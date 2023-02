Tarô da semana sugere alegria e otimismo com a carta do Sol

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Sucesso, saúde, abundância e prosperidade. Esta é a vibração da carta do Sol que é, sem dúvida, uma das melhores cartas do Tarô, se não a melhor! Quando este arcano aparece, quase sempre é um excelente presságio de que tempos felizes estão por vir.

Seja na área afetiva, na saúde, no trabalho, nas relações familiares, você pode esperar que coisas muito positivas estão prestes a acontecer. Não é por acaso que o significado de ganhar “um lugar ao sol” é ter sucesso, vencer na vida, conquistar o reconhecimento. Já até posso ver os óculos escuros do popular meme do Thug Life surgindo lentamente no seu rosto neste momento (rs).

O Sol irradia alegria e positividade, lembrando-nos de olhar o lado bom da vida. Podemos ver as coisas lindas da natureza através da luz do sol. Não importa o que esteja acontecendo, mesmo nas situações mais sombrias e nas noites mais escuras, o dia nasce e o Sol sempre surge novamente, não é mesmo? Se você está enfrentando alguma dificuldade, a carta do tarô do Sol promete a resolução desses problemas e dias mais ensolarados pela frente.

O Sol também significa a verdade, por isso, traz iluminação para coisas que antes estavam escondidas. O Sol expõe tudo. Dá clareza. Nos permite ter a consciência dos nossos potenciais para enfrentar e vencer todos os desafios.

A importância do Sol é, de fato, inquestionável. Afinal, ele é o centro gravitacional do nosso sistema planetário. Por ser o astro emissor de luz e calor, a vida no nosso planeta não poderia existir sem ele. Simples assim.

Provavelmente por conta disso, o Sol faz parte da mitologia de tantas civilizações antigas. Gregos, romanos, egípcios, incas e astecas cultuavam o Sol como uma entidade divina. Amon, Apolo, Hélio, Hórus, Rá, são alguns dos deuses ligados ao Sol.

Em termos arquetípicos, o Sol significa a força criativa da vida, o sucesso, a fartura. A carta manifesta a energia vital, a vitalidade, a busca pela iluminação. Sendo assim, representa também a força espiritual de cada ser. É o combustível para adquirirmos mais autoconhecimento e conquistarmos os nossos objetivos pessoais.

Ele simboliza a nossa capacidade de irradiar nossa luz interna e brilhar. Quando alguém é alegre e contagiante, dizemos que aquela pessoa é solar. E faz todo o sentido. Afinal de contas, o Sol estimula a produção de serotonina, hormônio do bem-estar, também conhecida como o hormônio da felicidade, que é responsável pela nossa estabilidade emocional. Enquanto a Lua aponta para os nossos pontos mais vulneráveis, o Sol ilumina a nossa autoconfiança, determinação, carisma, criatividade, magnetismo e liderança. Este é, com certeza, um momento de recompensa pelos seus esforços. Você está sob os holofotes, atraindo todos os olhares. No entanto, você deve ser cautelosa, pois ficar exposta ao sol por muito tempo pode causar queimaduras solares.

A carta do Sol pode ser uma indicação de algo novo entrando em sua vida. Como uma influência inerentemente boa, encontrar o Sol é sugestivo de ganho pessoal e que o sucesso e a alegria estão agora ao seu alcance.

Se você está embarcando em um novo empreendimento pessoal, como se casar ou começar uma família, o Sol exerce uma influência muito favorável.

Por um outro lado, não podemos esquecer que quando estamos debaixo do Sol, sempre aparece a nossa sombra. O curioso é que as sombras se formam no sentido oposto ao foco de luz. Quando a luz é posicionada de cima para baixo, a sombra diminui. Portanto, procure lidar com suas sombras e medos. “Não antecipe problemas, nem se preocupe com o que talvez nunca aconteça. Aproveite a luz do sol.” (Benjamin Franklin)

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.