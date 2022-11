Tarô da semana: entre 21 e 27/11, energia é de pausa e novas perspectivas

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Quando queremos dizer que as coisas não andam bem ou estão complicadas, muitas vezes usamos a expressão (quase como um desabafo): “Minha vida está de cabeça para baixo!”. Com a carta do Enforcado no tarô, você tem exatamente esta sensação, visto que nada está andando como gostaria e ainda, para piorar, você se sente presa numa situação que não te agrada e que, definitivamente, não está te deixando feliz. Infelizmente, nem tudo na vida é como a gente quer. E quando está tudo invertido, de pernas para o ar, fica muito difícil “desvirar” e se libertar, a não ser para os acrobatas do Cirque du Soleil.

Não é à toa que este arcano é representado por um homem preso pelo pé esquerdo (muitas vezes relacionado ao azar ou má sorte). Ele está pendurado de cabeça para baixo e, por conta disso, não lhe resta outra escolha senão ver as coisas sob uma outra perspectiva. O Enforcado indica paralização e imobilidade. É a carta de tarô do sofrimento, da angústia e do sacrifício (um sacro-ofício, ou seja, um trabalho que traz benefícios para além de si mesmo.). Aqui cabe aquela famosa frase “aceita que dói menos”. De fato, com esta carta é melhor se resignar e tentar mudar o paradigma porque “desse mato não sai cachorro”.

A primeira coisa a fazer quando tudo o que queremos ou planejamos está em estado de suspensão ou pendente é tentar manter o equilíbrio emocional e mental. E, claro, depois de passar por uma situação difícil e tremendamente frustrante, precisamos de um tempo para colocar as coisas no lugar, ou melhor, a cabeça em ordem até podermos voltar a ficar de pé e seguir em frente na jornada. Este é, sem dúvida, um processo lento e doloroso. Não vou negar.

Sempre achei curioso ver os praticantes de ioga naquela posição de cabeça para baixo. Segundo especialistas, “as práticas de posturas invertidas no ioga geram a sensação de bem-estar, além de aumento da oxigenação cerebral, acarretando maior capacidade de concentração, raciocínio e memória”. Além disso, “favorece o sistema imunológico, reduz o estresse e a ansiedade”.

Claro que não estou sugerindo para você fazer a postura invertida sobre a cabeça, apesar de parecer ser muito recomendável. Eu mesma até hoje só fiquei de cabeça para baixo em montanha russa. O curioso para mim é que justamente algo aparentemente tão desconfortável, pode trazer tantos benefícios. Ao invés de sentir desconforto, relaxamos. Podemos fazer um paralelo com as nossas vidas e encarar o nosso “sacrifício” atual como uma oportunidade de crescimento. Já que estávamos falando sobre ioga, aproveito o exemplo para levantar a reflexão de que devemos aprender a ser mais flexíveis. “Em nossas vidas, a mudança é inevitável. A perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim.” (Buda)

Continua após a publicidade

Júpiter retrógrado em Peixes vai até o dia 23 de novembro. Por isso, para muita gente, nem tudo tem saído conforme o desejado ultimamente.

O Enforcado lembra que, às vezes, você precisa fazer uma pausa (quase sempre forçada), antes de dar o próximo passo. Este arcano convida você para aproveitar e se liberar, abrir mão de velhos modelos mentais, crenças arraigadas e padrões comportamentais que não lhe servem mais para que você possa ver seu mundo de um novo ângulo. Ninguém realiza mudanças sem ter constatado o que não está bom ou funcionando mais, não é mesmo? Portanto, é um ótimo período para repensar seus planos e objetivos. Quando estamos vivendo o Enforcado, não temos como acelerar os processos e situações externas e não temos nenhum controle. Apesar de que esperar nunca é fácil, lembre-se: “o preço de esperar é mais leve que a prestação de uma má escolha”.

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão