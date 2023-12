Tarô da semana: energia de novos começos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta de tarô desta semana é a do Mago. Isso significa que os últimos dias do ano serão infundidos com atos de criação e manifestação. O arcano do Mago tem um poder inato de dar vida a qualquer coisa que ele seja inspirado a criar. Ele é o começo de algo, um início promissor.

Portanto, neste final de 2023, novas possibilidades de traçar planos e objetivos serão favorecidas. Você muito provavelmente será capaz de ter um novo começo em uma área ou em várias áreas da sua vida. Esse potencial é mágico. A chegada de um ano novo traz esperança de mudanças positivas. O que você pedir na virada do ano, o Universo irá trazer com a carta do Mago.

Capriche, portanto, nos rituais de Réveillon: usar roupa nova na noite da virada, vestir branco ou escolher a cor dela de acordo com o significado, comer lentilha, pular sete ondas, dar um mergulho no mar… O segredo para que tudo se manifeste é confiar na sua força interior. Visualize os seus desejos. O Mago funciona como uma espécie de gênio da lâmpada dizendo: “seu desejo é uma ordem.” Só que quem o realiza é você.

Sua mente e o Universo estão conectados pela Lei da Atração. Saiba que você é o canal. Você é um para-raios e está pronta para agir, canalizando inspiração e transbordando de entusiasmo. Aproveite e anote o que você pode tornar real com essa energia, o que é significativo e agrega valor à sua vida. Use sua capacidade de aproveitar a energia universal. O sucesso reside na sua disposição e capacidade de trazer confiança, alegria e amor às suas ações e intenções. Não deixe que a dúvida ou a falta de confiança atrapalhem a sua experiência.

O poder pessoal do Mago eleva seu nível vibracional, fazendo com que você se sinta revigorada e animada com a vida. Você não só tem o desejo de manifestar um novo sonho, mas também a energia e o impulso para realizá-lo. Sua atitude geral é: “Sim, eu posso!” De fato, você pode atrair magia para a sua vida. A nossa mente é mesmo maravilhosa, muito mais do que imaginamos. Você tem o poder de transformar em realidade tudo o que queira criar. Ninguém mais pode fazer isso por você ou tirar isso de você. “Só há duas maneiras de viver a vida: a primeira é vive-la como se os milagres não existissem. A segunda é vive-la como se tudo fosse um milagre”, disse Albert Einstein.

O Mago também é extremamente engenhoso. Como você pode ver na representação da carta, ele tem à sua disposição todos os recursos necessários para criar tudo o que está em seu coração. Uma varinha, uma taça, uma espada e uma moeda estão facilmente ao seu alcance em sua mesa, representando os elementos água, terra, ar e fogo, respectivamente. Isto é tudo o que ele pode usar para transformar uma ideia, inspiração ou desejo em forma física ou, em outras palavras, realidade. Ele é um mestre no conceito de: “assim como é em cima, é embaixo”. Ele fará com que seu mundo espelhe sua alma.

O ano de 2024 provavelmente será um ótimo ano para iniciar um grande projeto novo. Afinal, o número 1 é o primeiro do ciclo. Talvez você queira começar um negócio, voltar a estudar ou mudar de carreira. Você já tem todos os recursos de que precisa. Vá em frente! Observe se há sinais de hesitação. Pergunte a si mesma por que você está resistindo àquilo que realmente deseja? A resposta provavelmente é medo do fracasso. Seja o que for, o medo é o que nos impede de atingir nosso potencial máximo. Afaste crenças negativas da sua cabeça e comece. O Mago está aqui para lhe dizer que o tempo para dúvidas já passou. Você está pronta. Permita- se criar, seja poderosa, seja o Mago! Acredite!

Crie, cresça, recomece. Siga seu caminho em direção aos seus objetivos de vida com o coração aberto, cheio de amor e alegria, e você sempre terá sucesso. Todo início carrega boas vibrações. Que 2024 venha cheio de novidades com a carta do Mago. Feliz Ano Novo! Uma ótima semana e muita luz.