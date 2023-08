Tarô sugere excessos, tentações e conquistas com a carta do Diabo

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A energia associada à carta do Diabo no Tarô pode ser intensa e desafiadora, não vou negar. A presença desta carta indica que a semana pode trazer questões ligadas à tentações, vícios, egoísmo, manipulação ou aspectos sombrios da vida. Afinal, o Diabo representa nossos aprisionamentos no sentido de estarmos, muitas vezes, acorrentadas aos nossos próprios desejos e paixões.

Este arcano não representa literalmente o demônio, e sim nossos instintos humanos. Portanto, tome cuidado com excessos, comportamentos autodestrutivos e com armadilhas emocionais. É um lembrete para agir com cautela, discernimento e responsabilidade, evitando deixar que as energias do Diabo te dominem. Um outro aspecto deste arcano é o materialismo. De alguma forma, por vivermos numa sociedade de consumo, queiramos ou não, somos influenciadas a nos dar ao luxo de consumir bens materiais. Com isso, por vezes, somos tomadas por um sentimento de culpa (quem nunca?) porque, lá no fundo, temos uma ideia pré-concebida de que “obter coisas” que não necessariamente precisamos, corrompe a nossa virtude.

“Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males” Timóteo 6:10

Mas a carta do Diabo não é necessariamente negativa: ela também pode representar uma oportunidade para explorar e confrontar os nossos medos, lidar com velhos padrões de comportamento e buscar a liberação de restrições autossabotadoras. Em outras palavras, nossos “demônios interiores”. Uma ótima chance para fazer uma autoanálise e identificar quais padrões de pensamentos (muitas vezes obsessivos) que são equivocados. Apesar de não ser fácil, esse repertório mental de crenças limitantes pode ser alterado.

A energia do Diabo nesta semana pode ser, de fato, encarada como uma chamada para enfrentar as limitações autoimpostas por nós mesmas ou pelas circunstâncias e buscar a autotransformação e a liberdade. É um convite para examinarmos de perto nossos desejos, hábitos e motivações. Esta carta pode indicar que você se sente presa ou escravizada por algo em sua vida – como um relacionamento tóxico, um chefe autoritário, um ambiente de trabalho opressivo, uma codependência afetiva, vício em compras ou padrões de pensamento que não te fazem bem, mas que você não consegue se livrar. Esta carta dos Arcanos Maiores nos dá a sensação de estarmos sendo oprimidas por forças externas ou circunstâncias que fazem com que nos sintamos impotentes.

Este arcano também representa os maus hábitos, o ego exacerbado, comportamento obsessivo e os desejos obscuros que habitam dentro de nós através do materialismo e a ganância por dinheiro, status e poder. Tudo ligado à nossa vontade de ser e ter.

“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon” (Mateus 6:24). Nesta passagem, Jesus advertia sobre a impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro. Todas nós vivemos esta dualidade. Não é à toa que, nos desenhos antigos, muitas vezes esses conflitos internos eram representados com as versões em miniatura do personagem como anjo e diabo em discussão. Mesmo quem nunca viu Tom & Jerry pode imaginar.

O Diabo nos lembra que viver a vida apenas para satisfazer nossos desejos físicos e materiais nos levará inevitavelmente ao sofrimento. O desejo é a nossa prisão. Neste sentido, é importante procurar desapegar. Mas desapego não significa não querer nada. Desapego significa estar disposta a abrir mão.

Mas, vamos ao lado bom do Diabo. Para começar, esta carta pode ressoar com a energia da sexualidade e paixão. Ela pode ser um convite para abraçar a sua sensualidade e expressar os seus desejos de forma plena, saudável e consciente.

Tudo também está a seu favor no sentido material nesta semana. Apenas lembre-se para ter cuidado e não querer tornar permanente aquilo que é impermanente (bens, beleza, status). Por mais clichê que possa parecer, a afirmação “dinheiro não pode comprar felicidade” é muito verdadeira.

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.