Tarô da semana: Carta da Torre sugere conflitos e mudanças

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Torre é conhecida por representar mudanças súbitas, revelações impactantes e momentos de ruptura que trazem renovação e transformação. No tarô desta semana, a sua presença nos convida a estar preparadas para reviravoltas inesperadas e situações que podem abalar as estruturas estabelecidas em nossas vidas. Portanto, esteja preparada para o inesperado.

Este arcano pode trazer surpresas que, à primeira vista, parecem desafiadoras, mas que são essenciais para sua evolução pessoal e espiritual.

A Torre é frequentemente vista como uma das cartas mais temidas do Tarô. Significa uma tempestade repentina e violenta que arranca tudo e qualquer coisa que pensávamos ser uma constante em nossas vidas. A mensagem principal aqui é que há uma reviravolta no horizonte, cujo processo nem sempre é agradável.

A configuração astrológica da semana pede cautela, pois ainda estamos passando por um trânsito desafiador e a ameaça de conflitos não está descartada. Então, prepare-se, pois esse clima de tensão na sua vida e no mundo estará acentuado nos próximos dias, fazendo com que as emoções fiquem à flor da pele. Procure evitar tomar atitudes precipitadas. Também será uma fase delicada nos relacionamentos. Muito cuidado com a comunicação.

A carta da Torre é simbolizada por um edifício sendo atingido por um raio, representando destruição, mas também a derrubada de ilusões. Ela não é uma carta de sutilidade, mas sim de rompimento abrupto e mudança radical.

Quando surge, a Torre avisa que algo em sua vida, que talvez você tenha construído em um terreno instável e sobre bases frágeis, está prestes a ser demolido.

O que a Torre derruba é aquilo que não é mais necessário. Portanto, olhe para essas mudanças como oportunidades de reconstruir algo mais sólido, autêntico e verdadeiro. É essencial reconhecer que tais convulsões geralmente levam a transformações positivas.

“Não é possível destruir o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado” Augusto Cury

Nesse contexto, a carta da Torre simboliza uma explosão repentina de percepção e clareza. Ela expõe falsas crenças e fundações instáveis ​​sobre as quais construímos nossas vidas. O raio representa uma revelação poderosa que destrói nossas ilusões.

Embora o processo possa ser desorientador e angustiante, ele acaba levando a uma compreensão mais autêntica de nós mesmas e de nossas circunstâncias. Esta carta nos leva a questionar nossas escolhas, meditar sobre nossos sentimentos e reavaliar nosso caminho na vida.

Ela geralmente simboliza eventos imprevisíveis que podem desencadear inquietação e desconforto. No entanto, é importante compreender que essas rupturas muitas vezes são necessárias para abrir caminho para o crescimento pessoal e para nos libertarmos de padrões obsoletos.

Durante esta semana, é crucial manter a mente aberta e flexível diante das mudanças que podem surgir. Essa energia pode nos desafiar a enfrentar nossos medos mais profundos e a abraçar a impermanência da vida. Ao aceitar os desafios com coragem e resiliência, podemos emergir mais fortes do que éramos antes.

A presença da Torre pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma reviravolta em um projeto no trabalho, uma revelação importante em um relacionamento ou até mesmo uma mudança de perspectiva sobre uma situação em que você se sentia segura.

A chave para lidar com essa energia é não resistir às mudanças, mas sim aceitá-las como parte de um processo de crescimento. Todas nós temos medo do imprevisível, do que não podemos controlar. Sem dúvida, situações inesperadas e imprevistos geram muita ansiedade e insegurança.

Qual o aprendizado que eu posso ter? “É do caos que surge a luz. É do caos que surge o novo. É necessário momentos de turbulência para o despertar da consciência. São nos piores momentos da vida que somos forçados a acordar para a realidade que está a nossa volta, para uma realidade que muitas vezes ignoramos e cobrimos com um véu.” (Waan Oliver)

Mantenha a mente aberta, esteja disposta a ganhar novas perspectivas e a reavaliar suas crenças e percepções. É um momento propício para deixar ir o que não nos permite evoluir, sem ficar lamentando a perda, remoendo a situação e sofrendo. “Se não foi, é porque não era para ser”. A carta Torre não te dá o que você quer, mas o que precisa. Por isso dói tanto.

A energia da Torre nos lembra que, por mais difícil que as mudanças possam parecer no momento, elas frequentemente nos impulsionam em direção a novas oportunidades. Neste sentido, a Torre não é uma carta para temer, mas para abraçar.

Ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a aceitar as mudanças como parte do ciclo natural da vida. Para aproveitar ao máximo essa energia, pratique o desapego: se algo em sua vida desmoronar, veja isso como uma chance de desapegar do que não serve mais como, por exemplo, um ambiente de trabalho ruim, um chefe difícil, um relacionamento tóxico. Pode ser até um “livramento”, por mais que não pareça no momento. Encare como a resposta da oração “livrai-me de todo mal, amém”. Deus está no comando. Acredite.

Esteja preparada para os desafios que possam surgir, confiante de que cada reviravolta, mesmo que difícil, é uma oportunidade para crescimento e renovação.

Ao permitir que as estruturas antigas se desfaçam, estaremos preparadas para reconstruir algo mais autêntico e alinhado com nosso verdadeiro eu. Lembre-se: o que a Torre destrói não é o fim, mas um novo começo.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.

