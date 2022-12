Tarô: entre 19 e 25 /12, energia é de começos, novidade e espontaneidade

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Estamos na semana do Natal e a energia regente é a da carta de Tarô do Louco. Você deve estar se perguntando como assim? Ficou louca? Calma, vou explicar.

O Louco é o arcano zero – o número do potencial ilimitado. Ele representa novos começos, algo não planejado e que, intuitivamente, optamos por arriscar e “viver o momento” sem pensar no amanhã. Em outras palavras, dar uma de louca. Enquanto escrevo isso, logo veio à minha cabeça a música “Loca” da Shakira.

Voltando ao foco, normalmente durante este período de festas de fim de ano, costumamos ter as nossas esperanças renovadas e até organizamos listas de resoluções para o ano novo (quem nunca?). Neste sentido, o Louco representa aquele momento em que você decide sair da sua zona de conforto e dar uma grande virada na sua vida. Mesmo que você não saiba exatamente para onde está indo, está sendo chamada a seguir o seu coração, não importa o quão inusitado esse “salto de fé” possa parecer para você. Agora é a hora em que você precisa confiar para onde o Universo está te levando. “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser” (Santo Agostinho).

Quantas histórias inspiradoras de recomeços conhecemos, não é mesmo? Mudar de área, empreender, apostar e seguir novos rumos. Esta é a energia do Louco. Ela desperta em nós o desejo de inovar, aprender algo novo, buscar realização pessoal.

O Louco, muitas vezes, é associado ao curinga do baralho, que muda de combinação e valor a depender de onde a carta é inserida no jogo. Interessante lembrar que também denominamos “curingas” aquelas pessoas ou peças do nosso guarda-roupa que podem desempenhar múltiplas funções, dando uma ideia de versatilidade. De fato, com a energia do Louco, você vai se permitir ter mais flexibilidade, ousadia e espontaneidade.

Este arcano encoraja você a ter uma mente aberta e curiosa e uma sensação de entusiasmo. Deixe a cautela de lado e esteja pronta para se aventurar, deixando para trás qualquer medo, preocupação ou ansiedade sobre o que pode ou não acontecer.

Siga em frente! Se jogue, mesmo que não se sinta totalmente pronta para o que está por vir. Nunca podemos saber 100% o que pode ou não dar certo. Então, não tenha medo de arriscar! Não fique pensando muito e calculando os fatores de risco. Não com o Louco. Procure ter uma perspectiva otimista olhando não para o que você tem a perder, mas o que tem a ganhar. “Melhor se arrepender de ter errado do que se arrepender de nunca ter feito.”

O Louco é o seu convite para relaxar, brincar e se divertir. Viva a vida como se você fosse novamente uma criança. Ria mais, dance e liberte seu coração.

Sempre que sentir medo, lembre-se da essência do Louco, pois ele a encoraja a fazer o que tiver que fazer de qualquer maneira! Você nunca sabe o que o futuro reserva, mas dê uma chance e veja o que acontece. Uma nova profissão, uma nova carreira, uma nova casa, uma nova cidade, um novo relacionamento, um novo hábito, um novo ciclo, uma nova fase (…).

Mais do que tudo, o Louco é feliz porque se livrou das amarras das preocupações e receios que o aprisionavam. Isso me lembra a música “Balada do Louco” de Os Mutantes: “Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz. Mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz.”

Feliz Natal e boas festas!

Cris Paixão