Tarô da semana: é hora de encontrar seu poder interior

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Força no Tarô significa literalmente o que o nome dela diz: força. Já que o ano novo astrológico começa no dia 20 de março (quando o Sol entra em Áries, o primeiro dos doze signos do zodíaco), este é um excelente presságio, pois representa que você tem total capacidade para superar o que quer que esteja te prendendo ou impactando negativamente neste momento.

De fato, a Força é um dos meus arcanos favoritos, porque possui uma energia muito forte. Ela permite que você saiba não apenas o que pode fazer, mas também o que precisa ser feito. A Força tem muita relação com coragem autoestima e magnetismo pessoal. A mensagem que a carta traz é: “você consegue!”.

Na ilustração da carta do baralho de Rider Waite, vemos uma mulher que segura suavemente a mandíbula de um leão. Isto pode ter vários significados: força (física e interior), coragem, convicção, destemor, domínio (dos vícios e desejos). Então, nos próximos dias, muito provavelmente você vai se sentir mais forte, tendo total domínio e equilíbrio emocional diante de situações adversas. Você vai conseguir vencer suas preocupações, dúvidas, medos, ansiedades.

Com este arcano, você vai ter força de vontade suficiente para realizar seus projetos e atividades. Com a Força, você tem total capacidade para “matar (domar) um leão por dia”.

O leão retratado neste arcano só se torna perigoso e pode realmente causar danos se permitirmos que ele fuja de nós. É isso que a carta está nos alertando para dominar. Dê uma boa olhada dentro de si mesma, faça uma autoanálise. Domine a sua “natureza” e as suas reações instintivas. Enfrente aquela “fera” dentro de você.

A carta Força representa o momento onde começamos a ser quem realmente somos e realizar o que acreditamos e queremos. Com isso em mente, a Força é uma grande lição que todas nós temos que aprender em nossas vidas, que é a de ter certeza de que somos efetivamente capazes.

Continua após a publicidade

A Força ajuda a nos lembrar que os momentos mais desafiadores oferecem alguns dos maiores aprendizados como, por exemplo, aprender a moderar nossos traços de personalidade mais difíceis, ter força interior para fazer o que precisa ser feito e também a encarar os problemas de frente com coragem e convicção. Você tem a força para vencer qualquer obstáculo. “tudo que não nos destrói, torna-nos mais fortes”. (Friedrich Nietzsche)

A carta da Força mostra que, através da persuasão e da sua habilidade de negociação, você pode obter a cooperação das pessoas, acalmando as energias conflitantes, harmonizando as diferenças e gerando uma boa vontade coletiva.

Você tem mais força do que você imagina. Nunca duvide disso. Que a sua coragem seja maior do que o seu medo. A Força é a carta da conquista das suas emoções. O medo pode nos levar a um abismo emocional, se não o vencermos com absoluta determinação e autocontrole. Esta carta tem a ver com o poder da mente sobre a matéria.

“Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da medida. É a nossa luz, não nossa escuridão, o que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, interessante, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser?” (Nelson Mandela)

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.