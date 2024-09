Tarô da semana: carta do julgamento traz renovação energética profunda

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Quando o Julgamento aparece como carta-regente no tarô da semana, sugere um período de despertar e clareza. Você está se tornando consciente do seu verdadeiro propósito e está pronta para tomar decisões importantes, após ter aprendido com experiências passadas.

Agora chegou a hora de abraçar uma mudança positiva. É uma energia de força e superação como a da lenda da fênix, ave mística que renasceu das cinzas.

A carta do Julgamento no Tarô é a representação da ressurreição cristã dos mortos e do Juízo Final. Neste sentido, é uma oportunidade para recuperação, regeneração, reconstrução, renovação e a redenção para um recomeço. A palavra-chave aqui é transcender.

Como conselho, o Julgamento fala de perdão, que pode ser sobre a outra pessoa, mas é mais sobre você e sua paz interior. Um auto perdão. Então, não se julgue tão duramente. O perdão é mesmo uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. O perdão restaura e liberta. Lembre-se de que isso não precisa ser para a outra pessoa; é para você.

É difícil? Com certeza, sim. Se você está tendo dificuldade em perdoar uma pessoa, perdoe a situação. Perdoe-se por sentir que pode ter desperdiçado seu tempo com alguém ou algo que não valia a pena.

Seja capaz de seguir em frente sem se prender a qualquer tipo de negatividade. Perdoe-se por não ter feito coisas que você pensou que deveria ter feito, ou talvez coisas das quais você se arrepende de ter feito. Perdoe-se para que você possa recomeçar hoje e focar no futuro em paz.

A filosofia por trás do Julgamento não se limita, é claro, apenas ao cristianismo. Ela tem paralelos na filosofia indiana do Karma, que está intimamente associada à ideia de renascimento em muitas religiões indianas (por exemplo, hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo e taoísmo).

A filosofia natural tem a 3ª Lei de Newton, que pode ser resumida como “Para cada ação, há uma reação igual e oposta”.

O Julgamento é a carta de causa e efeito, onde você colhe o que planta ou recebe uma outra chance. Este arcano está associado a Plutão, que é o governante do submundo. Há ecos desta carta no arcano da Morte, pois ambos nos lembram que tudo chega ao fim e que um novo começo está chegando.

Nascemos, morremos e renascemos muitas vezes numa mesma vida, não é mesmo? A vida é uma renovação constante. Para isso, precisamos encerrar ciclos para que surjam novos e melhores caminhos. É preciso recalcular a rota e se reinventar com a cara e a coragem.

Chance de recomeço

Assim como a carta da Morte no Tarô pode sugerir um fim de algo, o Julgamento sugere o reaparecimento inesperado, ou recorrência, de algo que se pensava ter terminado para sempre. Se você esteve em uma situação de “morte” esta carta pode indicar um despertar e uma segunda chance.

Prepare-se para surpresas agradáveis e transformações benéficas. Um ciclo de renovação se aproxima. Podemos recuperar o que pensávamos ter perdido: reconstruir uma carreira, reconciliar um relacionamento, resgatar antigas amizades e até habilidades que achávamos não ter mais. “Nada que tenha valor real pode ser perdido, apenas o falso se desfaz”. (Eckhart Tolle)

Na numerologia, o Julgamento tem o número 2 (2+0). Este é o número de equilíbrio, diplomacia, cooperação, união, paz e justiça. Através da numerologia, o Julgamento está diretamente relacionado com a carta da Justiça, a 11ª carta em baralhos do Rider Waite (em baralhos de Marselha, e tradicionais, Justiça é o número 8).

O baralho de Rider Waite trocou a carta da Justiça com a da Força provavelmente para combinar melhor com sua simbologia. Como 11ª carta dos Arcanos Maiores, a Justiça também tem uma numerologia de 2 (1+1). Contudo, não podemos confundir Julgamento e Justiça. Justiça é a teoria legal ou filosófica pela qual a justiça é administrada.

Julgamento é a avaliação de evidências para tomar uma decisão. Ambos devem andar de mãos dadas e qualquer julgamento, seja sobre você ou realizado por você, deve ser executado com justiça verdadeira, ou seja, de forma igual e justa.

Você está vivenciando um despertar espiritual e percebendo que está destinada a muito mais. Este é o seu nivelamento cósmico! Você ouve o chamado (como o toque do seu despertador) e está pronta para agir, ou melhor, acordar. Sintonize-se com uma frequência mais alta. Deixe de lado seu antigo eu e embarque nesta versão mais nova de quem você realmente é.

A vida é cheia de experiências que ajudam você a crescer, mudar e ampliar sua perspectiva. Você SEMPRE pode mudar. “Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente e basta só uma frase para eles renascerem outra vez.” (Chico Xavier)

É por meio da autorreflexão que podemos ter uma compreensão mais clara e objetiva sobre onde estamos agora e o que precisamos fazer para crescer e evoluir como seres humanos. Quando aparece a carta Julgamento, é um forte indício que, no jogo da vida, você está preparada para mudar de fase.

A Lua Minguante em Câncer, na terça-feira, dia 24 de setembro, nos convida a mergulhar em nossos sentimentos, fortalecer laços emocionais e fechar capítulos do passado. Este período de reflexão é crucial para nosso crescimento pessoal e espiritual.

A carta do Julgamento nos lembra da importância de avaliar nosso passado para podermos avançar para o futuro de forma mais consciente e alinhada com nosso verdadeiro propósito. Temos uma nova chance de renascimento com o início da Primavera. Aproveitem os próximos dias para fechar histórias e abrir novos caminhos.

Uma nova etapa vai começar. “Virando a esquina podem estar nos esperando um novo caminho ou uma porta secreta” (J.R.R. Tolkien)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

