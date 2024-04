Tarô da semana: Eclipse Solar estimula reflexões com a carta do Julgamento

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Eclipse Solar total em Áries desta segunda, dia 8 de abril, estimula reflexões no tarô, sendo um chamado à renovação e avaliação profunda, mexendo com as nossas emoções. Ainda por cima, estamos passando pelo trânsito de Mercúrio Retrógrado que fica até o dia 25.

Não é por coincidência termos como carta-regente da semana a do Julgamento. Ela simboliza um novo ciclo ou a chegada de recompensas pelos esforços passados. É, sem dúvida, uma fase de transição e transformação. Aproveite para rever alguns posicionamentos, repensar suas atitudes, revisar planos e se perguntar sobre o que faria diferente se tivesse uma nova oportunidade. Enfim, fazer uma reavaliação completa do que serve ou não serve nesta nova etapa.

No tarô, o Julgamento é a 20ª carta dos Arcanos Maiores, também conhecida como carta do Juízo Final ou Ressurreição. Este arcano representa um momento de acerto de contas, um chamado para despertar ou um novo começo.

Quando o Julgamento aparece é hora de se reinventar e adotar uma nova abordagem para a vida, talvez iniciando uma nova fase ou capítulo.

Esta carta aparece frequentemente quando você precisa rever suas escolhas de vida, assumir a responsabilidade por suas ações e tomar decisões importantes. Apenas tome cuidado durante este período de Mercúrio retrógrado que favorece mais as revisões do que decisões, ok? Também pode significar o fim de uma fase e o início de uma nova, oferecendo a oportunidade de aprender com os erros do passado e seguir em frente.

“A vida é a soma das suas escolhas” Albert Camus

O Julgamento é uma carta poderosa que incentiva a autorreflexão, a avaliação e a ação para o crescimento pessoal. Embarcar em uma semana com este arcano pode levar a insights e revelações profundas, guiando-nos em última análise em direção a um caminho de iluminação. Somos convidadas a olhar para dentro de nós mesmas e questionar nossas crenças, ações e direções.

É um momento de avaliação honesta e autoconhecimento, onde somos impelidas a reconhecer nossos erros, celebrar nossas conquistas e nos preparar para novos começos.

Esta carta sugere frequentemente a necessidade de perdão, reconciliação e cura. Também pode indicar um evento significativo na vida, como formatura, casamento ou mudança de carreira. Não se espante se algumas pessoas do passado retornarem à sua convivência.

O julgamento tem tudo a ver com o despertar da consciência à medida que você acorda e se levanta do “sono espiritual”. Quando a sua autoconsciência cresce, você começa a acordar para o verdadeiro propósito da sua vida e a descobrir novas partes de si mesma que você nem sabia que existiam.

Ouvir esse chamado interno envolve ficar quieta e ouvir sua intuição para abandonar padrões obsoletos e abraçar mudanças que te permitam evoluir e crescer. É um momento oportuno para nos libertarmos de bagagens emocionais e mentais que nos impedem de avançar, e abraçarmos oportunidades de renovação e transformação.

“Tudo é questão de despertar sua alma” Gabriel Garcia Márquez

Ao nos sintonizarmos com a essência do Julgamento, somos lembradas de que cada escolha que fazemos tem o poder de moldar nosso destino e influenciar o curso de nossas vidas. É um lembrete de que, apesar das incertezas e desafios que possamos enfrentar, somos capazes de nos reinventar, de nos elevar acima de nossas limitações e de nos conectar com nossa verdadeira essência e sermos a melhor versão de nós mesmas.

Que esta semana seja marcada por reflexões profundas, decisões conscientes e momentos de autodescoberta e redenção. Que possamos abraçar o chamado do Julgamento com gratidão e coragem, e nos permitir caminhar em direção à nossa mais autêntica e plena expressão para nos tornarmos a pessoa que desejamos ser.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão