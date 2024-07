Tarô da semana: a carta da Temperança sugere buscar equilíbrio e harmonia

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Durante esta semana, a energia da carta Temperança pode ter um impacto positivo em nossas vidas. A Temperança simboliza a capacidade de encontrar um equilíbrio entre opostos. Então, fica a dica: para os próximos dias é importante estar atenta aos extremos em sua vida e buscar uma abordagem mais equilibrada. Isso pode incluir: balancear trabalho e lazer, encontrar um equilíbrio entre suas necessidades emocionais e físicas e procurar ter harmonia em seus relacionamentos.

É aconselhável também ser moderada em suas ações e decisões. Isso inclui evitar excessos em comida, bebida ou gastos, ser paciente e tolerante com os outros e tomar decisões com calma e sabedoria. Esta carta tem uma outra função importante: ela funciona como o seu “sensor de estresse” interno, que avisa quando sua mente e corpo estão sob muita tensão.

O seu corpo “age mal” quando você está estressada? Você tem sensações estranhas que a fazem se preocupar com a possibilidade de haver algo seriamente errado com você? O anjo na carta da Temperança representa o seu Eu Superior, que sabe o quanto você pode suportar. O anjo ilustrado na carta está derramando a quantidade certa de água de um copo para reabastecer o outro. Isso representa sua necessidade de reabastecer o que foi esgotado.

Na ilustração, o anjo também tem um pé em terra seca e o outro na corrente. Isto simboliza que embora ele esteja operando no “mundo real” (a terra seca), ele mantém um pé em contato com seu mundo interior intuitivo (o riacho). A Temperança está imprensada entre as cartas mais desafiadoras dos Arcanos Maiores: o Enforcado e a Morte, e o Diabo e a Torre. É uma parada de oásis na jornada pelo “caminho da dor”.

Este arcano representa um lugar de autocuidado e restauração antes de voltar ao ringue. A localização da Temperança nos Arcanos Maiores simboliza a necessidade de se reconectar com uma perspectiva mais transcendente e “ampla”, mesmo em meio a dificuldades.

A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor” Carl Gustav Jung

Situações estressantes podem esgotar você rapidamente. É como prender a respiração debaixo d’água e nadar sem parar. A simbologia da Temperança pode ser descrita como retornar à superfície da água e se reabastecer com uma respiração profunda e revigorante. Literalmente, você saiu do sufoco. Aliás, a maneira como você respira é importante, pois pode ajudar a mitigar o estresse. A Temperança lembra você de ouvir seu corpo, aquietar sua mente e respirar.

Ouça sua voz interior e honre suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Neste momento, por conta dos seus diversos compromissos, por mais que queira, não sobra tempo para cuidar de si mesma, não é mesmo? Efetivamente, em virtude das pressões diárias, muitas pessoas dão toda a energia que têm, queimando a vela nas duas pontas. Mas, não importa quais demandas estejam sendo impostas, é necessário se reabastecer, caso contrário, vai ficar sem combustível” e com uma maior propensão ao esgotamento físico e emocional.

Não querer decepcionar os outros faz com que muitas de nós tentem ser supermulheres, mas somos apenas humanas. Sem perceber, nos esgotamos lentamente a ponto de precisar de resgate. A Temperança a orienta gentilmente para priorizar o seu bem-estar. Caso contrário, sua saúde mental pode ser afetada.

Lembre-se de que estamos vivendo na “sociedade do cansaço”, termo cunhado pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que se refere a uma época marcada pelo excesso de atividade, competição e pressão pelo desempenho, onde a busca incessante pela produtividade e a incapacidade de desacelerar se tornam “normais”. Para restaurar o seu equilíbrio, o que seu corpo está sinalizando que precisa? Mais água? Mais descanso? Algum tempo de silêncio? Umas férias? Uma pausa? Tempo com seus livros favoritos? Uma leitura?

O Anjo da Temperança está guiando você de volta ao que você precisa para se reequilibrar e recuperar as energias. A energia de Câncer nos convida a olhar para dentro e nos ajuda a nos conectarmos verdadeiramente com a noção de autocuidado. Como Câncer é um signo de água regido pela Lua, as marés da emoção podem subir e descer de forma mais dramática.

No entanto, podemos “surfar” nestes altos e baixos das ondas da vida com uma autorreflexão e práticas de centramento, como caminhadas na natureza, meditação ou ioga. Procure se liberar de quaisquer comportamentos ou padrões de pensamento auto limitadores. Ao se alinhar com a energia da Temperança, você pode abrir a porta para uma nova perspectiva. De fato, com a carta da Temperança, este é um momento propício para fazer uma Metanoia. Mas o que significa isso? Metanoia, derivada da palavra grega que significa “mudança de mentalidade”, incorpora uma mudança profunda no pensamento e na perspectiva da pessoa. Vai além do mero ajuste; significa uma transformação fundamental na forma como percebemos a nós mesmas, nossas capacidades e o mundo que nos rodeia.

Com a Metanoia, é crucial identificar crenças limitantes e barreiras construídas que nos impedem de atingir todo o nosso potencial. Essas crenças e barreiras estão frequentemente enraizadas em nossas mentes por meio de experiências passadas, normas sociais ou medo do fracasso. Ao reconhecer e abordar essas limitações, podemos nos libertar das restrições que estão dificultando o nosso crescimento pessoal. Este é um mês para procurar ser gentil consigo mesma e lembrar sempre que você merece a mesma gentileza que oferece aos outros.

A energia da Temperança pode ser um catalisador para o crescimento pessoal. Considere refletir sobre suas metas e prioridades, identificar áreas em sua vida que precisam de mais equilíbrio e encontrar maneiras de cultivar a paciência e a moderação.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão