Tarô da semana: força interior, coragem e determinação

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Força no Tarô tem uma energia muito poderosa e muito positiva. Ela simboliza força interior, determinação e domínio sobre os instintos. Para esta semana, a Força indica que você terá total capacidade de enfrentar desafios e de superar qualquer obstáculo. A sua coragem vai ser bem maior do que os seus medos.

Este arcano simboliza justamente o momento onde começamos a entender do que realmente somos capazes, nos mantendo firmes e convictas daquilo que acreditamos. Neste sentido, não devemos dar tanta importância para o que os outros pensam, porque cada pessoa tem sua própria perspectiva e opinião. Além disso, se nos preocuparmos demais com a opinião alheia, podemos acabar deixando de fazer coisas que nos fazem felizes ou que são importantes para nós.

Com a Força, a sua empatia e habilidade de comunicação vão estar em alta e você vai ver que é possível controlar uma situação utilizando técnicas de persuasão e liderança. É a carta da eloquência, do falar bem. Você também vai conseguir “domar” seus instintos, impulsos, reações viscerais e emoções. O autocontrole que você atingiu faz com consiga organizar melhor seus pensamentos e argumentos, tornando-os mais coerentes e convincentes. Aprender a moderar nossos traços de personalidade mais difíceis é uma das lições desta carta.

Sua força interior lhe dará confiança para superar quaisquer medos, desafios ou dúvidas. Se você está passando por um momento difícil, a carta Força a incentiva a encontrar dentro de si o poder para perseverar. Mas lembre-se: ser vulnerável não nos torna fracas. Podemos também baixar a guarda e ainda sermos pessoas fortes. De qualquer forma, procure encontrar a força dentro de si para encarar os desafios de frente com coragem e convicção. Sua autoestima aumentará na medida em que você for bem-sucedida em seus esforços.

“O homem não é feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado”. Esta frase de Ernest Hemingway significa que é possível perder uma batalha ou enfrentar dificuldades, mas nunca ser completamente derrotada ou desistir. O que não nos mata nos torna mais fortes, não é mesmo?

Na ilustração desta carta de tarô, vemos uma mulher que segura calmamente a mandíbula de um leão. Apesar de ele parecer ameaçador e forte, a mulher parece ter domínio sobre ele. Ela é calma e serena, o que representa estar no controle e ser disciplinada principalmente em momentos de grandes adversidades. Simboliza exercer a força com doçura, ou seja, agir com determinação e firmeza, ao mesmo tempo em que se mantém gentil, amável e respeitosa. É uma maneira de demonstrar poder e autoridade, sem ser agressiva ou rude. O leão é um símbolo de coragem, paixão e desejo que faz parte dos sentimentos humanos necessários à sobrevivência. Mas se isso não for controlado, pode levar à eventual destruição.

Com esta energia, você tem a capacidade de permanecer calma e forte, mesmo se estiver passando por uma luta imensa em sua vida. De fato, a sua resiliência a ajudará muito, e seu destemor significa que você não deverá ter problemas para falar o que pensa. Você vai, inclusive, se expressar muito bem.

“Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra” Mateus 5:39-41

. O termo “oferecer a outra face” é uma expressão bíblica que significa responder ao mal com amor e perdão, em vez de revidar com violência ou vingança. Procure sempre ter equilíbrio emocional diante das adversidades e se colocar no lugar do outro. Ser forte é ter a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável, reconhecendo e expressando-as de maneira adequada, sem deixar que elas controlem nossas ações.

Num contexto geral, esta carta indica que você está aprendendo a dominar seus medos e ansiedades, e começando a ser mais corajosa e ousada. Você tem todas as habilidades necessárias para ter sucesso, o foco agora é vencer suas preocupações internas e acreditar mais em si mesma.

Seja leal aos seus ideais, mantenha sua essência e, mesmo que provocada, não perca o controle. “Que a força esteja com você” (Obi-Wan Kenobi).

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.