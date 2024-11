Tarô da semana: momento de encarar os medos e ilusões com a carta da Lua

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Os aspectos astrológicos da semana refletem temas complexos de transformação, coragem, desafios nos relacionamentos, e impulsos de inovação e autenticidade.

Com o Sol em Escorpião alinhado harmoniosamente com Saturno, é um momento propício para enfrentar medos e superar obstáculos internos. O signo de Escorpião é o detetive do zodíaco, indo fundo nas questões e desvendando segredos sobre nós mesmas, os outros e o mundo em geral.

Por conta disso, nos próximos dias, você pode sentir uma necessidade crescente de explorar seu mundo interior, mergulhar em conversas profundas ou enfrentar aquelas emoções persistentes que você vinha deixando de lado até agora.

Escorpião quer respostas, e a única maneira de chegar ao fundo das coisas é fazer muitas perguntas, manter os olhos e ouvidos abertos e investigar tudo (e todos) ao seu redor. Se você queria descobrir a verdade sobre algo, esta é a hora de fazer isso!

A Lua: Carta Regente da Semana e Guardiã dos Mistérios

A Lua, carta regente da semana, pode ser um lembrete poderoso para olharmos para o nosso íntimo, aceitarmos nossas emoções mais profundas a fim de encontrarmos o equilíbrio entre a luz e a escuridão que habitam dentro de nós. É um convite para a jornada do autoconhecimento, da aceitação e da cura interior.

O Sol em Escorpião em aspecto com Saturno se alinha à natureza introspectiva e profunda da carta da Lua. Essa combinação incentiva o exame das partes sombrias de nós mesmas e dos medos que evitamos, nos convidando a explorar nosso inconsciente e sentimentos velados.

Um Véu Fino Entre os Mundos

O Halloween, o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos (ou Dia de Finados) ocorrem sob a influência do Sol em Escorpião — e isso não é por acaso! Dizem

que, durante a temporada de Escorpião, o véu entre nosso mundo e o reino dos espíritos — visíveis e invisíveis — se torna mais fino.

Essa atmosfera nos atrai especialmente para o que é espiritual e sobrenatural, despertando um desejo de explorar não apenas os mistérios ao nosso redor, mas também os recantos mais sombrios de nossa própria psique. A carta da Lua intensifica essa energia, guiando-nos ainda mais fundo nesse mergulho.

Curiosamente, na antiguidade, a carta da Lua era mais temida do que as cartas da Morte, do Diabo ou da Torre, pois ela evocava o misticismo associado às religiões ‘pagãs’ e, por isso, era marginalizada como símbolo de magia. Mesmo assim, o lado oculto da Lua ainda nos inspira temor e fascínio, sugerindo que há sempre algo desconhecido à espera nas sombras.

Conexão Profunda com o Inconsciente

O arcano da Lua tem uma profunda conexão com o inconsciente, os medos e as ilusões. Ela representa mistério, intuição e imaginação e significa a importância de revelar aspectos ocultos da nossa mente. Sob a influência da carta da Lua, tudo pode parecer nebuloso. Medos e inseguranças vêm à tona, exigindo que confrontemos as partes desconhecidas do nosso ego, nossas fraquezas e traumas.

Atravessar a intensidade emocional da temporada de Escorpião não é nada fácil. Esse é um período que exige coragem e determinação para confrontar as nossas sombras, observar o que traz desconforto e questionar as razões por trás disso. Neste sentido, podemos encarar o medo sob outra perspectiva: ele pode ser um aliado, não um inimigo. Aproveite esse momento para superar os obstáculos internos e aprofundar seu autoconhecimento buscando entender suas emoções e padrões inconscientes. Ao explorar o que nos causa temor, podemos compreender melhor nossos valores, crenças e limites pessoais.

Como diz o provérbio árabe: “A hora mais escura do dia é a que vem antes do sol nascer.” A carta da Lua é o último teste no caminho e, não por acaso, o próximo arcano é o Sol. Apenas após atravessar o caminho escuro da Lua é que conseguimos ter clareza sobre o que de fato gostamos e o que realmente desejamos para as nossas vidas. “Da escuridão vem a luz”.

Marte em Leão e a Força Interior

A entrada de Marte em Leão impulsiona a autoconfiança e a coragem para nos expressarmos autenticamente e perseguirmos nossos objetivos. Contudo, a oposição entre Marte e Plutão pode resgatar receios profundos e antigas cicatrizes, desafiando nossa autoimagem e autoestima.

Você já ouviu aquele provérbio que diz que é preciso conhecer bem os inimigos para vencê-los? Pois nesse caso, a adversária é você mesma, em uma batalha para superar pensamentos e sentimentos negativos. Filtre sua mente. Distinga o que é útil daquilo que é desnecessário e até mesmo prejudicial. “Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível.” (Lao-Tsé)

Relações e a Influência da carta da Lua

Nesta semana, tome cuidado em relação à confusão e fantasias, especialmente nos relacionamentos. A Lua pode representar enganos ou desilusões, indicando o risco de enxergarmos as relações afetivas de forma pouco clara ou excessivamente idealizada.

Ela também simboliza tudo o que é ambíguo e mutável, algo em que não se pode confiar totalmente. Por conta disso, essa carta sugere ciúmes e dificuldades de comunicação na relação. As emoções podem se tornar mais intensas e confusas, então é importante discernir entre ilusão e realidade. Com a Lua, nada é exatamente o que parece, portanto evite tirar conclusões

precipitadas.

Lua Crescente em Aquário: Originalidade e Visão de Futuro

A Lua Crescente em Aquário no sábado, dia 9, marca um período favorável para a criatividade e o planejamento futuro, motivando-nos a avançar em nossos projetos com originalidade e visão inovadora, ainda que o caminho pareça incerto, com a confiança de que a intuição e a percepção estão nos guiando. “Tenha coragem de seguir o que seu coração e sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo resto é secundário.” (Steve Jobs)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

