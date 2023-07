Tarô da semana: a carta da Justiça prevê equilíbrio

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta da Justiça no tarô sugere mais uma semana em que você vai continuar se sentindo equilibrada, mas de uma forma diferente. Você deve estar se perguntando: “Como assim?”. A Justiça é o equilíbrio das “balanças”, a equidade, a proporção igual. Já a Temperança, carta da semana passada, nos encoraja a encontrar equilíbrio e moderação no sentido de ter ponderação e paciência. A Justiça remete a algo mais, por assim dizer, “frio e calculista”.

É quando utilizamos o nosso lado mais racional para decidir o que é preciso, de forma imparcial. Afinal de contas, a justiça deve ser tratada acima das paixões humanas. Em última instância, é o cumprimento do dever. Fazer o que é certo. Estas duas cartas significam a necessidade de encontrar equilíbrio e justiça em tudo o que fazemos.

A carta da Justiça nos lembra da importância de agir com integridade, considerando os fatos e as evidências, sem permitir que nossos preconceitos ou emoções influenciem as nossas escolhas. Temos aqui a abstração do sentimento.

Esta carta de tarô também representa a lei universal da causa e efeito, onde você “colhe o que planta”, sugerindo que nossas ações terão consequências proporcionais. A Justiça nos lembra de assumir a responsabilidade pelas nossas decisões e de corrigir qualquer desequilíbrio ou injustiça que porventura tenhamos causado. A energia da Justiça está relacionada à busca pela verdade interior e pela honestidade consigo mesma. Ela nos incentiva a refletir sobre nossos valores e motivações, vivendo de acordo com um senso pessoal de justiça.

A justiça não consiste em ser rígido e inflexível, mas em ser justo e equitativo Sócrates

A Justiça nos lembra da importância de agir de forma justa em nossas decisões e ações, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmas. “Ninguém é culpado até que se prove o contrário”. Temos que sempre dar o benefício da dúvida. Devemos tentar entender sempre o lado da outra pessoa e procurar não julgar antecipadamente. Afinal de contas, “não julgueis para que não sejam julgados”. Neste período de Lua nova em Câncer somos convidadas a refletir sobre nossos relacionamentos e a buscar uma maior compreensão das nossas emoções.

Continua após a publicidade

A carta da Justiça está preocupada com a verdade e a integridade, então você pode se sentir compelida a falar a verdade e a valorizar mais do que nunca a honestidade e a integridade nos outros. Muito cuidado nessa hora. Procure medir bem as palavras. Aproveite este novo ciclo para plantar boas sementes, se conectando com a família e entes queridos com um senso de segurança e estabilidade emocional.

Apesar de no baralho de Rider-Waite, que eu adoro, haver uma troca numérica entre os arcanos da Justiça e da Força, na tradição do tarô, a carta da Justiça é que é a oitava dos Arcanos Maiores, sendo o arcano que representa a justiça propriamente dita e a equiparação, visto que o número 8 pode ser dividido em dois números iguais (4). Faz todo o sentido. “Todos são iguais perante a lei”, não é mesmo?

A carta da Justiça diz respeito basicamente à justiça cármica e questões jurídicas. Em um contexto geral, a Justiça está mostrando que todas as ações têm consequências. Então, olhe para suas circunstâncias atuais nesse contexto, e reflita se há alguma lição cármica que você deveria aprender com sua situação atual.

Esta carta também é um símbolo de questões legais sendo resolvidas de forma justa e equilibrada. Isso geralmente é um presságio favorável se você estiver envolvida em uma disputa legal.

A carta da Justiça também pode indicar que você tem uma escolha a fazer, pois estará avaliando todas as suas opções e equilibrando a balança, procurando avaliar os prós e contras da questão. Apesar de não ser um processo fácil, saiba que, com a energia deste arcano, você vai ter a clareza necessária para escolher o que é certo para você.

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.