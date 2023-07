Tarô da semana: carta da Temperança prevê equilíbrio e tranquilidade

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta de tarô da Temperança sugere que sua vida vai estar mais equilibrada nesta semana em todos os aspectos: material, afetivo, emocional. Apesar dos altos e baixos que você vem enfrentando ultimamente, você vai ser capaz de encontrar paz e harmonia neste momento, sabendo ponderar bem suas palavras, atitudes e lidar bem com conflitos e desafios.

De fato, este arcano está associado a uma energia de moderação. Ele representa a fusão e a conciliação entre elementos opostos, tanto externos quanto internos. Portanto, a Temperança a incentiva a buscar por uma abordagem mais pacífica diante de situações difíceis em que, muitas vezes, há discórdia.

Ao invés de reagir impulsivamente, procure ganhar tempo (sim, é uma carta lenta) para encontrar o equilíbrio e chegar a um acordo harmonioso. Não se trata aqui de postergar o problema ou tentar fugir dele. É um estágio mais zen, onde você encontrou uma sabedoria interior após ter passado por transformações profundas. Agora, nada tira você do eixo e nada a ofende. Aquela máxima de não levar desaforo para casa não se aplica, mesmo porque você não vai encarar nada como algo ofensivo.

No nível espiritual, esta carta pode representar a integração das dualidades e a busca pela unidade. Ela sugere uma conexão com a sabedoria interior, a intuição e a harmonia com o universo. Esta energia de conciliação de opostos me remete sempre à oração de São Francisco de Assis:

“Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz!”

Você vai ser um instrumento da paz com a carta da Temperança. Num mundo polarizado, esta carta mostra que você vai conseguir encontrar um meio-termo e negociar melhor o que deseja. Nesse sentido, tem uma forte energia de diplomacia, paciência e fairplay. Nada aqui é vencido no tudo ou nada. Todas as soluções são pacíficas.

Continua após a publicidade

“A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio.” Martin Luther King

A Temperança também simboliza a capacidade de adaptação e flexibilidade, permitindo que você se ajuste às mudanças e encontre soluções de forma tranquila para os desafios que surgem em seu caminho. Essa energia está relacionada à prática da moderação e da autodisciplina, evitando extremos ou excessos e optando por buscar um fluxo suave e sereno.

A Temperança a encoraja a ter mais paciência e aceitação, lembrando que tudo tem seu tempo adequado e que o equilíbrio em tudo é essencial para uma vida saudável e satisfatória.

Numerologia

Na numerologia, a carta da Temperança está associada ao número 14, que é uma combinação entre o número 1, que representa individualidade e liderança, e o número 4, que simboliza estabilidade e estrutura. Essa combinação resulta em uma energia de equilíbrio dinâmico e harmonia.

A carta de número 14 dos Arcanos Maiores indica a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre diferentes aspectos, incluindo pensamento e emoção, trabalho e lazer, espiritualidade e materialidade.

Em síntese, o conselho dessa carta é buscar gerenciar suas próprias emoções, agindo com mais paciência e serenidade. A carta da Temperança também significa alquimia. Transformar chumbo em ouro; algo pesado em leve.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão