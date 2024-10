Tarô da semana: carta do Mago traz poder em novos inícios

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Esta temporada de eclipses convida você a se reconectar com suas emoções e seu eu interior, abrindo espaço para novas jornadas emocionais e descobertas sobre o que realmente importa para você. O tarô da semana revela um momento de ir além da lógica e mergulhar profundamente em seus sentimentos. Este período traz a oportunidade de curar e honrar as necessidades da sua alma, ajudando você a se realinhar com sua essência mais profunda.

Os eclipses geralmente acontecem em duplas, ou seja, o solar e o lunar ocorrem com apenas algumas semanas de diferença entre eles. Tivemos um Eclipse Lunar no eixo Virgem-Peixes no dia 17 de setembro. Agora, quarta-feira, 2 de outubro, teremos o eclipse final de Libra no eixo Áries/Libra que começou no início de 2023.

Embora este seja um eclipse solar e uma Lua Nova, que normalmente representam novos começos, também estaremos fechando um capítulo e nos livrando de vínculos que não se alinham mais com o futuro que desejamos construir para nós mesmas. Em outras palavras, este é um bom momento para cortar laços energéticos com ligações nocivas e relacionamentos tóxicos.

Libra é um signo que rege parcerias e contratos de todos os tipos; representa as promessas que fazemos aos outros e a nós mesmas e os sacrifícios necessários para manter esses compromissos. Portanto, este eclipse está nos pedindo para reavaliar os acordos que fizemos nos últimos dois anos e considerar se eles favorecem ou inibem nosso crescimento.

Quando temos um eclipse no nodo Sul, ele normalmente traz à tona questões do passado e indica um fim de algum tipo. Neste ponto, você provavelmente está ciente do que precisa mudar e se sente pronta para fazer uma escolha consciente.

Nossas promessas a nós mesmas são de suma importância. Todas as outras decisões devem fluir daí. Não podemos honrar nossa jornada pessoal ao nos submetermos a situações que nos diminuem e nos forçam repetidamente a trair quem somos, agindo de maneira contrária aos nossos valores e crenças.

A carta do Mago no Tarô

Ela está associada à temporada de eclipses e pode indicar que seus pensamentos e intenções têm um efeito poderoso. Este arcano também pode sugerir que você deve canalizar sua energia com sabedoria e usar sua clareza mental para manifestar seus desejos e superar quaisquer limitações.

A pressa com que a sociedade nos empurra através do ritmo acelerado de nossas vidas e compromissos diários não nos incentiva a refletir sobre a pergunta essencial: o que realmente desejamos para nós mesmas? Quando você tiver uma compreensão nítida dos seus desejos internos e anseios mais profundos, será capaz de começar a fazer as movimentações necessárias para alcançá-los. Saiba que, mesmo vivendo no piloto automático, estamos sempre em um estado infinito de manifestar algo.

Talvez nunca lhe tenham dito: você é o “mágico” da sua própria vida. Esteja ciente disso ou não, tudo o que você faz tem um efeito sobre o que você está criando. Nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos. Isso inclui como nos tratamos e nos deixamos ser tratadas, o que deixamos nossas vozes interiores nos dizer e o que escolhemos ouvir.

Portanto, busque reconhecer e se libertar de crenças limitantes, como: “sabia que ia dar errado”, “ninguém gosta de mim”, “eu sou incapaz”. Preste atenção nas suas emoções. Para transformá-las, é crucial monitorar os pensamentos disfuncionais que surgem em sua mente. Questione-os e não os aceite como verdadeiros.

Carl Gustav Jung, o psicanalista suíço e fundador da psicologia analítica, afirmou: “Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino”. Quando nos perguntamos como chegamos aqui ou a este ponto, devemos nos perguntar o que fizemos (ou não fizemos) para contribuir para a criação de nossa situação específica.

Qual o padrão de comportamento que repetimos? Lembre-se: a busca por culpados nos coloca em uma postura de vítima, ao invés de protagonistas das nossas próprias vidas. Então, não se vitimize. Para que o autodesenvolvimento ocorra, é fundamental aceitar a própria responsabilidade nas situações vividas.

Dar uma pausa estratégica para considerar o que temos feito de nossas vidas, o que gostaríamos de fazer delas e a razão de ainda o termos feito pode permitir tornar conscientes fatos inconscientes emocionais que nos influenciam e atrapalham a nossa evolução. A partir dessa identificação, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossos desejos e valores.

É aqui que podemos experimentar a alquimia da intencionalidade, pois não seremos mais meros joguetes das forças inconscientes que nos influenciam. Podemos estabelecer uma visão mais clara e detalhada do que queremos criar e, então, avaliar as ferramentas, recursos, energia e inspiração que já temos à disposição para transformar esses desejos em realidade. Transforme suas ideias em ação. Acredite no seu potencial.

O eclipse solar em Libra será o último do ano, coincidindo com o ano novo cabalístico, possibilitando um novo início. Este pode ser o marco de um momento de transformação individual e dos seus relacionamentos. Novos caminhos estão abertos.

Contrariamente às concepções populares, a magia e os feitiços não estão ligados a poderes sobrenaturais, como frequentemente retratado em filmes ou séries. Esses fenômenos estão associados à capacidade mental de cada indivíduo, possibilitando a materialização de desejos por meio do poder do pensamento. A prática da magia envolve o uso de palavras, ações e mentalizações, sendo acessível a qualquer pessoa.

No entanto, requer primeiramente concentração e fé profunda no objetivo almejado. É essa crença que possibilita a concretização dos desejos através do direcionamento de três forças essenciais: pensamento, sentimento e intenção. Aproveite que o seu foco mental e habilidades criativas estão em alta nesta semana com a carta do Mago. Você pode fazer mágica!

O Mago é a carta número 1 dos Arcanos Maiores e representa o que se inicia, o que começa. Toda criação tem origem na nossa mente a partir de uma ideia inicial. Então, diga para si mesma: “Eu quero, eu posso, eu consigo.” Afinal de contas, o maior poder que temos é o do pensamento.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

