de recuperar o equilíbrio. Este arcano traz paciência. Administre as suas emoções. Você aprendeu a manter a compostura em situações estressantes. “A vida feliz consiste na tranquilidade da mente”. (Cícero)

Existe alquimia dentro da Temperança. Esta carta fala sobre misturar e combinar diversos elementos de forma a criar algo novo e ainda mais valioso do que as partes separadas. A Temperança transforma chumbo em ouro; uma coisa ruim em algo bom. Afinal de contas, aprendemos com as dificuldades, não é mesmo?

A carta Temperança desaconselha grandes compras, férias luxuosas, grandes mudanças de carreira ou investimentos arriscados neste momento. Moderação é a palavra-chave. E, sobretudo, tenha tranquilidade. Sua voz interior está guiando você para o resultado certo. “Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência” (Santo Agostinho)

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.