Tarô da Semana: abrace a transformação com a carta da Morte

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Nesta semana, somos guiadas pela enigmática carta da Morte, uma das mais temidas e mal interpretadas no Tarô. Ao contrário do que o nome sugere, a Morte não simboliza um fim literal da vida, mas sim a necessidade de transformação.

Ou seja, este arcano representa o fim de ciclos, desapego e renascimento, nos lembrando da importância de liberar o velho para abrir espaço para o novo.

Em perfeita sincronia, estamos imersas na intensa temporada de Escorpião, um signo profundamente ligado à regeneração, à superação de crises e à transformação emocional e espiritual. Escorpião é regido por Plutão, planeta da morte, destruição e renascimento, e também é influenciado por Marte, que traz ação e impulso para a mudança.

Essa combinação de energias cria o cenário perfeito para vivermos uma fase de grandes transições, onde somos chamadas a encarar nossos medos, aprofundar nossa autocompreensão e nos reinventar.

A Morte no tarô: libertação e renascimento

A imagem arquetípica da carta da Morte — um esqueleto montado a cavalo, segurando uma foice como um ceifador— é rica em simbolismo. Ao redor desta figura, encontramos um rei, um clérigo, uma criança e uma mulher, representando que a morte chega para todos, sem distinção de idade, classe social, poder ou crença.

Cada uma dessas figuras reage de forma diferente à iminência do fim, nos convidando a refletir sobre como lidamos com as transições em nossas vidas: com medo, negação ou com aceitação?

A Morte, portanto, não é um presságio de ruína, mas um chamado para deixar ir. O que você está segurando que já cumpriu seu papel em sua vida? Essa é a pergunta central desta semana.

Escorpião: O signo da transformação profunda

Vivenciar a temporada de Escorpião é como descer nas águas mais profundas de nossa psique. É o momento do ano em que somos convidadas a enfrentar o que estava oculto, ignorado ou reprimido.

Escorpião nos leva a explorar as sombras, mas não com o objetivo de nos aterrorizar, e sim para nos libertar. Ao confrontar o que está nos prendendo, temos a chance de nos transformar.

Governado por Plutão, o deus do submundo, Escorpião é associado a mistérios profundos, à morte simbólica e à regeneração. A energia deste signo nos lembra que, assim como a ave mitológica fênix, renascer das cinzas é parte do processo de evolução.

Para viver plenamente, precisamos estar dispostas a deixar para trás o que não nos serve mais, sejam crenças limitantes, padrões comportamentais nocivos ou até mesmo relacionamentos que drenam nossa energia.

Marte, o outro planeta que influencia Escorpião, traz a ação e a coragem necessárias para encarar essas mudanças. A força marciana, quando aliada à profundidade emocional de Escorpião, cria um impulso irresistível para a transformação. A mensagem é clara: não resista à mudança, pois ela é necessária para o seu crescimento pessoal e espiritual.

Halloween e o Véu Entre os Mundos

Como se a temporada escorpiana e a carta da Morte não fossem suficientes para intensificar a energia desta semana, nesta quinta-feira (31) é o Halloween, momento em que, segundo antigas tradições, o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos se torna mais fino.

Essa data, que coincide com o auge da influência escorpiana, é uma época tradicionalmente associada ao contato com o “outro lado”, com o espiritual e o misterioso. Fazendo um paralelo, este pode ser também um bom momento para encarar os nossos “fantasmas” emocionais, que, assim como as entidades do mundo invisível, muitas vezes, negamos a existência.

A Tríade: Morte, Escorpião e Halloween

Essa poderosa conexão entre a carta da Morte, o signo de Escorpião e o Halloween forma uma tríade simbólica que nos orienta a abraçar as mudanças inevitáveis com sabedoria. Esses três elementos nos ensinam que a verdadeira transformação vem de dentro, e que, por mais desconfortável que seja, precisamos estar abertas para deixar o antigo morrer para que o novo possa florescer.

Reflexão final: O convite à transformação

Nesta semana, somos convidadas a refletir sobre as transformações que precisamos abraçar em nossas vidas. O que você está segurando com medo de perder? Que aspectos da sua vida estão prontos para serem deixados para trás? O que você precisa deixar morrer para poder renascer mais forte e plena?

Seja em relação a velhos hábitos, crenças limitantes, relações desgastadas ou até mesmo padrões emocionais que já não fazem sentido, a carta da Morte pede que você aceite a mudança com coragem e confiança. Ela nos lembra que os ciclos de vida e morte são naturais, e que o fim de algo abre caminho para o começo de outra coisa.

Lembre-se, o renascimento só é possível após o desapego. Como disse Arthur Schopenhauer, “a vida é um processo constante de morrer” e é justamente nesse ciclo de deixar para trás o que não serve mais que encontramos a oportunidade de nos reinventar e crescer.

A temporada de Escorpião, aliada ao simbolismo da carta da Morte, nos desafia a renascer mais fortes, mais sábias e mais conectadas com nossa essência.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

