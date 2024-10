Horóscopo da semana: 28 de outubro a 3 de novembro

Uma semana que une o fim do mês de outubro com o início do mês de novembro mais uma Lua Nova logo no dia 1º é prenúncio de intensidade para os astros. Acompanhe o horóscopo da semana e saiba o que esperar para seu signo.

Áries: A reta final de outubro e o começo de novembro te convidam a revisitar questões emocionais, com cautela redobrada para sua comunicação, que pode colocar algumas situações em risco, sobretudo com relacionamentos e parcerias. A Lua Nova do dia 1º promove novidades e transformações intensas, atente-se aos sinais.

Touro: A semana traz imprevistos, sobretudo com parcerias de trabalho e relações. Pode acontecer uma mudança, mas que te faz abrir novas perspectivas e que há muito você estava pensando ou querendo. Abra espaço para o novo. No começo de novembro, uma porta se abre, fazendo com que escolha qual caminho deseja seguir.

Gêmeos: Tenha firmeza em sua mente, pois há chances de acreditar em questões irreais essa semana, te levando a colocar pontos finais onde deveriam ser vírgulas. Espere um pouco mais para tomar decisões importantes, que culminem em seu futuro. A Lua Nova do dia 1º abre possibilidades promissoras para que você siga pelo caminho que deseja.

Câncer: Essa semana, algumas questões relacionadas a projetos e crescimento podem te gerar ânimo e otimismo, mas tenha cautela para não colocar a ilusão na frente. Tenha atitudes mais maduras para lidar com as situações, sem deixar que as emoções falem por você. A Lua Nova do dia 1º pode trazer boas perspectivas em um romance ou na chegada de alguém especial por aí.

Leão: A semana pode trazer ainda algumas questões de família e até mesmo domésticas, relacionadas ao lar, para que você tenha que resolver. Contudo, essa jornada pode te trazer certo stress, uma vez que você vai precisar exercitar a paciência, ainda mais se tiver burocracias envolvidas. No dia 2, com a chegada de Mercúrio em seu paraíso astral, você muda sua energia, deixando tudo com mais otimismo e perspectiva.

Virgem: Essa semana, por conta de uma tensão entre Mercúrio e Urano, você pode ficar com a paciência mais curta com os assuntos do cotidiano, sobretudo sua comunicação, que fica mais arisca e impetuosa. Porém, esse movimento também te ajuda a tomar algumas decisões importantes que vinha procrastinando. Prepare-se para mudanças.

Libra: Assuntos financeiros cuidam bastante da sua vida essa semana, fazendo com que tome algumas decisões importantes, mas que faça também os ajustes necessários para seu crescimento e empoderamento. Há uma mudança de plano ou imprevisto que você pode passar, mas que te garante maior liberdade ali na frente. Confia e vai!

Escorpião: Semana intensa e de muita movimentação, já que Mercúrio traz à tona algumas rupturas e imprevistos para que você reveja decisões e pensamentos. Mantenha-se em movimento e em estado de presença, considerando suas atitudes com o outro. a Lua Nova em seu signo, dia 01, traz novos ares e energias.

Sagitário: A semana pede calma em decisões importantes e todo cuidado é pouco com a famosa sinceridade sagitariana. Com Mercúrio entrando em seu signo no dia 02, você estará mais arisca do que nunca nas palavras e atitudes- contudo, o caminho está livre para resolver pendências.

Capricórnio: Amigos e conhecidos podem ter papel fundamental essa semana, te trazendo oportunidades e facilidades para questões de trabalho e até mesmo na vida pessoal. Mas, tenha cautela nos assuntos amorosos, já que Marte aciona seu lado mais impetuoso. Prefira conversas enriquecedoras do que agir por ímpeto em certas situações.

Aquário: A semana pode trazer surpresas com a carreira, colocando você em lugares que não pensou que poderia estar agora. Aproveite e defina novos planos e projetos que façam mais sentido para você nesse momento. Uma ótima oportunidade está para chegar com a Lua Nova do dia 01.

Peixes: Uma indefinição no relacionamento pode trazer certa angústia no começo da semana, promovendo novas reflexões sobre o futuro. Contudo, a Lua Nova do dia 1º traz oportunidades de crescimento e de expansão na sua vida no geral. Tenha em mente o que deseja para manifestar com sucesso.

